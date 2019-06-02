Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июня 2019 19:27ФутболМощенко Захар

Станет ли «Ливерпуль» новым «Реалом»?

«Советский спорт» разбирается, по какому пути пойдет европейский клубный футбол в ближайшие годы.

После того как «Ливерпуль» в английском дерби с «Тоттенхэмом» спустя 14 лет взял свой очередной (в общей сложности уже шестой) кубок чемпионов, а решающий поединок за трофей Лиги Европы тоже был чисто британским, резонно задаться вопросом: не стоит ли европейский футбол на пороге нового тотального доминирования клубов одной страны? Попытаемся найти ответ на этот и другие важные вопросы.

КЛОПП ТЕПЕРЬ В КОГОРТЕ ВЕЛИКИХ?

GettyImages-1153197503

Давайте всё же не будем спешить с громкими эпитетами. Про ярлык неудачника применительно к немецкому специалисту тоже долгое время со смаком писали и говорили – и где теперь все эти критики? То, что Юрген Клопп – тренер самодостаточный, харизматичный и в хорошем смысле упёртый, было понятно давно. Дело оставалось за малым – подкрепить вербальные оценки чем-то материальным. Субботним вечером на мадридском «Ванда Метрополитано» это наконец-то случилось. Но этот первый в карьере Клоппа Кубок чемпионов пока лишь даёт 51-летнему специалисту «пропуск новичка» в элитный клуб тренеров-победителей. Теперь никто не станет называть немца неудачником, но и в клан великих он пока не вступил. Но почему-то есть стойкое ощущение, что следующие шаги по лестнице, ведущие ввысь, Клопп непременно сделает. Не факт, что только с «Ливерпулем», и не обязательно в английском чемпионате. Мы уже поняли, что этот тренер с энтузиазмом принимает любой вызов.

«ЛИВЕРПУЛЬ» – ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?

GettyImages-1153105622

Объективные факторы говорят о том, что мерсисайдцы не станут калифом на час в масштабах европейского клубного футбола. Дело даже не в шестом завоёванном Кубке чемпионов – ведь большая часть из этих триумфов (четыре из шести) относится к 1980-м годам.

GettyImages-1147802774

А вот то, что «красные» добрались до финала Лиги чемпионов второй год подряд, само по себе дорогого стоит. При этом на пути к матчу за титул в обоих случаях были повергнуты очень серьёзные соперники: в прошлом розыгрыше – «Манчестер Сити» (3:0 и 2:1), в нынешнем – «Бавария» (0:0 и 3:1) и «Барселона» (0:3, 4:0). И если год назад «Ливерпуль» выбили из колеи два кошмарных ляпа голкипера Лориса Кариуса и травма Мохаммеда Салаха («спасибо» защитнику «сливочных» Серхио Рамосу) в финале с мадридским «Реалом», то теперь команда Клоппа заранее застраховала себя от подобных казусов.

GettyImages-1153105519

Приобретение у итальянской «Ромы» бразильского вратаря Алиссона можно считать ключевым успехом селекционеров «красных» (наряду с покупкой голландского центрального защитника Виргила ван Дейка) в прошлое межсезонье, а от «салахозависимости» Клопп избавил команду благодаря наработанному разнообразию тактических вариантов в атаке и раскрытию таланта Садьо Мане.

Конечно, никто не гарантирует, что через год мы в третий раз подряд увидим «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, но прогнозировать провал нынешнего триумфатора в Европе на данный момент нет никаких оснований. Другое дело, что у Клоппа и его подопечных теперь будет иной приоритет – свержение «Манн Сити» и завоевание титула в АПЛ.

АНГЛИЙСКОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ СМЕНИТ ИСПАНСКОЕ?

1

За последние годы болельщики успели свыкнуться с тем, что европейские клубные турниры – вотчина Испании. Четыре Кубка чемпионов мадридского «Реала» за пять лет, два чисто испанских финала (с участием «Атлетико») в этом турнире, хет-трик Унаи Эмери и «Севильи» в Лиге Европы, развитый и дополненный всё теми же «матрасниками» во главе с Диего Симеоне… И вдруг – как британский гром среди ясного пиренейского неба: квартет английских клубов занял все вакансии в финалах обоих еврокубков нынешнего сезона! И это при этом, что в этот квартет не попали оба славных клуба из Манчестера. И что же, на ближайшие годы мы станем свидетелями новой эпохи тотального превосходства клубов одной страны и идущих чередой мононациональных финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы?

Наверное, нынешний сезон всё же станет исключением: ежегодно делегировать по четыре клуба в титульные матчи еврокубков не под силу ни одной футбольной державе. Пусть это будет даже Англия с её однозначно сильнейшей на данный момент национальной лигой. Но регулярное появление британских полпредов на ближних подступах к трофеям наверняка будет иметь место. О «Ливерпуле» уже сказано выше, но есть и ещё один мощнейший персонаж – «Манчестер Сити». Боссам «горожан» наверняка уже успели приесться дважды кряду завоёванные чемпионские титулы в АПЛ, и на следующий сезон они потребуют от Пепа Гвардиолы продолжения банкета уже на более высоком – континентальном – уровне. Никто не сомневается, что испанскому специалисту и самому не терпится завоевать Кубок чемпионов уже с третьей командой – после подобных успехов с «Барселоной» и немецкой «Баварией».

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ОСТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ?

GettyImages-1147847961

Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Прежде всего, вряд ли стоит надеяться, что следующий розыгрыш Лиги чемпионов будет таким же сумасшедшим и наполненным суперкамбэками и громкими сенсациями, как нынешний. Чудеса на то и чудеса, чтобы не превращаться в ежедневную рутину. Вот, к примеру, каким будет так полюбившийся всем амстердамский «Аякс» осенью? Не разберут ли симпатичную атакующую команду на запчасти более состоятельные клубы, как это уже бывало не раз?

GettyImages-1147858953

Или взять мадридский «Реал». Да, клубные боссы уже к концу провального сезона затолкали куда подальше собственную гордыню и поступили грамотно, вернув на пост главного тренера Зинедина Зидана. Но как быстро сможет Зизу справиться с последствиями «плодотворной работы» его предшественников. А ведь теперь в распоряжении французского специалиста теперь нет Криштиану Роналду, с которым и были завоёваны все недавние трофеи «сливочных».

Сам КриРо тоже, кстати, ещё не определился, будет ли он предпринимать вторую попытку дотащить до европейской вершины итальянский «Ювентус» или отправится осваивать новую футбольную целину в обмен на контракт с множеством нулей. Точно так же неясен пока статус и состав ещё двух европейских грандов – «ПСЖ» и «Барселоны». Неужели Неймар действительно войдёт в одну и ту же каталонскую воду второй раз, прихватив с собой за компанию покинувшего мадридский «Атлетико» Антуана Гризманна? А что будет собой представлять «Бавария», продлившая контракт с главным тренером Нико Ковачем, который хоть и сделал с мюнхенцами золотой дубль в Германии, но с огромной натугой и при не самой яркой игре команды.

В общем, как видите, пока континентальная часть Европы находится, словно русский витязь, на распутье, за Ла-Маншем крепнут и растут ряды футбольной оппозиции. И будет чертовски интересно понаблюдать, как английские клубы будут защищать завоёванные позиции в следующем сезоне.

20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
31/05 18:00Бокс
Дмитрий Пирог: Боксер - политик? А в чем проблема?Бывший чемпион мира в среднем весе по версии WBO Дмитрий Пирог стал гостем «Советского спорта».
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
02/06 10:47Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
02/06 16:40Футбол
Смолов отжег по поводу выбежавшей болельщицы, а сборная встретила КомличенкоВ воскресенье сборная России продолжила подготовку в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Мирино и Кипром.
02/06 07:13Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
30/05 21:45Теннис
Виктория Азаренко: Отец моего сына? Давайте не будем об этомСлепой жребий свел во втором круге чемпионата Франции две первых ракетки мира, бывшую и нынешнюю – Викторию Азаренко и Наоми Осаку.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
02/06 00:04Футбол
Скомина – судья-убийца этой Лиги чемпионов (видео)Пенальти, который решил исход финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», вызывает огромные вопросы.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
31/05 17:00Теннис
Анна Блинкова: Французы восприняли мой жест как неслыханную наглость20-летняя россиянка – о турнире «Ролан Гаррос», в котором она дошла до третьего круга, где сыграет с американкой Мэдисон Кис.
28/05 21:00Теннис
Карен Хачанов: В казино проверял, смогу ли вовремя остановитьсяВсего полтора часа потребовалось Карену Хачанову, чтобы сделать первый шаг к серебряному кубку чемпиона «Ролан Гарроса».
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
02/06 14:20Футбол
Федор Смолов: Девушка в купальнике? Это лучше, чем на поле выбежит нетрезвый мужикНападающий сборной России Федор Смолов после тренировки поделился мнением о финале Лиги чемпионов, выходе болельщицы, которая выбежала на поле, а также о приезжее в сборную Николая Комличенко.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
02/06 00:20Футбол
Красная машина. «Ливерпуль» снова лучший в Европе«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов и завоевал главный трофей европейского клубного футбола в шестой раз в своей истории.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
28/05 22:00Хоккей
«Нашей сборной надо посмотреть на финнов…» Как закрывали сезон в КХЛКХЛ закрыла 11-й сезон. В пафосной Барвихе в День пограничника было весело и интересно.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
02/06 16:47Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
Новости
01:26 Футбол «Верона» вернулась в серию А
01:12 Футбол Четыре клуба готовы купить юниора «Бенфики» Фелиша
00:41 Футбол Италия и Колумбия вышли в 1/4 финала молодежного чемпионата мира
00:26 Футбол Гол Роналду в ворота «МЮ» признан лучшим в Лиге чемпионов
00:08 «Дижон» остался в лиге 1
23:30 Футбол Неймар может стать фигурантом еще одного дела
22:40 Волейбол Россия обыграла Сербию в Лиге наций
22:27 Футбол Источник: Паршивлюк согласовал контракт с московским «Динамо»
22:14 Футбол СМИ: Роналду звонил Хамесу и просил его перейти в «Ювентус»
21:42 Футбол «Эвертон» установил ценник на Влашича
21:28 Футбол Беленов поздравил Кротова с «сухарем»
21:06 Теннис Вавринка за пять часов победил Циципаса и пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
20:48 ММА Бой Макгрегора и Нурмагомедова может состояться 7 сентября
20:37 Футбол Миодраг Божович: Самое главное – «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
20:11 Футбол Черышев: «Нижний Новгород» не уступал сопернику из РПЛ, мои игроки показали характер
19:59 Футбол «ПСЖ» готов побороться за Ромелу Лукаку
19:57 Легкая атлетика Зеппельт вновь атакует Россию
19:42 Теннис Надаль одержал победу над Лондеро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
19:25 Футбол «МЮ» не оставляет попыток заполучить Рабьо
19:06 Футбол «Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили прописку в РПЛ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика