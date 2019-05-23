Сергей Андреев: Бердыев сменит Карпина в «Ростове»? Отвечу цитатой пастора Шлага… Легенда ростовского футбола, бывший нападающий СКА и сборной СССР недоволен выступлениями «Ростова» в завершающемся сезоне.

«СЕДЬМОЕ МЕСТО – ЭТО ПРОВАЛ»

– Дон всегда был славен лихой атакой, а в РПЛ-2018/19 команда Валерия Карпина забивала меньше гола за игру. Расстраивает?

– Мое отношение – отрицательное. Но я в клубе ничего не решаю. Есть руководители, есть главный тренер, есть помощники – они выбирают тактику. Хотя на эту тему, в принципе, наивно задавать вопросы. Звучит как: «Сколько вам голов больше нравится – 60 или 25?»

– И все-таки вопрос не праздный. Не отпугнет ли со временем такая низкая результативность болельщиков, которые пока регулярно заполняют «Ростов Арену»?

– Кому-то нравятся блондинки, кому-то – брюнетки. Так и с футболом. Мне лично оборонительный футбол «Ростова» не нравится, а остальное уже детали.

– То есть, вы не согласны, что Карпин вырос как тренер по сравнению со спартаковским периодом?

– Смысл сравнивать «Спартак» и «Ростов»? Со «Спартаком» Карпин брал серебряные медали, а с «Ростовом» при определенных раскладах предстоящего в воскресенье последнего тура может оказаться даже девятым… Но опять же – ситуации разные.

– На какую общую оценку наработал Карпин-2018/19?

– После шестого тура «Ростов» шел то ли первым, то ли вторым. Мне позвонили ваши коллеги с вопросом: «Сергей Васильевич, как высоко может забраться команда?»…

– Давайте угадаем: вы предложили не спешить.

– Не совсем. Сказал: «Вы с ума сошли! Первые выводы, ну, хотя бы, после десятого тура можно делать. Тогда и звоните». Правда, не помню, чтобы были звонки после десятой игры (смеется).

А свое мнение я давно озвучил и от своих слов не отказываюсь. Третье место – великолепный результат, четвертое – отличный, пятое – хороший. С шестым был нюанс.

– Какой именно?

– «Спартак» валился на старте сезона, поэтому тогда было непонятно, брать ли красно-белых в расчет. Когда «Спартак» уволил Массимо Карреру, потом при Олеге Кононове начал выбираться, то немножко скорректировал свое мнение и называл шестую строчку нормальным результатом. А седьмое место, как сейчас, и ниже – это действительно провал.

«ПОБЕДА В КУБКЕ НИВЕЛИРОВАЛА БЫ ВСЕ»

– Значит, «Ростов» – не середняк?

– Команда на момент моей оценки обладала четвертым-пятым составом по уровню мастерства, по умению играть в футбол. Это мое мнение. И я его, повторюсь, не меняю.

– Но кого из первой пятерки мог объективно потеснить «Ростов», если лучший бомбардир команды – Алексей Ионов?

– Ионов на самом деле хорош, исландцы хорошо играли, защита вообще каменной была. В первых десяти турах пропустили дважды. Да, мало забивали, но и так очки брали. А возьмите ЦСКА… В первом круге приехали к ним в Москву, забили на седьмой минуте и откусили у них. Пусть армейцы и совсем молодая команда. Игры у «Ростова» особой не было, но результат-то имелся. А потом исчез.

– Выход «Ростова» в финал Кубка России поменял бы окрас сезона для вас?

– Победа в Кубке нивелировала бы все. Пусть даже стали бы и десятыми в премьер-лиге, но с трофеем сезон был бы превосходный.

– Теперь говорят, что Курбан Бердыев вернется в Ростов-на-Дону. Пойдет на пользу такой ход?

– Человек за два с половиной года принес такой результат, которого никто не добьется. Если бы Игорь Акинфеев не отбил в Казани удар Портнягина в конце матча последнего тура чемпионата-2015/16, то «Ростов» стал бы чемпионом. Что еще можно добавить? Превосходная работа. А насчет возвращения Бердыева что сейчас говорить? Объявят – будем рассуждать. Но придет ли он? Я слышал другое.

– Что не вернется?

– Да меня эта тема особо и не интересует, к клубу я сейчас не близок, поэтому не готов комментировать. Гадать не буду. Могу ответить цитатой пастора Шлага: «Политика в оппозиции в основном пользуется хорошо проверенными слухами». Так и я. Где-то что-то услышал и уже в голове мог додумать.

– Но раз результат, на ваш взгляд, провальный, то Карпина-то менять пора?

– Вопрос к тем, кто принимает решения.

– Красиво было бы ввести в тренерский штаб Тимофея Калачева, который провел прощальный матч за «Ростов»?

– А у Калачева есть лицензия Pro? Вроде бы только А. Этого недостаточно, чисто по регламенту. Кстати, в Македонии, где я работал, даже помощники должны были иметь лицензию Pro. Единственная страна в мире с такими требованиями… С Тимофеем я знаком поверхностно, поэтому тяжело давать прогноз. Есть мнение, что из хорошего игрока редко вырастает хороший тренер. Могу с этим очень серьезно поспорить. А Калачеву желаю успехов.