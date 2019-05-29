Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флаг

Напомним, самый звездный армянский футболист, посовещавшись с семьей, отказался от участия в финале с «Челси», хотя в Азербайджане ему предоставили гарантии безопасности. Партнеры по «Арсеналу» встретили решение Мхитаряна на тренировке аплодисментами.

Ранее 30-летний атакующий хавбек уже отказывался играть в Азербайджане. Осенью 2015-го он пропустил матч Лиги Европы против «Габалы», когда защищал цвета дортмундской «Боруссии». А в текущем розыгрыше турнира поступил точно так же в отношении «Карабаха», с которым «Арсенал» пересекся на групповом этапе ЛЕ.

Как известно, между Арменией и Азербайджаном сейчас нет дипломатических отношений – из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Последнее крупное вооруженное столкновение на спорной территории датировано 2016 годом…

- В Армении многие называют вас любимым тренером Мхитаряна. Обсуждали с ним вопрос участия в финале Лиги Европы? – поинтересовались мы у Гюльбудагянца.

- Генрих со мной не советовался. Но я полностью поддерживаю его в этом решении.

- Но вы не считаете, что это перебор? На кону титул победителя Лиги Европы. Это все-таки не игры с «Габалой» или «Карабахом» на ранних стадиях, а финал!

- Согласен, не каждому футболисту удается принять участие в матчах подобного уровня. Многие мечтают об этом всю жизнь. Но еще свежи воспоминания, как два года назад Мхитарян выиграл Лигу Европы в составе «МЮ». Забил тогда в финале красивый гол «Аяксу», потом поднял над головой армянский флаг…

Весь народ Армении в те секунды переполняло чувство гордости. Кстати, на звание лучшего игрока того финала в Македонии вместе с Полем Погба претендовал именно Мхитарян.

Вообще за плечами у Генриха фантастическая карьера. И можно с уверенностью говорить не только о его футбольном даре, но и о человеческих качествах - силе воли, целеустремленности, способности преодолевать испытания и никогда не сдаваться.

- Так может, все-таки стоило приехать Баку, не опасаясь шумихи вокруг?

- Я уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался. Я был бы горд за него, как и все мои соотечественники. Но он и так является примером для подражания. У него за плечами огромное количество выдающихся побед. И он праве принимать такие решения, какие считает нужным.