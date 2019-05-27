Уровень РПЛ упал, «Краснодар» совершил прорыв и всё о билетах на Евро-2020. Анонс ССФ Во вторник, 27 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО «КРАСНОДАР» - ЭТО СУПЕР!

Наш обозреватель – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.

САМЕДОВ БЫЛ ПРАВ: УРОВЕНЬ РПЛ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СИЛЬНО УПАЛ. ДОКАЗАНО

Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЕВРО-2020

УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

ТРАНСФЕРЫ-2019

Рассказываем обо всех возможных громких трансферах летнего окна в лучших лигах и топовых клубах.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ

Совсем скоро сборной России предстоит продолжить борьбу в отборочном турнире к чемпионату Европы. С нашим красочным календарем вы не пропустите не одной игры!

ГВАРДИОЛА 26:25 МОУРИНЬЮ

Чемпионство «Манчестер Сити» принесло Хосепу Гвардиоле 26-й трофей в его тренерской Гкарьере. И как Месси все время сравнивают с Роналду, так и Пепа – с Жозе Моуринью. И хоть сами тренеры отрицают противостояние, негласно оно все равно существует!

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: НЕ ХОЧУ БЫТЬ «КЛЕВЫМ МУЖИКОМ»!

После того как его уволили из «Манчестер Юнайтед», самый именитый тренер в мире редко разговаривает с прессой, тем более так долго, как получилось с журналистами L’Equipe. В интервью Моуринью рассказал, что было не так в «МЮ» и почему прошлый сезон в команде считает лучшим в карьере…

ЭТАЛОН ВЕРНОСТИ: ДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИ

Даниэле Де Росси вынужден покинуть «Рому». Он – один из редких примеров преданности одной команде в современном футболе, где царят деньги и трансферные сделки. Рассказываем о самых верных игроках в футболе в красочной инфографике.

Полностью скачать весь номер бесплатно в PDF-версии можно ЗДЕСЬ!