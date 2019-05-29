Победа «Челси» в Баку выгодна «Краснодару» и Кудряшову

КУДА НИ ГЛЯНЬ – РОССИЯ

На 1 июня намечен не только финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» в Мадриде. В этот день состоится финал плей-офф чешской лиги за право выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Победитель матча «Баник» – «Млада-Болеслав» и станет последним участником еврокубков-2019/20. А за «Младу», как известно, выступает российский нападающий Николай Комличенко, который в нынешнем сезоне наколотил уже 28 голов.

Борьба за путевки в ЛЕ-2019/20 также продолжается в Кубке Швеции (претенденты – «Хеккен» и «Эскельстуна»), чемпионатах Австрии («Рапид», «Маттерсбург», «Рапид») и Украины («Заря», «Мариуполь»).

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА «СПАРТАКА»

«Млада-Болеслав» в случае успеха окажется в одной компании с тульским «Арсеналом», который 25 июля дебютирует в еврокубках все в том же втором раунде квалификации. При этом туляки (благодаря высокому рейтингу России) попадут в число сеяных, а, значит, избегут преждевременной встречи с «монстрами» вроде «Ромы», «Айнтрахта» или «Вулверхэмптона». Впрочем, для выхода в групповую стадию потом придется преодолеть еще два раунда. И там по-настоящему грозный соперник «Арсеналу» почти гарантирован. Таков удел дебютантов.

Правда, для «Спартака» задача формулируется немногим проще. Красно-белые стартуют в Лиге Европы 8 августа с третьего квалификационного раунда. То есть, им необходимо пройти не три, как «Арсеналу», а два этапа отбора. Однако рейтинг у москвичей тоже довольно низкий – 16.000 против тульских 10.109. Такая сумма позволяет «сеяться» на стадиях квалификации, но почти наверняка отправит «Спартак» в третью корзину при жеребьевке группового этапа. Вот у ЦСКА все хорошо. Вырвав у спартаковцев в воскресенье четвертое место в РПЛ и прямую путевку в группу ЛЕ, армейцы точно будут посеяны 30 августа в корзине номер 1. Значит, осенью они не нарвутся на ту же «Рому», а также «Севилью», «МЮ» и так далее по списку вплоть до «Арсенала». Не тульского – лондонского!

ФАКТОР «ЛИОНА»

Хотя, не будем торопиться отправлять этот самый лондонский «Арсенал» в Лигу Европы. У команды Унаи Эмери остается шанс оказаться в групповом турнире Лиги чемпионов – для этого достаточно победить в среду «Челси» в бакинском финале ЛЕ-2018/19. Тогда «Арсенал» при жеребьевке 29 августа в Ньоне посеют в первой корзине ЛЧ-2019/20 (вместе с «Зенитом», «Барселоной», «Ман Сити», «Ювентусом», «Баварией», «ПСЖ» и победителем предстоящего 1 июня мадридского финала Лиги чемпионов). Но России, конечно, более выгодна победа «Челси». И вот почему.

Если Лигу Европы выиграет клуб Романа Абрамовича, то у Англии в Лиге чемпионов останется не пять вакансий, а четыре. Их заполнят «Ман Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси», при этом вместо отбывшего в ЛЕ «Арсенала» в группе ЛЧ выступит бронзовый призер чемпионата Франции – «Лион», которому не придется проходить в главном еврокубке два квалификационных раунда. Ну и причем здесь Россия? А притом, что в этих самых квалификационных раундах предстоит сыграть нашему дебютанту ЛЧ «Краснодару». И «быки» наверняка будут рады, если такой гранд, как «Лион», выпадет из числа их потенциальных оппонентов.

Ну а с кем команда Мурада Мусаева может столкнуться в первом в своей истории матче Лиги чемпионов? Вариантов, с учетом «посева», немного: «Порту», «Базель», «Брюгге», «Олимпиакос», «Брюгге» или ПСВ. Согласитесь, плюсовать в этот список еще и «Лион» совсем не хочется. Кстати, если французы действительно отправятся прямиком в группу, то из второго квалификационного раунда в третий переместятся австрийский ЛАСК и турецкий «Башакшехир». Значит, победа «Челси» в Баку выгодна еще и Федору Кудряшову. Если, конечно, наш защитник продлит контракт с «Башакшехиром», за который отыграл вторую половину сезона-2018/19.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

Добавим, что осечка в любом из двух раундов квалификации ЛЧ не станет для «Краснодара» фатальной. В этом случае «быки» (как «Спартак» прошлым летом после поражения от ПАОКа) переместятся в групповой этап ЛЕ-2019/20. Но мы, безусловно, рассчитываем на лучшее. Уж очень хочется впервые в истории увидеть сразу три наших клуба в основной стадии главного еврокубка, где «Краснодар» уже ждут «Зенит» и «Локомотив». «Быки», между прочим, при жеребьевке групп (если до этого дойдет) попадут в третью корзину. Их рейтинг (34.500) выше, чем у «Локо» (28.500), который почти наверняка окажется в корзине номер 4.

А вот кому, в отличие от «Краснодара» и Кудряшова, победа «Челси» в Баку невыгодна, так это «Спарте». Пражанам в среду, наоборот, надо болеть за «Арсенал», чтобы тот отправился в ЛЧ-2019/20, а они заняли место «пушкарей» в групповой стадии ЛЕ. Иначе «Спарте» придется стартовать во втором по значимости еврокубке с третьего квалификационного раунда. Вместе со «Спартаком» и, будем верить, «Арсеналом» из Тулы.

Что касается финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Тоттенхэм», то на расклад следующего евросезона лондонское дерби на «Ванда Метрополитано» существенно не повлияет. Победитель отправится в первую корзину перед жеребьевкой групп ЛЧ-2019/20, проигравший – во вторую. Только и всего…