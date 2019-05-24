Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемся

«СЛУЦКИЙ ПОХВАЛИЛ, БЕРЕЗУЦКИЕ - ТОЖЕ»

Это будет дуэль тренеров, еще не так давно работавших в российской премьер-лиге и возглавлявших нашу национальную команду. «Утрехтом» руководит Дик Адвокат, «Витессом» - Леонид Слуцкий. В полуфинале лигоевропейского плей-офф клуб Адвоката разгромил по сумме двух встреч «Эраклес» (2:0, 3:0), а подопечные Слуцкого не без труда одолели «Гронинген» (1:2, 3:1). Караваев отыграл оба матча без замен. А еще в конце регулярного чемпионата Голландии россиянин забил свой первый мяч за «Витесс».

- Тот гол в ворота «Венло» в заключительном туре регулярки добавил уверенности перед стартом плей-офф за путевку в Лигу Европы? - вопрос Караваеву, который, напомним, входил в расширенную заявку сборной России на отборочные игры Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра, но в четверг был отсеян.

- Дело не в голе. Уверенности и настроения добавила сама победа над «Венло». Нам важно было удержать пятое место в таблице. Это и более выгодный посев в плей-офф, и дополнительный доход в бюджет клуба. А мой гол… Получилась хорошая атака, я вовремя подключился. Приятно, конечно.

- Не скромничайте: забить первый гол в своем 56-м матче за клуб - событие знаменательное. Товарищи по «Витессу» вас как-то после игры отдельно поздравили?

- Да, но без церемоний. За тур до этого у нас тоже один парень забил свой первый гол за клуб. Ричи Мусаба - в матче с «Де Графсхапом» (Мусаба отличился с передачи Караваева. - Прим. ред.). Так что ничего особенного.

- А что вам сказал Слуцкий?

- Похвалил. Братья Березуцкие (Алексей и Василий с января входят в штаб Слуцкого. - Прим. ред.) тоже сказали теплые слова. Но там не до поздравлений было. Предстоял плей-офф.

- Пока в нем все складывается неплохо - «Гронинген» пройдет, осталось победить «Утрехт». А как в целом оцениваете для себя первый полноценный голландский сезон?

- Были тяжелые отрезки, когда мы теряли очки там, где не должны были. «Витессу» по силам было подняться на четвертое место - тогда бы уже сейчас имели путевку в Лигу Европы. Но если в итоге ее завоюем, сезон точно можно будет считать успешным. И для команды, и для меня.

«РАСПРОДАЖИ «АЯКСА» НЕ ЖДУ»

- А как оцениваете чемпионство «Аякса»? Еще в марте амстердамцы отставали от ПСВ на восемь очков, но в итоге взяли титул…

- Если честно, когда эйндховенцы убежали далеко вперед, не думал, что Амстердам их догонит. У «Аякса» очень мощная команда, в Лиге чемпионов вся Европа в этом убедилась, но и ПСВ был хорош… Впрочем, итоговый результат справедлив. «Аякс» давно не брал титул, и в целом по сезону был сильнее всех.

- Расстроило то, что «Аякс» не сыграет в предстоящем 1 июня мадридском финале Лиги чемпионов? Не хватило-то считанных секунд, чтобы туда попасть…

- Конечно, как представитель голландского чемпионата, я поддерживал «Аякс» в полуфинале против «Тоттенхэма». Но это футбол. Такое бывает. Амстердамцы все равно могут быть довольны сезоном. Выиграть чемпионат и Кубок дорогого стоит. Их молодежь получила бесценный опыт на всю жизнь.

- Ждете тотальной распродажи «Аякса»?

- Сложно сказать. Френки Де Йонг уже в «Барселоне». Возможно, еще два-три человека уйдут. Но так, чтобы полкоманды продали - такого, думаю, не будет.

«С ЭМАНУЭЛСОНОМ ПРИШЛОСЬ НЕСЛАДКО»

- Вернемся к голландскому плей-офф. После поражения от «Гронингена» в первом полуфинальном матче была уверенность, что отыграетесь дома?

- Упаднических настроений точно не было. Мы же проиграли 1:2. На последних минутах должны были сравнивать счет, не реализовали выход один на один. Понимали, что дома обязательно забьем. Значит, все в наших руках.

- И в ответной встрече забили «Гронингену» уже на второй минуте. Слуцкий так сильно настроил команду?

- Да, начали очень агрессивно, как и просили тренеры. А быстрый гол добавил куража.

- К перерыву «Витесс» уже вел 3:0. Такой перевес не расслаблял?

- Ни в коем случае. В раздевалке Слуцкий попросил не снижать давления во втором тайме. У нас в сезоне столько матчей было, когда мы теряли огромное преимущество, поэтому никто и не думал расслабляться.

- Без нервотрепки не обошлось. При счете 1:3 «Гронингену» для выхода в финал было достаточно забить еще один мяч…

- На самом деле концовку мы провели достаточно уверенно. Ошибок в обороне не допускали, опасных моментов «Гронинген» не создал.

- Впереди финал против «Утрехта» - команды Адвоката. Опыт Березуцких, которые играли под руководством этого тренера за сборную России, пригодится?

- Возможно. В любом случае шансы есть. В чемпионате мы «Утрехту» не проиграли - победа и ничья. От своего агрессивного стиля отказываться не собираемся. У соперника есть сильные стороны, но имеются и слабости, которыми попробуем воспользоваться. Год назад мы встречались с «Утрехтом» в таком же финале - и взяли верх (3:2, 2:1. - Прим. ред.).

- Кого отметили бы в команде Адвоката?

- Шведа Симона Густафсона. По предыдущим матчам запомнился еще опытный Урби Эмануэлсон, который поиграл за «Милан». Когда его поставили на мой фланг, пришлось несладко. А вообще, у «Утрехта» сбалансированная команда.