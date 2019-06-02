Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе

ПЕНАЛЬТИ НА 24-Й СЕКУНДЕ - ВОТ ЭТО НАЧАЛО!

Теперь понятно, для чего решающий поединок за трофей Лиги чемпионов в последние годы стали задвигать с двадцатых чисел мая на начало июня. Да всё элементарно: чтобы финалисты успели перевести дух после жарких разборок на финише своих национальных чемпионатов, восстановили силы и вернули в строй травмированных. Последнее сейчас было особенно актуально для «шпор»: ведь если бы не поистине театральная - почти в три недели - пауза между заключительным туром АПЛ и лигочемпионским финалом, не видать Гарри Кейну места в стартовом составе на игру против «Ливерпуля», как «десятки» на спине своей футболки.

Однако отнюдь не прима-бомбардиру лондонцев и форварду сборной Англии было суждено стать героем стартовых секунд встречи. «Ливерпуль», разыграв мяч с центра, организовал первую атаку левым флангом. Садьо Мане, добежав до границы штрафной, ударил по тормозам, переложил мяч на правую ногу и, заметив, что «опорник» «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко зачем-то далеко выбросил руку в сторону, коварно в эту самую выставленную конечность соперника и пробил. Словенский арбитр Дамир Скомина даже не стал сверять свою онлайн-оценку ситуации с мнением бригады VAR, указав на 11-метровую отметку.

Пенальти на 24-й секунде матча - вот это начало финала! Если бы голкипер «Тоттенхэма» Юго Льорис ради еще более тугого затягивания узла интриги удар Мохамеда Салаха отразил... Но у египтянина в момент исполнения пенальти ни один мускул на лице не дрогнул.

У сверхбыстрых голов есть два возможных негативных последствия: во-первых, они могут сразу же психологически надломить пропустившую команду, во-вторых, вышедшую вперёд сторону подвергнуть искушению начать «засушивать» игру. Но в данном случае болельщикам ни та, ни другая опасность не грозила. Подопечные Маурисио Почеттино в нынешнем плей-офф Лиги чемпионов уже приучили всех, что не ломаются и в куда более критических и безнадёжных ситуациях. А ожидать от команды Юргена Клоппа застёгнутой на все пуговицы строгой игры на результат мог только бесконечно далёкий от футбола человек.

И действительно, «Ливерпуль» продолжал играть так, словно и не было забитого мяча, стараясь больше контролировать и перемещать мяч на чужой половине поля, изредка включая высокий прессинг. А «Тоттенхэм», изначально считавшийся андердогом финала, больше рассчитывал на контрвыпады, построенные на длинных продольных и диагональных забросах.

До конца первого тайма эффективнее выглядела игровая модель мерсисайдцев. Ещё на 17-й минуте правому защитнику Тренту Александеру-Арнолду удался плотный дальний удар, на который, как показалось, Льорис среагировал с опозданием - но, на счастье француза, мяч просвистел мимо штанги. А частые «стандарты» у ворот «шпор» позволяли центральным защитникам «красных» Виргилу ван Дейку и Жоэлю Матипу постоянно нагнетать напряжение в штрафной соперника.

И СНОВА « YOU’LL NEVER WALK ALONE »

В атаке же у «Тоттенхэма» почти ничего не получалось. Кейн, видимо, ещё не набравший оптимальную форму после травмы лодыжки, никак не мог зацепиться за мяч. А когда ближе к перерыву «шпоры» решили поискать новые варианты, принявшись прессинговать «Ливерпуль» на его половине, тут же нарвались на острую контратаку. Переводом справа на левый фланг «красные» отрезали сразу пять-шесть лондонцев, и промчавшийся по своей бровке Эндрю Робертсон смог без особого сопротивления «зарядить» из-за пределов штрафной. Льорису пришлось переводить мяч из-под перекладины на очередной (шестой у «Ливерпуля» за 45 минут) угловой.

После перерыва стороны начали постепенно меняться ролями. «Шпоры» не без согласия соперника стали чаще разыгрывать мяч в позиционном нападении, «Ливерпуль» перешёл на контрвыпады. Лучше получалось опять же у «красных». Как-то в течение полуминуты в штрафную лондонцев остро наведался Салах, чей удар успел заблокировать защитник, а затем Льорис смелым прыжком в ноги Мане нейтрализовал кросс Робертсона слева.

Казалось, замена совсем потерявшегося Кейна на томящегося в запасе героя полуфинала с голландским «Аяксом» Лукаса Моуру уже назрела, но Клопп опередил Почеттино, сделав сразу две замены за четыре минуты. Атаку должен был освежить один из ниспровергателей «Барселоны» Дивок Ориги, место Джорджиньо Вайналдума на бровке занял многоопытный трудяга Джеймс Милнер. Который вскоре едва не удвоил преимущество «красных», пробив с левой впритирку со штангой.

В этот момент Моура уже был на поле: Почеттино пошёл на риск, сняв с игры не Кейна, а одного из двух «опорников» Гарри Уинкса. И этот ход словно бы послужил сигналом к более открытой игре с обеих сторон. На рывок Салаха и острое подключение по центру Мане «шпоры» ответили наглым рейдом быстроногого Хен Мин Сона, которого едва успел настичь ван Дейк, выбив мяч на угловой.

За десять минут до конца основного времени «Тоттенхэм» наконец-то создал нечто очень близкое к голевому моменту. Точнее, сразу двум. Сон плотно пробил издали, а Моура - из пределов штрафной, но Алиссон в обоих случаях не сплоховал. А еще через несколько минут бразильский голкипер потащил и обводящий удар Кристиана Эриксена со штрафного.

Всё шло к супернапряжённой концовке с непредсказуемой развязкой, однако «Ливерпуль» решил не искушать судьбу и забил второй мяч. Окончательно похоронил надежды «шпор» Ориги, ювелирно уложивший мяч в дальний угол после скидки Матипа. Затем были ещё сэйвы Алиссона после ударов Дэнни Роуза, Сона и Кейна, но легендарное «You’ll Never Walk Alone» всё мощнее звучало под сводами мадридской арены.

«Ливерпуль» взял свой шестой Кубок чемпионов, а Юрген Клопп с третьей попытки выиграл-таки Лигу чемпионов. И кто скажет, что незаслуженно?

Лига чемпионов-2018/2019

Финал

«Тоттенхэм»» (Лондон, Англия) – «Ливерпуль» (Англия) – 0:2 (0:1)

Голы: Салах, 2 - с пенальти - 0:1. Ориги, 87 - 0:2

«Тоттенхэм»: Льорис (к) – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Роуз – Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Моура, 66) – Алли (Льоренте, 82), Эриксен, Хён Мин Сон – Кейн

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (к), Фабиньо, Вайналдум (Милнер, 62) – Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90)

Предупреждения: не было

Судьи: Дамир Скомина, Юре Прапротник, Роберт Вукан (все – Словения)

1 июня. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано»