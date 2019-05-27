Уровень РПЛ упал, «Краснодар» совершил прорыв и всё о билетах на Евро-2020. Анонс ССФ

ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО «КРАСНОДАР» - ЭТО СУПЕР!
Наш обозреватель – об историческом прорыве команды Мурада Мусаева и о роскошном подарке завершающегося сезона российскому футболу.
САМЕДОВ БЫЛ ПРАВ: УРОВЕНЬ РПЛ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СИЛЬНО УПАЛ. ДОКАЗАНО
Еще пять лет назад средняя стоимость игроков российских клубов была сопоставима с конкурентами из Франции. Теперь мы уступаем самой слабой европейской лиге из Топ-5 почти в три раза.
КАК КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЕВРО-2020
УЕФА объявил цены билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы, которые пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
ТРАНСФЕРЫ-2019
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ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНКУ! ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ
Совсем скоро сборной России предстоит продолжить борьбу в отборочном турнире к чемпионату Европы. С нашим красочным календарем вы не пропустите не одной игры!
ГВАРДИОЛА 26:25 МОУРИНЬЮ
Чемпионство «Манчестер Сити» принесло Хосепу Гвардиоле 26-й трофей в его тренерской Гкарьере. И как Месси все время сравнивают с Роналду, так и Пепа – с Жозе Моуринью. И хоть сами тренеры отрицают противостояние, негласно оно все равно существует!
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ: НЕ ХОЧУ БЫТЬ «КЛЕВЫМ МУЖИКОМ»!
После того как его уволили из «Манчестер Юнайтед», самый именитый тренер в мире редко разговаривает с прессой, тем более так долго, как получилось с журналистами L’Equipe. В интервью Моуринью рассказал, что было не так в «МЮ» и почему прошлый сезон в команде считает лучшим в карьере…
ЭТАЛОН ВЕРНОСТИ: ДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИ
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