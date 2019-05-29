Армен Гюльбудагянц: Если бы Мхитарян победил в Баку, поднял бы армянский флаг

Напомним, самый звездный армянский футболист, посовещавшись с семьей, отказался от участия в финале с «Челси», хотя в Азербайджане ему предоставили гарантии безопасности. Партнеры по «Арсеналу» встретили решение Мхитаряна на тренировке аплодисментами.
Ранее 30-летний атакующий хавбек уже отказывался играть в Азербайджане. Осенью 2015-го он пропустил матч Лиги Европы против «Габалы», когда защищал цвета дортмундской «Боруссии». А в текущем розыгрыше турнира поступил точно так же в отношении «Карабаха», с которым «Арсенал» пересекся на групповом этапе ЛЕ.
Как известно, между Арменией и Азербайджаном сейчас нет дипломатических отношений – из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Последнее крупное вооруженное столкновение на спорной территории датировано 2016 годом…
- В Армении многие называют вас любимым тренером Мхитаряна. Обсуждали с ним вопрос участия в финале Лиги Европы? – поинтересовались мы у Гюльбудагянца.
- Генрих со мной не советовался. Но я полностью поддерживаю его в этом решении.
Весь народ Армении в те секунды переполняло чувство гордости. Кстати, на звание лучшего игрока того финала в Македонии вместе с Полем Погба претендовал именно Мхитарян.
Вообще за плечами у Генриха фантастическая карьера. И можно с уверенностью говорить не только о его футбольном даре, но и о человеческих качествах - силе воли, целеустремленности, способности преодолевать испытания и никогда не сдаваться.
- Так может, все-таки стоило приехать Баку, не опасаясь шумихи вокруг?
- Я уверен, если бы Мхитарян сыграл в этом финале и победил, то смело поднял бы над головой армянский флаг в честь своего народа. Ничего бы не испугался. Я был бы горд за него, как и все мои соотечественники. Но он и так является примером для подражания. У него за плечами огромное количество выдающихся побед. И он праве принимать такие решения, какие считает нужным.