Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда» - Советский спорт
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26 мая 2019 18:03ФутболГригорьевская Юлия

Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»

После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.

– Как вам игра? – вопрос Шунину.
– Для болельщиков сегодня был настоящий праздник: и новый стадион, и много красивых мячей забито. День удался.

– Как оцените новый стадион: раздевалки, газон?
– Я под впечатлением. У нас лучший стадион. Наконец-то, спустя десять лет, мы вернулись домой. Сегодня нас поддерживало столько динамовских болельщиков, сколько я не видел никогда. Я очень счастлив и горд, что играю в этой команде.

– Это лучший стадион в Москве?
– Для меня это лучший стадион в России.

– В первом тайме вы стояли за воротами у фанатской трибуны «Динамо». Что ощущали?
– Гордость, что играю в этой команде, что у нас такой стадион. Классно, что трибуны сделали так близко к полю. Болельщикам хорошо видно, и очень слышно их поддержу.

– Как думаете, в дальнейшем стадион будет собирать столько же зрителей?
– Если будем хорошо играть, люди обязательно будут приходить. Уверен, что в следующем сезоне мы начнем новую историю.

– Солнце не мешало сегодня играть? Одна сторона была солнечная.
– На любом стадионе всегда в одни ворота солнце светит. Никуда от этого не деться. Только если крышу закрывать. Но летом ее закрывать – преступление. Да и крыш у нас здесь нет, как нет практически нигде в стране.

«К полю нам еще надо привыкать»

Ожидали, что будет так много голов? – вопрос Рыкову.
– Мы хотел выиграть, в первую очередь. А болельщикам, думаю, понравилось, что было забито много мячей.

– Сейчас поедете отмечать закрытие сезона?
– Просто пожелаем друг другу хорошего отдыха, чтобы хорошо подготовились к новому сезону. Отмечать нам нечего.

– Слухи о том, что «Динамо» будет переукомплектовано, никак не давит?
– Да нет. Наше дело тренироваться и играть. Тренер будет решать, как и что делать.

– Как вам газон?
– Надо привыкать. Это был первый матч. Газон должен укрепиться. В целом поле хорошее, только чуть-чуть мягковато.

«Благодарен судьбе, что сегодня удалось забить два мяча»

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– Какие были ощущения, когда выходили на матч на новом стадионе, при двадцати пяти тысячах на трибунах? – вопрос Панченко.
– Мне доводилось играть и при тридцати тысячах, но когда играешь при таком количестве своих болельщиков – это вдохновляет. Болельщики сегодня были на высоте. Спасибо им за сезон, потому что на всех выездах, на которых мы были, они приезжали большим десантом. Сегодня получился большой праздник. Конечно, обидно пропускать в концовке. В следующем сезоне будем настраиваться на положительный результат.

– Сегодня удалось увидеть счастливые лица болельщиков на трибунах?
– Конечно. Они столько ждали того открытия – одиннадцать лет. В этом году один раз уже перенесли открытие. Понятно, что сегодня эмоции зрителей были просто супер. Играть было одно удовольствие.

– Вы сделали дубль на новом стадионе. Это идеальный вариант?
– Я благодарен судьбе, что мне удалось сегодня забить два мяча. С другой стороны, свои результаты – это хорошо, но если команда проигрывает или играет вничью, то это не здорово.

«Испытывал невероятные эмоции от нахождения на поле нового стадиона»

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– Какие впечатления от первого домашнего матча на обновленной арене? – вопрос Кардозу.
– Я очень рад, что мне удалось забить первый гол. Теперь это новая страница в истории нашего клуба. Спустя столько времени команда вернулась на свой стадион. Я испытывал невероятные эмоции от нахождения на поле. Оно очень красивое. Нам было важно не проиграть сегодня, с задачей мы справились. Могу выразить только самые искренние слова благодарностям всем болельщикам. Атмосфера была невероятной.

– Что скажете об игре?
– Мы больше внимания уделили атаке, а не обороне. Думаю, что болельщикам должно было понравиться.

«Приятно, что именно мы открыли новый стадион»

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Какие ощущения от арены? – вопрос Мирзову.
– Стадион сумасшедший. Приятно было играть на такой арене. Болельщиков был полный стадион, и наших тоже приехало очень много. Мы их порадовали, сыграли результативно. Очень приятно, что именно мы открыли этот стадион.

После матча был какой-то диалог внутри команды? Все-таки сезон окончен, а «Арсенал» попал в Лигу Европы.
– Мы сыграли 3:3, нам игра не давалась. Было очень тяжело. Хорошо, что не уступили. Поле было очень вязкое, не очень хорошего качества, но мы бились, не хотели проигрывать. Хорошо, что получилась ничья.

– Для вас это лучший сезон? Вы ведь получили приглашение в сборную. Как думаете, Черчесов даст вам поиграть хотя бы в одном матче?
– Для меня это действительно самый удачный сезон. Сыграл больше двадцати матчей, забивал. Команда попала в еврокубки, а это дорогого стоит. Такого еще не было в истории Тулы. Мы все сделали для этого. Я сам попал в сборную. Это очень приятно. Долго к этому стремился. Сейчас поедем в сборную, посмотрим. Как тренер скажет, так и будем делать. Нам остается только работать.

– Опишите свой гол, каким вы его видели?
– Ударил, попал в ворота, забил. Ничего интересного.

– Каково ваше будущее, остаетесь в команде?
– Пока не знаю. Сейчас будем разговаривать.

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