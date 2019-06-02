Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»?

После того как «Ливерпуль» в английском дерби с «Тоттенхэмом» спустя 14 лет взял свой очередной (в общей сложности уже шестой) кубок чемпионов, а решающий поединок за трофей Лиги Европы тоже был чисто британским, резонно задаться вопросом: не стоит ли европейский футбол на пороге нового тотального доминирования клубов одной страны? Попытаемся найти ответ на этот и другие важные вопросы.

КЛОПП ТЕПЕРЬ В КОГОРТЕ ВЕЛИКИХ?

Давайте всё же не будем спешить с громкими эпитетами. Про ярлык неудачника применительно к немецкому специалисту тоже долгое время со смаком писали и говорили – и где теперь все эти критики? То, что Юрген Клопп – тренер самодостаточный, харизматичный и в хорошем смысле упёртый, было понятно давно. Дело оставалось за малым – подкрепить вербальные оценки чем-то материальным. Субботним вечером на мадридском «Ванда Метрополитано» это наконец-то случилось. Но этот первый в карьере Клоппа Кубок чемпионов пока лишь даёт 51-летнему специалисту «пропуск новичка» в элитный клуб тренеров-победителей. Теперь никто не станет называть немца неудачником, но и в клан великих он пока не вступил. Но почему-то есть стойкое ощущение, что следующие шаги по лестнице, ведущие ввысь, Клопп непременно сделает. Не факт, что только с «Ливерпулем», и не обязательно в английском чемпионате. Мы уже поняли, что этот тренер с энтузиазмом принимает любой вызов.

«ЛИВЕРПУЛЬ» – ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?

Объективные факторы говорят о том, что мерсисайдцы не станут калифом на час в масштабах европейского клубного футбола. Дело даже не в шестом завоёванном Кубке чемпионов – ведь большая часть из этих триумфов (четыре из шести) относится к 1980-м годам.

А вот то, что «красные» добрались до финала Лиги чемпионов второй год подряд, само по себе дорогого стоит. При этом на пути к матчу за титул в обоих случаях были повергнуты очень серьёзные соперники: в прошлом розыгрыше – «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1), в нынешнем – «Бавария» (0:0 и 3:1) и «Барселона» (0:3, 4:0). И если год назад «Ливерпуль» выбили из колеи два кошмарных ляпа голкипера Лориса Кариуса и травма Мохаммеда Салаха («спасибо» защитнику «сливочных» Серхио Рамосу) в финале с мадридским «Реалом», то теперь команда Клоппа заранее застраховала себя от подобных казусов.

Приобретение у итальянской «Ромы» бразильского вратаря Алиссона можно считать ключевым успехом селекционеров «красных» (наряду с покупкой голландского центрального защитника Виргила ван Дейка) в прошлое межсезонье, а от «салахозависимости» Клопп избавил команду благодаря наработанному разнообразию тактических вариантов в атаке и раскрытию таланта Садьо Мане.

Конечно, никто не гарантирует, что через год мы в третий раз подряд увидим «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, но прогнозировать провал нынешнего триумфатора в Европе на данный момент нет никаких оснований. Другое дело, что у Клоппа и его подопечных теперь будет иной приоритет – свержение «Манн Сити» и завоевание титула в АПЛ.

АНГЛИЙСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ СМЕНИТ ИСПАНСКОЕ?

За последние годы болельщики успели свыкнуться с тем, что европейские клубные турниры – вотчина Испании. Четыре Кубка чемпионов мадридского «Реала» за пять лет, два чисто испанских финала (с участием «Атлетико») в этом турнире, хет-трик Унаи Эмери и «Севильи» в Лиге Европы, развитый и дополненный всё теми же «матрасниками» во главе с Диего Симеоне… И вдруг – как британский гром среди ясного пиренейского неба: квартет английских клубов занял все вакансии в финалах обоих еврокубков нынешнего сезона! И это при этом, что в этот квартет не попали оба славных клуба из Манчестера. И что же, на ближайшие годы мы станем свидетелями новой эпохи тотального превосходства клубов одной страны и идущих чередой мононациональных финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы?

Наверное, нынешний сезон всё же станет исключением: ежегодно делегировать по четыре клуба в титульные матчи еврокубков не под силу ни одной футбольной державе. Пусть это будет даже Англия с её однозначно сильнейшей на данный момент национальной лигой. Но регулярное появление британских полпредов на ближних подступах к трофеям наверняка будет иметь место. О «Ливерпуле» уже сказано выше, но есть и ещё один мощнейший персонаж – «Манчестер Сити». Боссам «горожан» наверняка уже успели приесться дважды кряду завоёванные чемпионские титулы в АПЛ, и на следующий сезон они потребуют от Пепа Гвардиолы продолжения банкета уже на более высоком – континентальном – уровне. Никто не сомневается, что испанскому специалисту и самому не терпится завоевать Кубок чемпионов уже с третьей командой – после подобных успехов с «Барселоной» и немецкой «Баварией».

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ?

Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Прежде всего, вряд ли стоит надеяться, что следующий розыгрыш Лиги чемпионов будет таким же сумасшедшим и наполненным суперкамбэками и громкими сенсациями, как нынешний. Чудеса на то и чудеса, чтобы не превращаться в ежедневную рутину. Вот, к примеру, каким будет так полюбившийся всем амстердамский «Аякс» осенью? Не разберут ли симпатичную атакующую команду на запчасти более состоятельные клубы, как это уже бывало не раз?

Или взять мадридский «Реал». Да, клубные боссы уже к концу провального сезона затолкали куда подальше собственную гордыню и поступили грамотно, вернув на пост главного тренера Зинедина Зидана. Но как быстро сможет Зизу справиться с последствиями «плодотворной работы» его предшественников. А ведь теперь в распоряжении французского специалиста теперь нет Криштиану Роналду, с которым и были завоёваны все недавние трофеи «сливочных».

Сам КриРо тоже, кстати, ещё не определился, будет ли он предпринимать вторую попытку дотащить до европейской вершины итальянский «Ювентус» или отправится осваивать новую футбольную целину в обмен на контракт с множеством нулей. Точно так же неясен пока статус и состав ещё двух европейских грандов – «ПСЖ» и «Барселоны». Неужели Неймар действительно войдёт в одну и ту же каталонскую воду второй раз, прихватив с собой за компанию покинувшего мадридский «Атлетико» Антуана Гризманна? А что будет собой представлять «Бавария», продлившая контракт с главным тренером Нико Ковачем, который хоть и сделал с мюнхенцами золотой дубль в Германии, но с огромной натугой и при не самой яркой игре команды.

В общем, как видите, пока континентальная часть Европы находится, словно русский витязь, на распутье, за Ла-Маншем крепнут и растут ряды футбольной оппозиции. И будет чертовски интересно понаблюдать, как английские клубы будут защищать завоёванные позиции в следующем сезоне.