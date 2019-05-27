Самый красивый гол забил Фернандеш, лучшим игроком был Дриусси. Итоги 30-го тура РПЛ

ГОЛ ТУРА
Мануэл ФЕРНАНДЕШ («Локомотив»)
В туре было забито 24 гола - это повторение рекорда результативности нынешнего сезона. Разумеется, хватало и красивых мячей. Нельзя, к примеру, не отметить дальний выстрел Игоря Горбатенко, которым полузащитник «Арсенала» установил окончательный счет 3:3 в матче с «Динамо», или крученый удар в ближнюю девятку спартаковских ворот португальского легионера «Оренбурга» Рикарду Алвеша. И все же на первое место мы поставили другой точный штрафной - в исполнении другого португальца. Гол Фернандеша получился не только эффектным, но и крайне важным. Ману добыл «Локо» путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Автор гола
Кому забил
1
Далер КУЗЯЕВ Зенит
Енисей
2
Олег ИВАНОВ Ахмат
Енисей
3
Александр СОБОЛЕВ Крылья Советов
Ростов
4
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
Арсенал
5
Владимир РЫКОВ Динамо
Спартак
6
Кристиян БИСТРОВИЧ ЦСКА
Урал
7
Антон ШВЕЦ Ахмат
Спартак
8
Никола ВЛАШИЧ ЦСКА
Спартак
9
Виктор КЛАССОН Краснодар
Динамо
10
Бенедикт ХЕВЕДЕС Локомотив
ЦСКА
11
Антон МИРАНЧУК Локомотив
Ростов
12
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал
Оренбург
13
Дмитрий СЫСУЕВ Уфа
Крылья Советов
14
Виктор КЛАССОН Краснодар
Енисей
15
Денис КУЛАКОВ Урал
Локомотив
16
Иван ИГНАТЬЕВ Краснодар
Урал
17
ЖОАОЗИНЬО Динамо
Урал
18
Артур САГИТОВ Рубин
Ахмат
19
Федор СМОЛОВ Локомотив
Анжи
20
Резиуан МИРЗОВ Арсенал
Енисей
21
Лука ДЖОРДЖЕВИЧ Арсенал
Крылья Советов
22
Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит
Локомотив
23
Антон ЗИНЬКОВСКИЙ Крылья Советов
Рубин
24
Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар
Зенит
25
Ондржей ВАНЕК Уфа
Рубин
26
Сильвестр ИГБУН Уфа
Урал
27
ФЕРНАНДО Спартак
Урал
28
Юрий ГАЗИНСКИЙ Краснодар
Енисей
29
Маурисио ПЕРЕЙРА Краснодар
Арсенал
30
Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
Уфа
ИГРОК ТУРА
Себастьян ДРИУССИ («Зенит»)
Этого аргентинца по инерции недооценивают, вспоминая его неубедительный дебютный сезон в Санкт-Петербурге. А между тем его вклад в чемпионство «Зенита» колоссален. Пожалуй, нет в атакующей группе «Зенита» более универсального исполнителя. Себа хорош и в подыгрыше, и в завершении, и в центре, и на левом фланге, и на острие. Настоящий человек-оркестр. В матче с «Енисеем» мы опять в этом убедились. Кстати, Дриусси оформил свой четвертый дубль в РПЛ-2018/19. Это рекорд сезона.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Лучший игрок
1
Сердар АЗМУН Рубин
2
Евгений ФРОЛОВ Оренбург
3
Самюэль ЖИГО Спартак
4
Аяз ГУЛИЕВ Ростов
5
Роман ЗОБНИН Спартак
6
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
7
Федор ЧАЛОВ ЦСКА
8
Олег ШАТОВ Зенит
9
АРИ Краснодар
10
Себастьян ДРИУССИ Зенит
11
Антон ШУНИН Динамо
12
АРИ Краснодар
13
Антон МИРАНЧУК Локомотив
14
Ильзат АХМЕТОВ ЦСКА
15
Луис АДРИАНО Спартак
16
Софьян ХАННИ Спартак
17
Егор СОРОКИН Рубин
18
Эванс КАНГВА Арсенал
19
Эмилиано РИГОНИ Зенит
20
Роман ЕРЕМЕНКО Ростов
21
Ярослав РАКИЦКИЙ Зенит
22
Арнор СИГУРДССОН ЦСКА
23
Александр ГАЦКАН Ростов
24
Артем ДЗЮБА Зенит
25
Джефферсон ФАРФАН Локомотив
26
Сердар АЗМУН Зенит
27
Зелимхан БАКАЕВ Арсенал
28
Артем ДЗЮБА Зенит
29
Виктор КЛАССОН Краснодар
30
Себастьян ДРИУССИ Зенит
ТРЕНЕР ТУРА
Виктор ГОНЧАРЕНКО (ЦСКА)
Можно было бы признать лучшим в этой номинации Юрия Семина, который, благодаря своему колоссальному опыту, сумел удержать команду в нужном тонусе после завоевания Кубка России. И все-таки пальму первенства мы отдает главному тренеру ЦСКА. Ему в последнее время было непросто. Травма Николы Влашича, невыход в Лигу чемпионов, слухи о том, что летом на его место пригласят Курбана Бердыева… Что ж, суперразгромом «Крыльев» Гончаренко ответил на вопрос, кто в армейском доме хозяин. Красно-синие бились за своего наставника, а тот выиграл заочную дуэль у Олега Кононова за путевку в групповой турнир Лиги Европы, где ЦСКА себя обязательно покажет.
ВСЕ ЛАУРЕАТЫ
Тур
Лучший тренер
1
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
2
Валерий КАРПИН Ростов
3
Владимир ФЕДОТОВ Оренбург
4
Сергей СЕМАК Зенит
5
Массимо КАРРЕРА Спартак
6
Мурад МУСАЕВ Краснодар
7
Рашид РАХИМОВ Ахмат
8
Сергей СЕМАК Зенит
9
Валерий КАРПИН Ростов
10
Сергей СЕМАК Зенит
11
Олег КОНОНОВ Арсенал
12
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
13
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
14
Виктор ГОНЧАРЕНКО ЦСКА
15
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
16
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО Арсенал
17
Курбан БЕРДЫЕВ Рубин
18
Магомед АДИЕВ Анжи
19
Виктор ГОНЧАРЕНКО ЦСКА
20
Массимо КАРРЕРА без клуба
21
Вадим ЕВСЕЕВ Уфа
22
Дмитрий ПАРФЕНОВ Урал
23
Валерий КАРПИН Ростов
24
Сергей СЕМАК Зенит
25
Юрий СЕМИН Локомотив
26
Мурад МУСАЕВ Краснодар
27
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО Арсенал
28
Сергей СЕМАК Зенит
29
Мурад МУСАЕВ Краснодар
30
Виктор ГОНЧАРЕНКО ЦСКА
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