Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тура - Советский спорт
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27 мая 2019 07:40ФутболБезъязычный Алексей

Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тура

Любопытные итоги 30-го тура РПЛ от «Советского спорта».

ЦИФРЫ ТУРА

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23 340 зрителей посетили первый матч на открытой после реконструкции арене «Динамо», что позволило премьер-лиге преодолеть отметку в 4 миллиона болельщиков за сезон

15 млн евро гарантировал себе «Локомотив» (как минимум будет гораздо больше), отстояв второе место в РПЛ-2018/19 и путевку в групповой турнир ЛЧ- 2019/20

2-й год подряд «Спартак» в заключительном туре пропустил вперед себя ЦСКА в борьбе за прямой выход в групповую стадию еврокубка, тогда – Лиги чемпионов, теперь – Лиги Европы

НОВОСЕЛЬЕ ТУРА

«ВТБ АРЕНА»

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Вообще-то открытый после почти 10 лет реконструкции стадион в Петровском парке должен был вернуться в РПЛ еще в марте, но тогда комиссия РФС забраковала газон на «Динамо». Пришлось в спешном порядке укладывать новое покрытие. Успели аккурат к 30-му туру. И не зря! Первый матч на обновленной арене подарил болельщикам сразу шесть голов. Посещаемость тоже не подкачала: 23 тысячи болельщиков - совсем неплохо для встречи «Динамо» - «Арсенал».

АНТИРЕКОРД ТУРА

«СПАРТАК»

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Упустив в последнем туре путевку в групповой турнир Лиги Европы (теперь придется преодолевать два раунда квалификации), команда Олега Кононова завершила сезон с 36 забитыми мячами. Это худший результат в истории клуба. Предыдущий антирекорд «превзойден» на два гола. Очевидно, в «Спартаке» назрели перемены. Во всех линиях. А, может, и на тренерском мостике, хотя об увольнении Кононова речь вроде бы пока не идет.

БОМБАРДИР ТУРА

Федор ЧАЛОВ

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Многие полагали, что титул лучшего бомбардира РПЛ-2018/19 у 21-летнего нападающего ЦСКА в кармане, так как его основной конкурент - Сердар Азмун - вроде бы должен был получить в заключительном туре передышку. Однако иранец на поле вышел и даже забил, свой 13-й в сезоне мяч. Пришлось Чалову отвечать - дублем в ворота «Крыльев Советов». В итоге Федор завершил сезон с 15 голами, повторив результат лучшего бомбардира-2017/18 Квинси Промеса. Столько же, кстати, забил и Халк, выиграв снайперскую гонку-2015/16. При этом Чалов - самый молодой в истории лучший бомбардир чемпионата России. Александру Кержакову в 2004-м было 22 года.

АССИСТЕНТ ТУРА

Артем ДЗЮБА

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Форвард «Зенита» принял участие в матче с «Енисеем» и сделал очередную результативную передачу (на Александра Ерохина), ставшую для него юбилейной, десятой в нынешнем сезоне. Дзюба стал лучшим ассистентом чемпионата, опередив на два паса Юрия Газинского («Краснодар») и Жоаозиньо («Динамо»). Столь богатых на голевые передачи сезонов в карьере 30-летнего нападающего еще не было.

ПРЕДАННОСТЬ ТУРА

Мануэл ФЕРНАНДЕШ

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Кажется, с полузащитником «Локомотива» все давным-давно попрощались - клуб не готов подписать с португальцем новый контракт на его условиях. Но если Ману и покинет клуб летом, то сделает это с высоко поднятой головой. На прошлой неделе его навес на Дмитрия Баринова обеспечил «Локо» победу в Кубке. А теперь Фернандеш роскошным голом со штрафного принес команде три очка, которые вывели москвичей в групповой турнир Лиги чемпионов. Между прочим, за это железнодорожникам полагается бонус в 15 миллионов евро от УЕФА. Может, на хорошую зарплату Фернандешу деньги все же найдутся? Пусть в матче с «Уфой» он успел не только забить, но и не реализовать пенальти.

ОТСТАВКА ТУРА

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

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То, о чем так долго твердили большевики, все-таки случилось: главный тренер «Енисея» объявил об уходе со своего поста. Аленичев мог сделать это еще в декабре, мог весной, но созрел только к пресс-конференции по окончании матча с «Зенитом». Последнее место красноярцев (при 55 пропущенных мячах!) - безусловно, один из главных провалов сезона-2018/19. Вместе с «Енисеем» премьер-лигу покидает «Анжи», а из ФНЛ в РПЛ поднимаются «Тамбов» и «Сочи». Еще две вакансии заполнятся по итогам стыков «Уфа» - «Томь» и «Нижний Новгород» - «Крылья Советов».

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