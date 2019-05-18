Роман Бабаев: Ни официальных запросов, ни звонков по покупке Фернандеса не было

- Послевкусие матча с «Ахматом» не очень приятное. Согласны?

- Сейчас не до эстетики. Заключительные туры чемпионата и каждое очко для нас на вес золота. Нам сейчас тяжело даются игры, но команда молодая, нестабильная, психологически неустойчивая. Все это придет с опытом. Такие матчи закаляют характер, появляется стержень. А если говорить о неприятном послевкусии, то это, конечно, травма Влашича. Надеюсь, что она окажется несерьезной. Только завтра будет проведено углубленное медобследование, которое покажет степень повреждения. А так мы рады, что одержали домашнюю победу. Надо отметить болельщиков, которые гнали команду вперед, поддерживали. В этом сезоне трудно переоценить тот вклад, который внесли наши фанаты в удачные матчи, потому что для молодых игроков крайне важно чувствовать поддержку и опору. Надеюсь, что в следующем сезоне мы станем сильнее, ведь уже набрались опыта и выступим более успешно.

- Болельщики переживают за Влашича, который может покинуть команду. Есть ли шанс, что он останется?

- Шанс есть и работа ведется. Понятно, что это задача не из легких. Тем более, к сожалению, в этот раз мы, скорее всего, останемся без Лиги чемпионов. Все-таки шесть лет подряд там играли и это существенный козырь со всех точек зрения, и для футболистов дополнительная мотивация, с финансовой точки зрения, но я думаю, что шансы хорошие, что он останется в ЦСКА.

- Продается ли Марио Фернандес? Есть вариант, что он уйдет?

- Продается любой футболист. В данном случае о его уходе это только слухи. Никакой подоплеки под ними нет. Ни официальных запросов, ни звонков по нему не было.

- В «Зенит» он точно не уйдет? Российские варианты не будете рассматривать?

- Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант. Но это только слухи и никаких разговоров на эту тему не было, как и официальных писем.

- Что скажете о будущее Бекао и Дивеева?

- Дивеев на девяносто девять процентов уже игрок ЦСКА на постоянной основе. На следующей неделе мы закроем все нюансы. Никаких сложностей быть не должно. Что касается Бекао, также на следующей неделе должна наступить ясность. Остались еще кое-какие условия, которые мы не согласовали до конца именно по личному контракту. С клубом все согласовано. Думаю, что мы решим этот вопрос.