Игорь Ефремов: ФНЛ не может всем своим клубам построить стадионы как к ЧМ-2018

– Вы удовлетворены прошедшим сезоном ФНЛ?

– Мы очень довольны. Во-первых, у нас было пять стадионов чемпионата мира, посещаемость увеличилась. С точки зрения спортивной борьбы у нас не в последнем туре определились те, кто выходит в РПЛ. Но борьбы была достаточно интересная на всех этажах турнирной таблицы. Появилось достаточно много молодых ребят. В один момент в юношеской сборной было 15 представителей ФНЛ. Поэтому по моим ощущениям сезон получился более, чем позитивным.

– Как вы прокомментируете ситуацию, когда «Томь» имела шансы выйти в премьер-лигу напрямую, потом попала в «стыки», а руководитель команды заявляет, что они не готовы к повышению в классе?

– Это ваша версия. Сегодня губернатор встречался с командой. Что он им сказал? Не выигрывайте стыковые матчи? Поэтому то, что вы озвучили – это ваша версия. С какой стати вы решили, что они могли выходить и не стали это делать?

– Какое-то время они были в лидерах, а потом стали сдавать позиции.

– В такой-то момент «Сочи» был в десятке, а потом вышел напрямую. А «Зенит-2» вообще восемь первых матчей проиграл. Но если брать вторую часть чемпионата – он входит в пятерку. А что касается «Томи», команда потеряла пять ведущих футболистов и не корректно говорить по отношению к ребятам и болельщикам, что они не хотели выходить.

– РПЛ будет активно участвовать в лицензировании клубов. А может ли ФНЛ влиять на инфраструктуру своих клубов, уровень финансирования?

– РПЛ и ФНЛ не первый год участвуют в лицензировании клубов. Сейчас РПЛ ввела дополнительные требования. Мы их изучим, и будем стремиться к этому. А как мы можем влиять? Я же не могу построить всем стадионы как к чемпионату мира. Мы понимаем, что таких устаревших объектов, которые есть, например, во Владивостоке, или Тамбове сейчас, остались считанные единицы, но и там не настолько ужасно. Просто человек привыкает к хорошему и после Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи, тяжело перестроиться. Например, в Хабаровске после премьер-лиги другой стадион. Там козырек строят. Видно, что стадион ухоженный. В Армавире построили новую арену. Примеров много и ФНЛ также в этом участвует. Во всяком случае, идеологически точно.

– Есть ли сожаление, что «Балтика» со своим новым стадионом покидает ФНЛ?

– Без комментариев.

– Подавали ли заявки на участие те клубы, которые вышли из ПФЛ в ФНЛ?

– Все клубы проходят лицензирование: «Нефтехимик» и московское «Торпедо» сразу получили лицензии, а «Чайка» и «Текстильщик» нет лицензий. Они приводят критерии в соответствие с требованиями, и скоро будет понятно, что получается.

– Не будет ли проводиться расследования по поводу «Чайки»?

– Я – президент ФНЛ. Есть ли в этой связи у вас ко мне вопросы? Произошел эпизод, который сейчас обсуждает вся страна. Есть определенные вещи, по которым проводится расследование. Почему вы считаете, что я должен это комментировать? У вас есть доказательства? Или уже есть какие-то выводы комиссии?