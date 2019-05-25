Путевка в Лигу Европы – подарок к свадьбе?

Наставник российской сборной Станислав Черчесов, комментируя расширенный до неприличия (то есть до 37 персон) список игроков для участия в отборочных матчах Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, объяснял столь большое количество кандидатов несколькими причинами. Кто-то, не дай Бог, мог получить травму, кому-то светило участие в стыковых играх в своих национальных чемпионатах. И так далее.

Но тут у некоторых потенциальных «сборников» совершенно неожиданно нарисовалась еще одна «отмазка». Сразу двое футболистов - полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин и защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев - поставили Станислава Саламовича перед фактом: 8 июня, аккурат в день игры с Сан-Марино у обоих запланированы свадьбы. Разумеется, Черчесов, всегда бережно относящийся даже к игрокам с легкими повреждениями, в данном случае ни в коем случае не захотел быть недобрым вершителем судеб своих подопечных. И интересы сборной не стал ставить выше личной жизни футболистов. Мол, матчей за национальную команду у каждого из кандидатов может быть впереди еще немало, а вот свадьба - это желательно раз и навсегда.

Впрочем, Караваев, у которого, кстати, в минувший понедельник еще и день рождения приключился (Вячеславу исполнилось 24 года), все равно мог не доехать до сборной. Поскольку у его «Витесса» еще продолжаются битвы на внутреннем фронте за путевку в Лигу Европы. Команда Караваева, возглавляемая Леонидом Слуцким, добралась до финала плей-офф, где и разыгрывается бонусное место в еврокубке на следующий сезон. Оставалось только по сумме двух матчей переиграть «Утрехт» - и можно готовиться к вероятной встрече с московскими ЦСКА, «Спартаком» или тульским «Арсеналом» на одной из стадий Лиги Европы.

Караваев ожидаемо оказался в стартовом составе на первый - выездной - матч с командой Дика Адвоката, привычно заняв позицию на правом фланге обороны. На левом, к слову, расположился Александр Бюттнер, известный по выступлениями за московское «Динамо» времен Черчесова. Именно с бюттнеровского фланга и пришел первый гол: Гирано Керк навесил в центр штрафной, и Сандер ван де Стрек уложил мяч в угол ворот.

Слуцкий принялся нервно расхаживать туда-сюда по технической зоне, но подопечные довольно быстро порадовали и отчасти успокоили российского тренера. Словенский форвард Тим Матавж забил важнейший гол на выезде, воспользовавшись передачей ганца Дауды Мохаммеда.

Во втором тайме «Витесс» удержал вполне устроившую его голевую ничью, и теперь в ответном поединке на своем поле, который пройдет 28 мая, команде Слуцкого и Караваева хватит нулевой ничьей или любой победы, чтобы окончательно оформить выход в Лигу Европы.

Чемпионат Голландии (Эредивизи)

Финал плей-офф за место в Лиге Европы

1-й матч

«Утрехт» – «Витесс» – 1:1 (1:1)

Голы: ван де Стрек, 18 - 1:0. Матавж, 31 - 1:1

«Утрехт»: Марсман – Клайбер, Бергстрем, Янссен (к), Гавори – Штридер (Эмануэльсон, 81) – Гертлер (ван дер Марел, 87), ван де Стрек, Густафссон – Дессерс (Крамер, 81), Керк

«Витесс»: Пасвер – Караваев, ван дер Верф, Духи, Бюттнер (Кларк, 74) – Сереро, Фор – Дауда Мохаммед, Эдегор, Линссен (к) – Матавж (Бюйтинк, 65)

Предупреждения: Гертлер, 78 - Сереро, 23. Линссен, 78

24 мая. Утрехт