Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано - Советский спорт
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21 мая 2019 12:30ФутболЗибрак Артем

Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано

Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.

Стоимость футболистов РПЛ упала на четверть

На прошлой неделе полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выступил с громким заявлением о том, что последние пять лет уровень чемпионата России падает. «И меня никто в этом не переубедит», – подчеркнул один из триумфаторов ЧМ-2018 в составе сборной России. Переубеждать и не придется. Мы ознакомились со статистикой трансферной стоимости составов всех клубов РПЛ за этот отрезок и нашли подтверждение его словам.

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В рейтинге УЕФА российский чемпионат занимает почетное шестое место, однако по стоимости всей лиги уступает не только ведущей пятерке, но и Португалии с Голландией. Более того, РПЛ, в отличие ото ВСЕХ своих конкурентов, не только не прибавила в стоимости футболистов, но и, напротив, потеряла аж четверть. В сезоне-2014/15 составы 16 российских клубов оценивались в 1,2 млрд евро, теперь же – всего в 922 млн.

Для сравнения, французская Лига 1, с которой российское первенство пытается конкурировать в рейтинге УЕФА, за тот же период выросла более чем в два раза – на 125% (с 1,5 млрд евро до 3,4 млрд). Пять лет назад средняя стоимость составов отечественных и французских клубов оценивалась абсолютно равной суммой – 76,2 млн евро, однако на сегодняшний день российские команды «весят» всего 57,6 млн, а французские – 171,5 млн.

Есть, конечно, и нюанс. Данные суммы – это средняя температура по больнице, поскольку почти половину статистики (1,6 млрд из 3,4 млрд) делают всего три клуба: «ПСЖ» (932 млн), «Лион» (420 млн) и «Монако» (305 млн). Впрочем, в разной пропорции такая картина наблюдается во всех лигах без исключений.

РПЛ не спасает даже лимит

Понятно, что богатство футбольных клубов более или менее прямо пропорционально развитию экономики страны. России сложно в этом отношении тягаться с ведущими странами Европы, поэтому для оценки бедственного положения РПЛ есть и другой головокружительный и одновременно показательный пример – сравнение с чемпионатом Португалии. Пять лет назад вся Примейра оценивалась на 38% дешевле РПЛ (76,2 млн евро на каждый клуб против 42,6 млн). И это при том, что у нас в высшем дивизионе 16 участников, а у них 18. Но за прошедший период картина разительно изменилась. Португальцы подорожали на 47,3% и в среднем стали дороже россиян (62,8 млн евро против 57,6).

Утешает лишь, что голландская лига опередила по стоимости российскую только в нынешнем сезоне и исключительно за счет фантастического успеха «Аякса» в Лиге чемпионов, в результате чего амстердамский клуб на пару с ПСВ стал стоить больше, чем все остальные клубы вместе взятые (623 млн евро из 1,1 млрд). В следующем сезоне после массовой распродажи лидеров аяксидов статистика наверняка подравняется.

Еще важно понимать, что трансферная стоимость футболистов во многом дает представление об уровне их мастерства (потому мы и взяли за основу этот критерий), однако на нее могут влиять различные факторы. В России таким важнейшим фактором стал лимит на легионеров, который завысил цены на футболистов-обладателей паспортов с двуглавым орлом. Из этого факта следует еще один простой вывод – российские клубы уступают своим ближайшим конкурентам даже сильнее, чем кажется на первый взгляд.

ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ ВСЕХ КЛУБОВ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ

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Из печальной тенденции выбивается только «Краснодар»

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Обнищание российского футбола также хорошо прослеживается, если просто сравнить трансферную стоимость тройки лидеров РПЛ по этому показателю в последние пять лет. «Зенит» дешевел на протяжении четырех лет и только в нынешнем году выправил ситуацию, и то за счет победы в чемпионате страны. То же происходило с ЦСКА, которому удалось переломить тенденцию в нынешнем сезоне за счет молодости и перспективности реформированной, по сути, прошлым летом команды.

Обратные примеры редки и носят сугубо временный характер. Даже «Локо», вошедший в нынешнем сезоне в тройку, в сезоне-2014/15 стоил почти на 9 млн дороже и был только пятым. Единственный клуб, выбивающийся из тенденции, это «Краснодар», подорожавший за пять лет с 71,8 млн евро до 100,9 млн. При этом в сезоне-2014/15 было пять клубов, чья стоимость составов оценивалась 110+ млн, а сейчас таких только два.

ТРИ САМЫХ ДОРОГОСТОЯЩИХ КЛУБА РПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ СЕЗОНОВ (млн евро)

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ТРИ САМЫХ ДОРОГИХ ФУТБОЛИСТА РПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

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* по данным transfermartkt.

Самая богатая – АПЛ, самые растущие – лига 1 и примера

В Европе обратная тенденция. Инфляция на футбольные кадры становится безумной и с каждым сезоном набирает все большие обороты. Одна только АПЛ подорожала за последний год аж на 2,4 млрд, то есть более чем на всю стоимость РПЛ. Разрыв между богатыми и бедными принимает все более катастрофический масштаб, но это тема для отдельного исследования.

Главное же в том, что все ведущие европейские лиги становятся все более богатыми (половина из них – более чем в два раза за пять лет) и, как следствие, повышают свой средний уровень, и только российский футбол движется в обратном направлении. Также примечательно, что на второе место вырвались испанцы, опередившие немцев и итальянцев, у которых отыграли более 50 млн евро на каждый клуб. В топ-5 они показали второй рост после французов (115,7%). А наименьший рывок совершила серия А (69,3%), что с учетом футбольной гиперинфляции, по сути, является топтанием на месте.

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