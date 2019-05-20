Хасанби Биджиев: Коробова в прошлом году проверяли на допинг. Проблем не было

Положительную пробу полузащитник сдал после матча с «Чертаново». РФС отреагировал и сообщил, что «в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры».

РФС ГОТОВ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ

В понедельник 20 мая в 13.25 на сайте Российского футбольного союза (РФС) появилась новость: «Российский футбольный союз получил от РАА РУСАДА информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба Футбольной национальной лиги.

Согласно данным РАА РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с Футбольной национальной лигой проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА. Российский футбольный союз подчеркивает, что в отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры».

Меньше, чем через три часа сайт «Матч ТВ» сообщил, что в применении допинга подозревают полузащитника курского «Авангарда» Дмитрия Коробов. Проба футболиста, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново».

КОРОБОВ ЗАБИВАЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ЗА «УРАЛ»

Матч с «Чертаново» в Москве «Авангард провел 24 апреля. Коробов провел на поле все 90 минут и забил гол с пенальти, но гости уступили 2:3. После этого клуб из Курска провел четыре встречи и в первых трех из них Коробов начинал игру в стартовом составе. И лишь в Новосибирск, где «Авангард» 19 мая проводил игру предпоследнего 37-го тура с «Сибирью», Дмитрий не летал. Тогда, скорее всего, стало известно о положительной пробе.

Коробов родился во Владикавказе, но футбольное образование получал в знаменитой Академии имени Коноплева в Тольятти. К 25 годам атакующий полузащитник успел поиграть в Тольятти, Воронеже, Новосибирске, Екатеринбурге и Курске во всех трех профессиональных лигах от ПФЛ до РПЛ. Пока пиком его карьеры был сезон-2016/17, который он провел в «Урале». В премьер-лиге в 28 матчах на счету Коробова один гол – в Самаре в ворота «Крыльев Советов».

Как раз из Екатеринбурга он переехал в Курск, где с «Авангардом» в прошлом году дошел до финала Кубка России. Там, правда, курский клуб уступила «Тосно» (1:2).

Тогда команду возглавлял Хасанби Биджиев.

- Дмитрий – хороший парень и неплохой футболист, - сказал Биджиев корреспонденту «Советского спорта». - Он всегда к себе относился достаточно профессионально. У меня претензий к Коробову не возникало. Есть ли у него перспективы заиграть в премьер-лиге? Да, нужно только больше работать на тренировках.

- К сожалению, возможно, Коробова ждет дисквалификация. Его подозревают в применении запрещенных препаратов.

- Когда я работал в Курске, игроков неоднократно проверяли антидопинговые службы. Так было после полуфинала и финала Кубка России. Коробов тоже проходил допинг-контроль, но тогда все было в норме.

P.S. Перед последним туром первенства ФНЛ курский «Авангард» сохраняет шансы на попадание в стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу.