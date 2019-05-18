Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризиса

- Насколько сложной была игра с «Ахматом»? – вопрос Чалову.

- Игра была очень сложная. Вначале мы могли пропустить, но самое главное – собрались во втором тайме, немного поменяли игру, и стало много моментов, один из которых реализовали.

- Насколько тяжело было выходить на матч, учитывая, что идет концовка чемпионата?

- У команды был какой-то эмоциональный спад, поэтому было очень важно победить и сегодня нам это удалось. Хотя мы понимаем, что игра была не идеальная, мягко говоря.

- Вы снова вышли вперед в бомбардирской гонке. Насколько для вас это важно?

- Конечно, это приятно. Постараюсь в следующей игре еще отличиться, но сейчас нам нужно просто побеждать.

- Перед матчем обсуждали с командой, что это последний шанс побороться за Лигу чемпионов, а в случае поражения борьба закончится?

- Мы сейчас уже об этом не говорим. Понимали, что осталось два матча и нужно порадовать болельщиков.

- Будете смотреть встречи конкурентов, в частности игру «Краснодара» с «Арсеналом»?

- Я стараюсь смотреть матчи конкурентов, но в игре «Краснодара» с «Арсеналом» ни за кого болеть не буду. Нам главное отталкиваться от своей игры.

- Какая сейчас атмосфера в команде?

- После победы мы все рады, потому что вышли из какого-то мини-кризиса.

- Рашид Рахимов выразил сомнения по поводу пенальти, с которого вы забили. Есть, что ответить?

- Я еще не пересматривал этот момент, но могу сказать, что пенальти точно был, потому что когда я входил в раздевалку – кто-то из ребят видел повтор и сказал, что был одиннадцатиметровый.

- Были ли варианты, что кто-то другой будет бить пенальти?

- На доске была написана моя фамилия, поэтому нет.

- Перед началом матча по мячу ударил Валерий Газаев, и вы с ним обменялись какой-то репликой. Что он сказал?

- Ничего особенного он не говорил, просто пожелал удачи.

- У вас был момент, когда с Влашичем хорошо обыгрались, но он после этого предъявлял вам претензии. Что там было?

- Сейчас пропало взаимопонимание, но все это приходит через победы.

«Записка? Спрятал в гетру, а потом выкинул»

- Что скажете об игре? – вопрос Облякову

- Интересный получился матч. Мы давно не побеждали. Сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо выиграть. На «Ахмат» уже ничего не влияет. Вообще это хорошая команда. Есть исполнители.

- Игра ЦСКА смотрелась не очень здорово. Было еще ваше столкновение с Чаловым. Что об этом думаете?

- Всякое бывает. Может, по игре, что-то не получалось, но мы старались действовать правильно.

- Что сделали с запиской, которую спрятали в гетре?

- В гетру спрятал, а потом выкинул.

- Там была важная информация?

- Пусть она там и останется.

- Кажется, что ЦСКА сейчас в психологической яме. Как настроение в команде?

- Хорошее настроение, у нас молодая команда. Мы идем вперед от игры к игре, ни на чем не зацикливаемся. Стараемся побеждать в каждом матче. Надо просто выигрывать, а там уже будь, что будет.

- Что тренер говорил перед матчем?

- Он всегда разное говорит. Какие-то мотивирующие слова. А что конкретно – пусть останется в раздевалке.

- Вы все-таки настраиваетесь на Лигу чемпионов или Лигу Европы? Вы ведь не так давно «Реал» обыгрывали.

- Здесь уж как получится. Конечно, от «Реала» эмоции у нас были положительные. Тогда мы были на пике, и все получалось. А сейчас чуть-чуть на спаде находимся. Мы стараемся, стремимся выигрывать, показывать хороший футбол. Иногда получается, а бывает, что нет.