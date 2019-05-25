Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна - Советский спорт
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25 мая 2019 09:35Футбол

Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна

«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.

«НА МОРЕ ВЫБРАЛСЯ РАЗА-ДВА»

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За тур до окончания чемпионата второго по рангу российского дивизиона у 26-летнего Барсова – 19 голов. Ближайший преследователь забил на пять мячей меньше. Отличный повод поближе познакомиться с нападающим, который наверняка в следующем сезоне будет на виду и в премьер-лиге.

– Прошлый сезон вы провели в питерском «Динамо» – и вместе с командой переехали на берега Черного моря. Переименование бело-голубых в ФК «Сочи» на вас сказалось положительно…
– О том, что переезжаем в Сочи, нам объявили на банкете по случаю окончания прошлого сезона. Если честно, мне и в Питере нравилось. А к морскому климату пришлось долго привыкать.

– Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью нашему изданию сказал, что за первый месяц все игроки так накупались, что потом на море смотреть не могли. Так и было?
– За других говорить не буду. Но я на пляж в первой половине сезона успел выбраться раза-два… Почти все время занимала подготовка к сезону, потом – к матчам. Тренировались мы вечерами. А днем идти куда-то слишком жарко. По крайней мере, для меня.

«ПО ДЕЛУ ВЫШЛИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ»

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– Многих стремительный взлет «Сочи» шокировал. Путевку в премьер-лигу вы оформили, что называется, с запасом. В чем секрет?
– Да нет особого секрета. Все закономерно: качественно подготовились, наладили командные взаимодействия и постепенно начали стабильно набирать очки. Считаю, в РПЛ вышли по делу.

– И во многом благодаря вашим голам. Как расцениваете звание лучшего бомбардира ФНЛ-2018/19?
– Давайте не будем забегать вперед – остался еще один тур.

– Но ведь Игорь Лебеденко из «Факела» в субботу не сыграет из-за дисквалификации, а другие преследователи отстают еще больше – на семь голов…
– В футболе все бывает.

– Как выглядит приз лучшему бомбардиру ФНЛ, знаете?
– Нет, конечно. Но надеюсь подержать его в руках.

– Может, вам подарят путевку в Сочи?
– (Смеется.) Да зачем она мне? Мы и так здесь живем.

«КОКОРИН ВСЕГДА БЫЛ ТАЛАНТЛИВЫМ»

– Вы – воспитанник «Локомотива». С Александром Кокориным там пересеклись?
– Да, жили в одном интернате. Он на два года старше.

– Тогда Кокорин считался восходящей звездой…
– Он точно был очень талантливым. Таким и остается.

– Удивились, когда из школы «Локо» он ушел в «Динамо»?
– Насколько помню, «Локо» не смог договориться с Сашей по контракту. Видимо, «Динамо» вышло на него c лучшим предложением. Кокорин всем все доказал уже в первом сезоне.

– Замечали за ним в интернате агрессивные замашки?
– Давайте не будем затрагивать эту тему.

– А у вас был шанс попасть в первую команду «Локо»?
– Шанс есть у всех выпускников. Где-то полгода я ходил под основой, но… Пришлось уйти.

– Из вашего выпуска кто-нибудь в премьер-лиге заиграл?
– Слава Кротов – в «Уфе». А Сандро Цвейба сейчас в «Факеле», Егор Генералов – в «СКА-Хабаровске», Коля Калинский – в «Томи»… Еще мы с Георгием Джикией одного года рождения. Но он играл за «Локомотив-2», а сейчас вызывается в сборную.

– С Джикией выходили на поле в одной команде?
– Нет, только друг против друга.

«В РПЛ БЕГОТНИ И БОРЬБЫ МЕНЬШЕ»

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– Чего ждать от «Сочи» в РПЛ?
– Нам точно нужно прибавлять в командных действиях, убрать необязательные ошибки. За них в ФНЛ иногда прощали, но в премьерке пощады не будет. Там меньше беготни и борьбы, больше – футбола.

– И забивать Игорю Акинфееву, Гилерме и Андрею Луневу – сложнее.
– Конечно. Мы это понимаем и будем серьезно готовиться.

– Ждать от вас участия в бомбардирской гонке-2019/20?
– Надеюсь, продолжу забивать и в РПЛ.

– В РПЛ за «Локо» болеете?
– Да нет, никого не выделяю. Слежу за всеми командами из лидирующей группы, что-то для себя подмечаю.

– Волнение перед дебютом в премьер-лиге присутствует?
– Есть такое. Но это, наверное, не волнение, а ожидание. Я долго шел к своей цели.

– Зимой вас вроде бы приглашали клубы РПЛ. Летом можете покинуть «Сочи»?
– Слухи не комментирую. Может, кто-то и обращался в клуб, но со мной разговоров не было.

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