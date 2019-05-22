Денис Бояринцев: Испытывал трепет, садясь за один стол с Аленичевым Бывший полузащитник «Рубина», «Спартака» и сборной России, а ныне – главный тренер ивановского «Текстильщика» рассказал о том, как играл против молодого Криштиану Роналду, вспомнил аварию, которая изменила его жизнь, и поделился ожиданиями от финала Кубка России.

МИФИ И ТИТОВ

– Давно хотели вас спросить: ваши предки были из бояр? Откуда пошла такая фамилия?

– Ближайшие предки – точно нет. А дальше я не копал. На самом деле это обычная советская фамилия (улыбается).

– Вы – коренной москвич?

– Да.

– И обучались в школе «Смена», которая обычно ассоциируется с Санкт-Петербургом.

– У столичной «Смены» много известных выпускников. Братья Березуцкие, Дима Хлестов, Никита Баженов, Виталий Гришин… Игорь Симутенков некоторое время там занимался. Нам постоянно ставили в пример Хлестова, который в 90-е регулярно выигрывал чемпионаты России и выступал за сборную.

– Есть в школе доска почета?

– Была, когда там работал мой детский тренер Владимир Петрович Евсеев. Сейчас, к сожалению, его сместили, и доска исчезла.

– А правда, что после школы вы пошли учиться в такой серьезный вуз, как МИФИ?

– Нет, я, как и многие другие спортсмены, закончил МГАФК в Малаховке. Вот за команду МИФИ играл. У Рината Саяровича Билялетдинова. Это была очень крепкая группа третьей лиги. Там выступали дубли «Спартака», ЦСКА, «Локомотива»… Как-то приехала команда с Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Сашей Ширко и Артемом Безродным! 11 мячей нам отгрузили. А через год почти все стали чемпионами России.

«РУБИН» И АВАРИЯ

– После МИФИ у вас была новотроицкая «Носта». Каково молодому москвичу уезжать за 2000 километров от родного дома?

– Можно было не уезжать, но в Москве вариантов не было, а в футбол играть хотелось. Искал свой шанс. Попал я в сильную команду, с задачами попасть в первый дивизион (сейчас – ФНЛ. – Прим. ред.). Там я и получил предложение от «Рубина». Получается, все делал правильно (смеется).

– Какими были бытовые условия в Новотроицке?

– В 19-20 лет на это внимание не обращаешь. Даже зарплата не так важна!

– А что за авария случилась после переезда в Казань? Как ни странно, с этого момента карьера футболиста Бояринцева резко пошла в гору.

– Ну да, было одно автопроисшествие. Но вокруг него столько выдумок и фантазий… Можно сказки писать!

– Так расскажите правду.

– Была очень плохая погода, ливень, видимость почти нулевая. Машину занесло, и она оказалась в небольшом канале. Автомобиль затонул, а у меня… ни царапины! Через три дня забил «Ростову» в премьер-лиге два гола. Как так получилось, до сих пор не пойму. Может, просто сильное нервное потрясение?.. А потом были бронза с «Рубином», четыре серебра со «Спартаком», сборная России.

– Сейчас со здоровьем все нормально?

– Конечно.

СБОРНАЯ И КРИШТИАНУ

– Перед Евро-2004 вы считались кандидатом на поездку в Португалию. Обиделись на главного тренера Георгия Ярцева, который в последний момент отцепил вас от сборной?

– Ни в коем случае. Попасть в обойму той команды уже считал большим достижением… Конечно, готовился и хотел сыграть на чемпионате Европы, но – не получилось. Тренер отвечает за результат и сам подбирает состав. Сейчас, когда сам тренирую, понимаю это гораздо лучше. А тогда обижался скорее не на Ярцева, а на себя за то, что не сумел доказать свою необходимость сборной.

– Были в вашей карьере и печально знаменитые 1:7 от Португалии в отборе к ЧМ-2006…

– Да уж, память на всю жизнь. У португальцев тогда собралась очень приличная команда. И забили они все, что создали. Мы, вроде, чуть переломили ход встречи, сделали счет 1:3, но потом хозяева еще четыре положили. Как начали по «девяткам» колотить!

– Вам пришлось играть против Криштиану Роналду.

– Тогда он был еще совсем молодой, но о-о-очень перспективный (смеется). Я вышел на замену левым полузащитников, а Роналду играл правого хавбека. Тогда почувствовал его мощь и скорость. Криштиану уже тогда был невероятным. Сейчас с удовольствием слежу за его успехами в «Ювентусе».

«СПАРТАК» И ДАВЛЕНИЕ ПРЕССЫ

– Из «Рубина» вы перешли в «Спартак», самый популярный и титулованный клуб страны. Сразу был шок от давления болельщиков и ожидания постоянных побед?

– Мне было 26, это – серьезный возраст. Уже поиграл в премьер-лиге, в сборной… Тем не менее, «Спартак», конечно, великий клуб. Давление чувствовалось. Испытывал даже некоторый трепет, оказываясь за одним столом с Димой Аленичевым… Но постепенно это прошло. У меня, кстати, многие знакомые и родные болеют за «Спартак». Их я порадовал.

– А как переносили повышенное внимание прессы?

– Тогда часто приглашали на телевидение. Сейчас понимаю, может, не стоило всегда соглашаться. А в газетах могли такое понаписать, чего и близко не говорил. То слова в предложении переставят, то еще что-нибудь. Получался другой смысл… Поначалу переживал, потом привык. Общение с журналистами – часть профессии.

ПАРФЕНОВ И КУБОК РОССИИ

– Дмитрия Парфенова застали в «Спартаке»?

– Конечно. И его, и Аленичева, и других. Парфенов тогда восстанавливался после тяжелейшей травмы.

– Он всегда был таким неуступчивым кубковым бойцом, как «Тосно» и «Урал», которые он уже в качестве тренера выводил в финал в двух последних розыгрышах Кубка России?

– Это точно. Он всегда был очень цепким, колким, неприятным для соперников, немногие его обыгрывали. Парфенов при невысоком росте очень хорошо играл головой. За счет правильного выбора позиции. Мне кажется, сильнее его в этом компоненте в России не было. Дмитрий ко всему основательно подходил. Казалось, у него получится любое дело, за которое возьмется.

– Думали, вы скажете: Парфенов – одесский балагур.

– Он и пошутить умел. В самый подходящий момент.

– В самарском финале Кубка России-2019 будете болеть за него персонально?

– Конечно! Хочется, чтобы Дмитрий второй год подряд сотворил сенсацию.

«ЖЕМЧУЖИНА» И ЧЕРЧЕСОВ

– Когда в 2011 году вы попали в сочинскую «Жемчужину», там действительно платили невероятные деньги?

– Для первого дивизиона зарплаты были хорошие. Но и задача стояла высокая – выйти в премьер-лигу и там не затеряться. К сожалению, застал только последний год. Потом команда снялась. Мне заплатили только за два месяца (улыбается).

– В той «Жемчужине» впервые собрался вместе нынешний тренерский штаб сборной России…

– Да, Станислав Саламович Черчесов, Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче, Володя Паников. Жаль, что деньги у спонсоров кончились, и команда прекратила существование. Состав был очень сильный.

– Вам остались должны?

– Нас не рассчитали. Но кому предъявлять претензии? Клуба-то нет.

– Вас начали называть «могильщиком» клубов: «Сатурн» и «Жемчужина» прекратили свое существование, «Шинник» и «Томь» вылетали из премьер-лиги. Чем ответите?

– У «Сатурна» был хороший сезон, мы остались в премьер-лиге. А деньги закончились не из-за меня (смеется). Про Сочи я уже говорил. Что касается вылетов, то это жизнь. Не всегда она бывает радостной и счастливой. Знал бы, где упасть, соломку бы постелил.

– Есть досада, что за такую богатую карьеру больших титулов не завоевали? Вы же пять раз были призером чемпионата России, выходили в финалы Кубка и Суперкубка, но все – мимо.

– Да, к сожалению, до трофеев не добрался. Конечно, любой спортсмен хочет быть первым, иначе он – не настоящий спортсмен. Но как сложилось, так и сложилось. Все равно есть, что вспомнить.

«ТОРПЕДО» И САВИЧЕВ

– Почему вы завершили игровую карьеру, пробившись с «Торпедо» в РПЛ?

– Действительно, нужно было еще сезончик попылить на высоком уровне. Знать бы, что главным тренером останется Николай Савичев… Но пока решали, я согласился возглавить торпедовский дубль.

– Сейчас отношение к тренерской профессии поменялось?

– Да, тогда я мало что знал. Все-таки игрок и тренер – разные профессии. Настоящий вкус почувствовал в последние два-три года. Пришло понимание, и очень хочется добиться тренерских успехов.

– Но бывают же наверняка моменты, когда жалеете, что выбрали эту стезю. К примеру, команда не бежит и проигрывает.

– Тогда сам виноват! Значит, неправильно подготовил – нужно пересматривать подход. Но сейчас у меня больше положительных эмоций. А негатив… С ним надо быстро справляться. Иначе скушают и не подавятся.

«ТЕКСТИЛЬЩИК» И ИВАНОВО

– Перед «Текстильщиком» стоит задача выйти в ФНЛ?

– Весной мы выступаем неплохо, бьемся за первое место. Для победы в своей зоне нужно выиграть в Коломне.

– Руководство готово к тому, что ФНЛ – принципиально другие траты?

– Нужно сначала решить задачу и занять первое место. Потом будем думать. В Иванове клуб очень любят. «Текстильщик» – самая посещаемая команда зоны. Очень хочется, чтобы город увидел футбол более высокого уровня.

– «Текстильщик» совсем недавно тренировали Вадим Евсеев и Парфенов…

– В Иванове их очень тепло вспоминают. Конечно, Дмитрий проработал чуть больше, но и Вадим оставил хорошую память.

– Получается, Иваново – кузница тренерских кадров? Парфенов сейчас в «Урале», Евсеев – в «Уфе».

– С фактами не поспоришь (смеется). Хороший трамплин.

– Вас где и когда ждать?

– У меня контракт заканчивается 3 июня. Сейчас хочется ударно завершить сезон и занять первое место. В нашем деле планы тяжело строить. Хороших тренеров много, а команд мало. Очень большая конкуренция, и за место под солнцем приходится биться.

– Удачи в этой борьбе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Денис БОЯРИНЦЕВ

Родился 6 февраля 1978 года в Москве.

Полузащитник. Выступал за «Смену» (1995, 1996), МИФИ (1997), «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Жемчужину» (2011), «Томь» (2011, 2012), «Торпедо» (2012-2014).

4-кратный вице-чемпион России (2005-2007, 2009). Бронзовый призер РПЛ-2003. Финалист Кубка России-2005/06. Двукратный финалист Суперкубка России (2006, 2007).

6 матчей в составе сборной России.

Тренерскую карьеру начинал в дубле «Торпедо» и «Носте». С 2017 года – главный тренер ивановского «Текстильщика».