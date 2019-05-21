Самедов был прав: уровень РПЛ за пять лет сильно упал. Доказано

Стоимость футболистов РПЛ упала на четверть

На прошлой неделе полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов выступил с громким заявлением о том, что последние пять лет уровень чемпионата России падает. «И меня никто в этом не переубедит», – подчеркнул один из триумфаторов ЧМ-2018 в составе сборной России. Переубеждать и не придется. Мы ознакомились со статистикой трансферной стоимости составов всех клубов РПЛ за этот отрезок и нашли подтверждение его словам.

В рейтинге УЕФА российский чемпионат занимает почетное шестое место, однако по стоимости всей лиги уступает не только ведущей пятерке, но и Португалии с Голландией. Более того, РПЛ, в отличие ото ВСЕХ своих конкурентов, не только не прибавила в стоимости футболистов, но и, напротив, потеряла аж четверть. В сезоне-2014/15 составы 16 российских клубов оценивались в 1,2 млрд евро, теперь же – всего в 922 млн.

Для сравнения, французская Лига 1, с которой российское первенство пытается конкурировать в рейтинге УЕФА, за тот же период выросла более чем в два раза – на 125% (с 1,5 млрд евро до 3,4 млрд). Пять лет назад средняя стоимость составов отечественных и французских клубов оценивалась абсолютно равной суммой – 76,2 млн евро, однако на сегодняшний день российские команды «весят» всего 57,6 млн, а французские – 171,5 млн.

Есть, конечно, и нюанс. Данные суммы – это средняя температура по больнице, поскольку почти половину статистики (1,6 млрд из 3,4 млрд) делают всего три клуба: «ПСЖ» (932 млн), «Лион» (420 млн) и «Монако» (305 млн). Впрочем, в разной пропорции такая картина наблюдается во всех лигах без исключений.

РПЛ не спасает даже лимит

Понятно, что богатство футбольных клубов более или менее прямо пропорционально развитию экономики страны. России сложно в этом отношении тягаться с ведущими странами Европы, поэтому для оценки бедственного положения РПЛ есть и другой головокружительный и одновременно показательный пример – сравнение с чемпионатом Португалии. Пять лет назад вся Примейра оценивалась на 38% дешевле РПЛ (76,2 млн евро на каждый клуб против 42,6 млн). И это при том, что у нас в высшем дивизионе 16 участников, а у них 18. Но за прошедший период картина разительно изменилась. Португальцы подорожали на 47,3% и в среднем стали дороже россиян (62,8 млн евро против 57,6).

Утешает лишь, что голландская лига опередила по стоимости российскую только в нынешнем сезоне и исключительно за счет фантастического успеха «Аякса» в Лиге чемпионов, в результате чего амстердамский клуб на пару с ПСВ стал стоить больше, чем все остальные клубы вместе взятые (623 млн евро из 1,1 млрд). В следующем сезоне после массовой распродажи лидеров аяксидов статистика наверняка подравняется.

Еще важно понимать, что трансферная стоимость футболистов во многом дает представление об уровне их мастерства (потому мы и взяли за основу этот критерий), однако на нее могут влиять различные факторы. В России таким важнейшим фактором стал лимит на легионеров, который завысил цены на футболистов-обладателей паспортов с двуглавым орлом. Из этого факта следует еще один простой вывод – российские клубы уступают своим ближайшим конкурентам даже сильнее, чем кажется на первый взгляд.

ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ ВСЕХ КЛУБОВ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИГ

Из печальной тенденции выбивается только «Краснодар»

Обнищание российского футбола также хорошо прослеживается, если просто сравнить трансферную стоимость тройки лидеров РПЛ по этому показателю в последние пять лет. «Зенит» дешевел на протяжении четырех лет и только в нынешнем году выправил ситуацию, и то за счет победы в чемпионате страны. То же происходило с ЦСКА, которому удалось переломить тенденцию в нынешнем сезоне за счет молодости и перспективности реформированной, по сути, прошлым летом команды.

Обратные примеры редки и носят сугубо временный характер. Даже «Локо», вошедший в нынешнем сезоне в тройку, в сезоне-2014/15 стоил почти на 9 млн дороже и был только пятым. Единственный клуб, выбивающийся из тенденции, это «Краснодар», подорожавший за пять лет с 71,8 млн евро до 100,9 млн. При этом в сезоне-2014/15 было пять клубов, чья стоимость составов оценивалась 110+ млн, а сейчас таких только два.

ТРИ САМЫХ ДОРОГОСТОЯЩИХ КЛУБА РПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ СЕЗОНОВ (млн евро)

ТРИ САМЫХ ДОРОГИХ ФУТБОЛИСТА РПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

* по данным transfermartkt.

Самая богатая – АПЛ, самые растущие – лига 1 и примера

В Европе обратная тенденция. Инфляция на футбольные кадры становится безумной и с каждым сезоном набирает все большие обороты. Одна только АПЛ подорожала за последний год аж на 2,4 млрд, то есть более чем на всю стоимость РПЛ. Разрыв между богатыми и бедными принимает все более катастрофический масштаб, но это тема для отдельного исследования.

Главное же в том, что все ведущие европейские лиги становятся все более богатыми (половина из них – более чем в два раза за пять лет) и, как следствие, повышают свой средний уровень, и только российский футбол движется в обратном направлении. Также примечательно, что на второе место вырвались испанцы, опередившие немцев и итальянцев, у которых отыграли более 50 млн евро на каждый клуб. В топ-5 они показали второй рост после французов (115,7%). А наименьший рывок совершила серия А (69,3%), что с учетом футбольной гиперинфляции, по сути, является топтанием на месте.