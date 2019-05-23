«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку» - Советский спорт
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23 мая 2019 09:55ФутболГригорьевская Юлия

«Алименты за Глушакова платит «Спартак». Копейка в копеечку»

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, поделился последними новостями о громком бракоразводном процессе своей подзащитной с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым.

«ИМУЩЕСТВО РАЗДЕЛЯТ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ. А МОЖЕТ, ЧЕРЕЗ ТРИ»

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– Как развивается «дело Глушаковых»? Сейчас больше обсуждают возможный уход Дениса из «Спартака», а его разводе с Дарьей как-то подзабыли…
– Сейчас проходит экспертиза оценки стоимости совместно нажитого имущества. Нам удалось установить и документально подтвердить вывод Глушаковым денег с совместных счетов, переоформление дома на маму и так далее. Все эти материалы подкреплены к делу. После завершения экспертизы суд разделит имущество.

– Когда примерно это произойдет?
– Может, через неделю. Может, через две или три. Точную дату я назвать не могу, потому что это независимая экспертиза, которая перед нами не отчитывается. Но суд сразу известит, когда будет получен результат.

– А когда назначат слушание по определению порядка общения Глашакова с детьми?
– Слушание уже идет. При участии адвоката Алисы Образцовой. Видимо, Глушаков подал иск по поводу того, что ему якобы не дают общаться с ребенком, но это не соответствует действительности. Дарья не против того, чтобы Денис виделся с дочерьми. А Глушаков пытается «креативить». Его иск я расцениваю как злоупотребление правом. Основания для иска отсутствуют.

– То есть, он общается с детьми?
– Ему никто не препятствует в этом. Хотя, в начале судебного процесса возникали ситуации, когда он приходил к дверям квартиры поздно вечером, чуть ли не ночью, стучал по двери, дети пугались, а когда Дарья ему открывала – там никого уже не было. Такой вот детский сад… Может, Денис записал на видео, как он стучал, а ему не открыли? Было бы интересно на это посмотреть. Вообще, его действия логике не поддаются.

«ЗАПИСЬ СО «СЛИВОМ» КАРРЕРЫ УСИЛИТ НЕГАТИВНЫЙ ОБРАЗ ДЕНИСА»

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– Вроде бы Глушаков предпринимал попытки сделать такие видеозаписи.
– Да, но не получилось. Суд постановил, что дети должны жить с матерью. Образ несчастного папы, который стучится в дверь, а ему не открывают, не удался… Глушаков тщетно пытался убедить общественность в том, что отец – хороший, а мама – плохая. Даже подозрительные публикации в СМИ не помогают…

На самом деле основной вопрос уже закрыт: брак расторгнут, детей оставили Дарье, установлен размер алиментов. А публикации, запоздалые – подчеркиваю, продолжаются.

– И что, Глушаков выплачивает алименты? Он же отказывался.
– Алименты выплачивают за него. Исполнительный лист передан в «Спартак», и клуб добросовестно, копейка в копейку, переводит всю сумму Дарье Глушаковой.

– Это треть зарплаты Дениса?
– Какую сумму суд определил, такая и переводится.

– Глушаков так и не снял ограничения на вывоз детей за границу?
– Точно – не знаю. Видел комментарии его представителей, которые сначала говорили, что это все ерунда и никаких ограничений нет, а потом признали, что они есть, просто были наложены слишком давно… Такая вот неразбериха. Мы все проверим. Если Глушаков не снял ограничения добровольно, то сделает это в судебном порядке.

– Ограничения – бессрочные?
– Да. Они снимается либо одним из родителей, либо через суд. Только непонятно, зачем их в принципе вводить. Это же не случай, когда родители – граждане разных стран, и один боится, что другой скроется вместе с ребенком за границей.

Много шума наделала очередная аудиозапись, подтвердившая, что Глушаков в прошлом году «сливал» Массимо Карреру с поста главного тренера «Спартака». Она будет приобщена к делу?
– Запись слышал. Как и все, удивился столь некорректным высказываниям Глушакова. Но к делу о разводе это аудио никакого отношения не имеет. Единственное – на судью подобные вещи тоже могут влиять. Создается определенный образ человека.

«НЕ УДИВЛЯЕТ, ЧТО И С КОНОНОВЫМ ОТНОШЕНИЯ НЕ СЛОЖИЛИСЬ»

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– Если Глушаков летом уйдет из «Спартака», а это весьма реальный вариант, его переезд в другой город может усложнить разбирательства?
– Нет. Правда, если он будет зарабатывать меньше, то и перечисления уменьшатся… А то, что у Глушакова, возможно, натянутые отношения и с новым тренером «Спартака» Олегом Кононовым, меня не удивляет. Характер у Дениса, мягко говоря, не подарок. Я успел в этом убедиться по ходу судебного процесса, когда он пытался все перевести в Миллерово и так далее по списку… Эти обстоятельства характеризуют человека. Если он так общается со своей женой, то и на других людей все это распространяется.

– Несколько вопросов по другому громкому «футбольному делу» – Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вы были уверены, что ребят выпустят из зала суда. Удивлены их реальным срокам?
– К сожалению, эта история очень далека от закона. Есть задача – публично выпороть людей… Мне, как юристу и адвокату, хотелось бы, чтобы исследование доказательств, наличие вины или ее отсутствие определялись в зале суда. А мы видим, что прокуратура просила одно наказание, суд убрал один из квалифицирующих признаков, но согласился с требованием гособвинения, что в обычной практике не встречается. Никогда!

Даже если квалификация не меняется, как правило, суд назначает наказание несколько меньше запрошенного гособвинением. А в деле Кокорина и Мамаева все иначе. Дается невербальный сигнал: общество настроено против, значит, ребята должны сидеть. Все это неприятно.

– Адвокаты Мамаева и Кокорина подали апелляционные жалобы. А может, надо сразу ехать в колонию и пытаться выйти оттуда по УДО?
– Я солидарен с адвокатами. Нужно бороться за правду по закону. И до конца.

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