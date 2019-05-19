Репетиция финала Кубка удалась! «Урал» отобрал два очка у «Локомотива» (видео)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ФИНАЛА КУБКА РОССИИ

«Урал» решил задачу сохранения прописки в РПЛ на будущий сезон и теперь всеми мыслями в финале Кубка России, поэтому последний домашний матч сезона против «Локо» стал генеральной репетицией сражения за трофей, которое в случае успеха позволит екатеринбуржцам принять участие в Лиге Европы. Перед Юрием Семиным и его футболистами стоит более конкретная задача – место в групповом этапе Лиги чемпионов, для чего требуется не позволить обойти себя «Краснодару».

«Железнодорожники» потеряли до конца сезона Бенедикта Хеведеса, что лишило Семина возможности сыграть в три центральных защитника. Поэтому в Екатеринбурге на флангах с первых минут вышли не часто появляющиеся в старте Михаил Лысов (слева) и Брайн Идову (справа). Основных фланговых защитников Мацея Рыбуса и Владислава Игнатьева не оказалось даже в заявке.

Сохранив в старте обоих нападающих Федора Смолова и Эдера, Семину пришлось пожертвовать игроком средней линии, выбрав расстановку 4-4-2 В основе появились братья Миранчуки, Гжегож Крыховяк и забивший прекрасный мяч в Ростове Рифат Жемалетдинов.

У Дмитрия Парфенова выбор меньше. Отметим разве что появление Стефана Страндберга в центре обороны вместо Вараздата Арояна и Марко Араторе на позиции травмированного Николая Димитрова. Также Павлу Погребняку и Владимиру Ильину Парфенов предпочел Андрея Панюкова.

БИКФАЛВИ – КОЗЫРЬ ПАРФЕНОВА

В первые 20 минут игра шла равной. Хозяева не позволяли москвичам беспрепятственно катать мяч в середине поля, но и сами добраться до чужих ворот не могли. И все же слишком велики проблемы «Урала» в центре обороны. Стоило красно-зеленым преодолеть середину поля, как им удалось открыть счет. Рифат Жемалетдинов подал с фланга, а ворвавшийся в штрафную Антон Миранчук опередил Страндберга и в касание подрезал мяч в дальний угол. Таким образом, уральцы не смогли сохранить ворота в неприкосновенности ни в одном домашнем матче сезона в РПЛ.

И без того ненадежная линия обороны команды Парфенова еще в первом тайме лишилась важной боевой единицы. Из-за травмы Денис Поляков уступил место на поле номинальному опорному полузащитнику Романа Емельянова. И теперь большой вопрос – сможет ли защитник принять участие в финале Кубка России. В его отсутствие у Парфенова останутся не самые надежные кандидатуры: Арояна, Сергея Брызгалова и, собственно, Емельянова.

В остальном первый тайм проходил довольно буднично. «Урал» с трудом добирался до штрафной соперника. Маринато Гилерме, чью зону ответственности от солнца закрывал козырек, в прямом и переносном смысле оставался в тени. Тем удивительнее, что под занавес тайма хозяевам удалось отыграться. Гол стал результатом индивидуального мастерства Эрика Бикфалви. Находясь с мячом перед штрафной, он убрал на замахе оппонента, но бить не стал, а вместо этого сделал тонкую передачу Панюкову, оказавшемуся с глазу на глаз с Гилерме. Нападающий очень хладнокровно решил эпизод.

ЖЕМАЛЕТДИНОВ ОПЯТЬ ВЫРУЧАЕТ СЕМИНА

Второй тайм начался невероятно эмоционально. Уральцы бросились вперед и в первой же атаке забили второй мяч. Гилерме спас партнеров после классного удара Бикфалви головой с линии вратарской, но неудачно подставил ногу под прострел успевшего к отскоку Отмана Эль Кабира и отправил мяч в свои ворота.

Проигрывая, Семин бросил в бой Хвичу Кварацхелию вместо инертного Эдера. «Локо» навалился на штрафную хозяев и сравнял счет. Рифат Жемалетдинов, дерзко пойдя в штрафную на троих защитников, наткнулся на Араторе, и Антон Миранчук уверенно реализовал 11-метровый.

Страндберг так яростно высказывал Москалеву свое недовольство, что получил за свои эмоции желтую карточку. А спустя всего две минуты он выставил локти в верховой борьбе и оставил партнеров в меньшинстве. Так Парфенов потерял второго центрального защитника. Чтобы компенсировать потерю, он выпустил Арояна и освежил нападение появлением Владимира Ильина. Замены едва не сработали. Три минуты спустя после выхода нападающий обхитрил Гилерме, но попал в штангу.

Концовку «Урал» провел так активно и интересно, словно бы и не заметил, что играет в меньшинстве. «Железнодорожники» тоже не отсиживались в обороне, но в результате ни тем, ни другим поразить ворота соперника не сумели. Уральцы провели генеральную репетицию судьбоносного для них финала кубка и убедились в том, что не так страшен черт, а москвичи гарантировали себе выход в Лигу чемпионов. Вот только ничья оставляет шансы «Краснодару» догнать команду Семина по очкам, а это значит, что судьба путевки в групповой раунд определится лишь в заключительном туре.

«Урал» - «Локомотив» - 2:2 (1:1)

Голы: Ан. Миранчук, 21 – 0:1. Панюков, 39 – 1:1. Эль Кабир, 46 – 2:1. Ан. Миранчук, 64 – с пенальти – 2:2.

«Урал»: Годзюр, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Кулаков, Меркулов, Бумаль, Фидлер, Эль Кабир (Ильин, 80), Араторе, Бикфалви, Панюков (Ароян, 76).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Идову, Лысов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер (Кварацхелия, 53), Смолов.

Предупреждения: Страндберг, 64. Кварацхелия, 69. Бумаль, 90+3.

Удаление: Страндберг, 66 (2 жк).

Судья: Москалев (Воронеж).