Александр Дюков: «Чайку» и «Черноморец» ждут санкции за договорной матч

«КЛУБЫ РПЛ ПРОВОДЯТ СЛИШКОМ МАЛО МАТЧЕЙ»

Российский сезон завершится стыковыми матчами между ФНЛ и РПЛ. Но два клуба премьер-лигу уже покинули - «Енисей» и «Анжи». РФС будет предпринимать какие-то шаги для спасения махачкалинцев, которые, если не решат свои финансовые проблемы, будут расформированы?



- На сегодняшний день в Дагестане есть желание сохранить клуб. На мой взгляд, это важно. Наличие «Анжи» с его армией болельщиков полезно для развития детско-юношеского футбола в регионе. Воспитанники местных спортшкол должны иметь возможность продолжать карьеру на более высоком уровне. Поэтому РФС окажет поддержку руководителям клуба в их попытках решить проблемы. Разумеется, в рамках действующего регламента.



- А эти проблемы в принципе решаемы? За последние годы Россия потеряла не один профессиональный клуб. Например, «Амкар» и «Тосно», которые еще в прошлом сезоне выступали в РПЛ.

- Безусловно, «Анжи» оказался сейчас на краю. Ситуация очень сложная - и в будущем не хотелось бы повторения чего-то подобного на уровне премьер-лиги. Именно поэтому с сезона-2020/21 ужесточаются требования по лицензированию клубов.

- При этом обсуждается расширение РПЛ до 18 клубов. Это логично?

- Да. С такой инициативой выступают владельцы клубов. Сейчас команды, не участвующие в еврокубках, проводят за сезон 31-32 матча. Это очень мало. Один из вариантов решения проблемы - увеличение количества участников. Но опять же, подобные вопросы нуждаются в тщательной подготовке и проработке.

- А можно, наоборот, сократить количество участников - скажем, до 12, и проводить чемпионат в несколько кругов… Как вам такая идея?

- Мы готовы обсуждать самые разные варианты. Такой никто еще не предлагал. Но в итоге количество игр в РПЛ должно быть увеличено.

«УЕФА В КУРСЕ СИТУАЦИИ С ИГРОЙ В ПЕСЧАНОКОПСКОМ»

- Недавно РФС открыл расследование в отношении матча зоны «Юг» ПФЛ между «Черноморцем» и «Чайкой», которая завоевала путевку в ФНЛ. Участников игры подозревают в сговоре. Ваш комментарий?

- Действительно, мы получили данные, из которых следует, что на результат было оказано противоправное влияние. Иначе говоря, это был договорной матч. По данному факту начата внутренняя проверка, по итогам которой будут вынесены санкции в отношении лиц, причастных к сговору. Результаты объявим в конце этой недели или в начале следующей.

- «Чайку» могут лишить путевки в ФНЛ?

- До завершения внутреннего расследования я не могу отвечать на подобные вопросы. Скажу только, что с очень высокой вероятностью упомянутые выше лица понесут наказание.

- УЕФА в курсе развития ситуации?

- Конечно. И позиция УЕФА по договорным матчам известна. Она самая непримиримая.

«ПИВО РЕШИЛО БЫ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ НАШЕГО ФУТБОЛА»

- Наряду с новым вариантом лимита на легионеров, который пока не утвержден, обсуждается проблема пива на российских стадионах. Его разрешат продавать или нет?

- Вопрос находится в законодательной плоскости. Я лично никакой проблемы в продаже пива болельщикам не вижу. Как и в рекламе этого напитка на стадионах. Для нашего футбола это стало бы дополнительным источником финансирования. И помогло бы в реализации программы сохранения наследия чемпионата мира.

Мы же видим, что в Европе пиво на футболе спокойно продается. А у нас люди вынуждены идти в специальные заведения после игр… Я не агитирую за употребление алкоголя, но одна-две кружки пива в выходной день никому не повредят. И на посещаемости матчей такая реформа скажется положительно.

- А как насчет введения в премьер-лиге системы идентификации болельщики при помощи FAN ID - специальных паспортов, которые использовались во время ЧМ-2018?

- Прошлым летом система неплохо себя зарекомендовала. FAN ID, безусловно, упростит жизнь правоохранительным органам. Безопасность на стадионах повысится. Но при этом мы должны минимизировать издержки для болельщиков. Чтобы процедура получения паспорта не занимала много времени. Иначе получим обратный эффект.

- Активные фанаты выступают против FAN ID. Какой позиции придерживается созданный при РФС совет болельщиков?

- А против чего конкретно выступают фанаты? Против самих карточек? Или против того, что эти карточки сложно получить? Если бы это вызывало дискомфорт, я бы на месте болельщиков тоже был бы против. Но если мы доведем механизм выдачи FAN ID до автоматизма, сделаем его удобным, какие у кого могут возникнуть претензии? Люди же идут на стадион не закон нарушать, а наслаждаться футболом. Во время чемпионата мира FAN ID всех устраивал. И в РПЛ мы можем добиться того же самого.

- Совет болельщиков - более эффективный институт, чем ВОБ, которому он пришел на смену?

- Как вы помните, ВОБ был исключен из РФС. Работа совета всех устраивает. Но существует и другие площадки для обсуждения проблем фанатского движения. Например, на базе Минспорта. Мы готовы к диалогу с болельщиками. Понимаем, что это необходимо. Ждем от них инициатив, - добавил по теме генеральный секретарь РФС Александр Алаев.