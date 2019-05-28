«Витесс» проиграл «Утрехту». Слуцкий уступил Адвокату место в Лиге Европы - Советский спорт
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28 мая 2019 23:40ФутболМощенко Захар

«Витесс» проиграл «Утрехту». Слуцкий уступил Адвокату место в Лиге Европы

«Витесс» во главе с российским тренером не смог опередить «Утрехт» голландского мэтра в борьбе за бонусную путевку в еврокубок.

После выездной ничьей (1:1) наставник «Витесса» Леонид Слуцкий в ответном поединке сохранил стартовый состав почти полностью, сделав в нем лишь одну замену. Она не коснулась ни российского защитника Вячеслава Караваева, ни норвежскую «звездочку» Мартина Эдегора, ни бывшего игрока московского «Динамо» Александра Бюттнера. Все названные вышли на поле с первых минут.

В свою очередь главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат и вовсе один к одному скопировал «основу» с предыдущего поединка – будто бы его полностью устроили игра и ничейный результат на своем поле четырьмя днями ранее! Хотя, вполне вероятно, 71-летний специалист просто делает ставку на тех футболистов, которые на данный момент готовы лучше и сумели избежать травм.

Как показал ход событий в первой половине встречи, голландский мэтр не ошибся с выбором состава. Уже по прошествии десяти минут игры гости после довольно осторожного начала могли открыть счет – голкипер «Витесса» Ремко Пасвер успел ногой отразить летевший в ворота мяч. «Утрехт» продолжал контролировать мяч, хотя какое-то время игра шла совсем без опасных моментов.

Ситуация коренным образом изменилась, когда подопечные Адвоката, продолжавшие гнуть свою линию, распечатали ворота хозяев. Несильный, но неожиданный удар Сирила Дессерса заставил Пасвера сесть на пятую точку и наблюдать, как мяч закатывается в угол ворот. Можно себе представить разочарование Слуцкого в этот момент: все нажитое непосильным трудом в первой встрече преимущество в один миг испарилось!

Через несколько минут Дессерс снова оказался в центре внимания. В борьбе за уходящий в аут мяч бельгийский форвард так «подсадил» корпусом центрального защитника «Витесса» Майкела ван дер Верфа, что тот вверх тормашками улетел за рекламный щит и не показывался из-за него добрых полминуты. Сразу же вспомнился эпизод из недавнего четвертьфинального поединка хоккейного чемпионата мира, когда Александр Овечкин эффектным «хитом» отправил на скамейку россиян американца Брэди Шея.

В перерыве Слуцкий сделал сразу две замены, вернув на поле ганца Дауду Мохаммеда (в выездном поединке он выходил в «старте») и выпустив словака Матуша Беро. «Витесс» расширил фронт атак, стал больше владеть мячом, но реальной остроты у ворот гостей так и не создал. А в одной из контратак шведский атакующий хавбек «Утрехта» Симон Густафсон, получив классный диагональный пас с правого фланга, убежал от защитников и голкипера хозяев и отправил мяч в пустые ворота.

Буквально через минуту арбитр показал прямую красную карточку Дауде Мохаммеду за грубый фол, и все в этом матче стало окончательно ясно. Статистика – вещь упрямая: до сих пор Слуцкий встречался с командами Адвоката девять раз, и сумел победить лишь однажды. Это было в нынешнем регулярном сезоне в Голландии. При этом Адвокат обыгрывал Слуцкого четырежды, в том числе с питерским «Зенитом» в России, при четырех ничьих.

А теперь случилась и пятая победа мистера Дика, которая вывела его «Утрехт» в Лигу Европы. Слуцкому же и Караваеву придется отложить мечты о еврокубках до следующего сезона.

Чемпионат Голландии (Эредивизи). Финал плей-офф за место в Лиге Европы. Ответный матч

«Витесс» – «Утрехт» – 0:2 (0:1)
Голы: Дессерс, 31 – 0:1. Густафсон, 77 – 0:2
«Витесс»: Пасвер – Караваев, ван дер Верф, Духи, Бюттнер (Беро, 46) – Сереро, Фор (Бюйтинк, 64) – Кларк, Эдегор, Линссен (к) (Дауда Мохаммед, 46) – Матавж
«Утрехт»: Марсман – Клайбер, Бергстрем, Янссен (к), Гавори – Штридер – Гертлер, Густафсон, ван де Стрек – Дессерс (Баэбек, 61; Крамер, 86), Керк (ван де Марел, 86)
Предупреждения: Беро, 63 – Гавори, 76
Удаление: Дауда Мохаммед, 78 (грубая игра)
28 мая. Арнем. Стадион «Гелредом»
Первый матч – 1:1

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