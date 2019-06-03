«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины Новосельцевой На днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.

«ТЕПЕРЬ МОГУ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ»

– Я до последнего надеялась, что ситуация начнет развиваться в лучшую сторону, – начинает Катерина. – И даже появился повод так думать – спустя три месяца после того, как он ушел из дома, Ваня, наконец, позвонил и предложил встретиться. Хотелось верить, что это будут мирные переговоры. Что мой муж – как он сам заявил – расскажет мне правду, все объяснит, спокойно укажет, в чем я могу заблуждаться… Но нет, ничего подобного не было.

– А что было?

– Начнем с того, что Ваня пришел на эти переговоры, словно на красную дорожку перед какой-то церемонией – надел самый шикарный, самый красивый костюм, который никогда не носил до этого… Видимо, ждал повода и дождался его в виде этой встречи. И с моей, и с его стороны присутствовали адвокаты. Но ничего конкретного Ваня в итоге не сказал. Я слышала все тот же поток лжи, что и ранее. И речь шла только о деньгах. Спросить меня о ребенке, все ли с ним в порядке, узнать о моем самочувствии он не попытался и, видимо, не хотел.

– О какой сумме идет речь?

– Об очень внушительной – более 500 миллионов рублей. И я теперь еще отчетливее понимаю, что эти деньги – все, что волнует Ваню. Ни наш ребенок, ни мое состояние, ни его имидж, репутация и карьера, его не беспокоят. Причем, такая ситуация сложилась давно. Минимум год человек жил в состоянии лжи – выводя деньги на другие счета, переписывая недвижимость на свою маму… Это в то время, когда мы – как казалось – планировали родить малыша. Я относилась к этому серьезно. У нас ведь были проблемы – мы потеряли первого ребенка, – голос Катерины задрожал, из глаз полились слезы. Продолжить беседу мы смогли спустя пару минут.

– В общем, я очень ответственно подходила к беременности, – успокоившись, продолжила Катерина. – А Ваня… Ваня, как оказалось, в глаза говорил мне одно, а за спиной проворачивал махинации. И возникает вопрос – вот ради этого человека я и жила? Ради него закончила карьеру? С ним строила планы на будущее? А он сейчас врет всем подряд и распускает слухи – мол, наш малыш – не от него. Причем публично выступить боится. Все только втихаря. Ему ведь ничто не мешает выйти к журналистам и сказать хоть что-то. Например: «Моя жена – врет!». И сформулировать свою позицию. Но нет, он этого не делает. А кто обычно молчит? Тот, кому нечего сказать. И у кого нет правды.

– Неужели не было предпосылок к тому, что Иван так себя поведет?

– Знаете, что обидно? Мы ведь все обговорили заранее! Еще до свадьбы. Я рассуждала так: «Ваня, сейчас мы молоды, у нас вся жизнь впереди, мы до безумия любим друг друга… Но никто не знает, как все сложится через несколько лет. Просто знай – я не та женщина, которая попробует обмануть мужа. И если мы поймем, что надо расстаться, давай расстанемся миром. Главное – оставаться людьми. И чтобы у детей – если они появятся – всегда были мама и папа». Он соглашался. Кивал головой. Обещал, что все именно так и будет. А теперь ведет себя так… И как пережить такое предательство? Было много различных историй, но я всегда оберегала мужа. Делала все, чтобы он мог просто играть, заниматься карьерой, чтобы ничто не повредило его имиджу. Но теперь могу рассказать правду.

«ВАНЯ ЛГАЛ МНЕ С ПЕРВОЙ СЕКУНДЫ»

– Помните, как вы познакомились?

– Это было на Универсиаде в Китае, в 2011 году. Ваня потом рассказывал, что заметил меня раньше – на презентации сборной на Красной площади. В самом Шэньчжэне мы познакомились лично. Он много шутил, старался привлечь мое внимание. Стали общаться. Но по-дружески. Я не воспринимала его, как своего парня. Просто добавили друг на друга в соцсетях, стали частенько переписываться… Так прошло несколько лет. А в 2014-м московское «Торпедо», за которое Ваня играл, вышло в премьер-лигу. И я спросила: «Когда пригласишь меня на матч». А он ответил: «Давай просто встретимся». Так все и началось.

– И что же в нем подкупило?

– Помимо прочего, меня впечатлило, как он соглашался со всеми моими мечтами! Чем бы я не делилась – планами, амбициями, он говорил, что хочет того же. Еще подумала: «Бывает же, чтобы два человека настолько одинаково мыслили!». Сейчас-то я понимаю – все это уже тогда было ложью. И Ваня стал меня обманывать с первой секунды.

– Когда прозвенел по-настоящему тревожный звонок?

– Зимой, на отдыхе на Бали. Мы улетели туда на Новый год – Ваня с родителями, я со своей мамой, наши друзья. И так получилось, что меня довели до угрозы выкидыша! Ваня и его мама устроили сильный скандал. На второй день я плохо себя почувствовала, все уехали на пляж, а я осталась дома. Вечером, когда ребята вернулись, я начала готовить ужин. Видела, что Ваня уже какой-то заведенный. Но с расспросами к нему не лезла – мол, захочет – сам расскажет. И вдруг он влетает на кухню, и начинает кричать – на меня, на мою маму и на подругу. И ведет себя так агрессивно! Я вообще не поняла, что случилось. Он убежал в комнату, я пошла за ним. Закрыла дверь – есть у него привычка убегать в разгар ссоры… И постаралась выяснить, с чего он так завелся. И тут в дверь начинают ломиться его родители! Едва не вынесли ее с петель. Слышала, как моя мама пыталась их успокоить, и как свекровь в итоге послала ее матом… На фоне этого скандала у меня случился жуткий спазм, и я угодила в больницу. Думаете, на этом всем закончилось?

– Нет?

– Ваня и там вел себя агрессивно! Вместо поддержки и защиты, вместо попыток всех успокоить, он продолжал орать… В конце концов сказал: «Ну и лежи тут без денег, я врачам платить не собираюсь!». И опять убежал… Причем до момента скандала никто не знал, что я беременна. Только он и моя лучшая подруга. Даже моя мама не была в курсе! И я, готовясь к поездке, просила Ваню об одном – чтобы он в случае чего смог меня защитить от возможных конфликтов. Зная его родителей, я понимала, что конфликты возможны. А он повел себя так…

Потом все улетели в Россию, а я осталась одна ещё на 20 дней. Это был первый триместр беременности, и я хотела исключить все риски. Потом тоже вернулась домой. Ваня как раз переходил в «Ростов», был на сборах в Испании. А я уже приехала с вещами в Ростов. Ожидая приезда Вани, и параллельно занимаясь проектом ремонта нашей квартиры в Москве, я наткнулась в почте на различные документы, которые меня просто шокировали! Там было все – и данные о переводах на другие счета, и переписки с менеджерами по поводу переоформления объектов недвижимости. В одну секунду пять лет семейной жизни оказались перечеркнуты на корню. Я ни спать, ни есть не могла. Старалась никому и ни о чем не говорить. Стала ждать Ваню, чтобы обсудить это лично. А он, как вернулся, просто в итоге от меня сбежал…

«МУЖ ГОВОРИЛ: «МОИ РОДИТЕЛИ – НЕНОРМАЛЬНЫЕ»

– Как Иван воспринял новость о беременности?

– Да никак. Вроде – мы планомерно готовились, я колоссальную работу провела… Занималась своим здоровьем, на котором, конечно, сказалась карьера спортсменки. Хотела, чтобы все было правильно и естественно, чтобы ребенок родился здоровым. А Ваня, когда услышал, сказал: «О-кей, хорошо». И все. Даже не так – сразу после этого он начал вести себя агрессивнее. Стал постоянно выводить меня на эмоции, провоцировать какие-то скандал. Мы даже собирались пойти к семейному психологу. Я действительно не понимала, что происходит! Сейчас осознаю – просто в этот момент он уже думал только о деньгах, и не хотел ни с кем ими делиться. Даже со своим собственным ребенком.

– Вы заметили, что на Бали опасались возможных конфликтов с его родителями. Почему?

– С ними всегда были сложные отношения. Более того, когда мы только начали встречаться, Ваня старался избегать с ними встреч. Прямо так и говорил: «Мои родители – не совсем нормальные, я не хочу, чтобы ты с ними общалась». Мол, он рос в постоянных скандалах и всячески старался вырваться из прежней семьи. Сбежать, забыть про них насовсем… Для меня это было дикостью. Я объясняла: «Так нельзя! Они же – будущие бабушка и дедушка!». В общем, в итоге мы познакомились. И я действительно заметила, что они ведут себя странно. Например, мама Вани в какой-то момент активно пыталась настроить меня против его папы. Это как? Почему? Зачем такие интриги? Как-то мы подарили им щенка, и они его на третий день едва не сбросили с балкона! В моменты скандалов свекровь могла упасть на пол и биться в истерике… В общем, жутких моментов хватало.

– И как Иван на это реагировал?

– Поначалу я думала – раз он понимает проблему, значит, сделает все, чтобы в его семье такого не было. Однако чем дальше, тем чаще я видела, что он на самом деле все больше стремится к родителям, чем ко мне. Казалось бы – ты женился, планируешь ребенка, ты должен строить свою жизнь! Тем более, так хотел вырваться из прежней – жизни с родителями. Но нет, все получалось с точностью до наоборот.

– Сейчас не кажется, что вам муж попал под влияние других людей, и только поэтому ведет себя так?

– Что значит – попал под влияние? Допустим, вам предложат: «Продайте своего ребенка». Или: «Убейте человека». Вы согласитесь? Разумеется, нет! Потому что у вас есть свои принципы. Свои убеждения. А если соглашаешься, то значит внутренне готов к таким действиям. Конечно, человека можно подтолкнуть, но сильная личность не поддастся дурному влиянию. Не важно, с чьей стороны – пусть даже со стороны своей мамы. Раньше я думала, что Ваню испортили деньги. Сейчас понимаю – он был таким всегда. Подобные пороки не появляются в одночасье. Просто какое-то время он их скрывал. А сейчас все плохое вышло наружу. Все, что сейчас старается сделать мой муж – это унизить, растоптать меня. Как женщину, как человека… И да – он ведь, по сути, продает своего ребенка.

«ВАНЯ НЕ БЫЛ ГОТОВ К ПЕРЕХОДУ В «ЗЕНИТ»

– Когда начались ваши отношения, карьера Ивана резко пошла в гору.

– В этом и была наша цель. Ради него я сама ушла из баскетбола. Да и все окружение – родители, друзья – жили по принципу «Лишь бы Ване было хорошо». При этом он, например, не хотел переходить в «Ростов». Пришлось его уговаривать. Объясняла, что это мой родной город, тут моя семья, моя мама, которая всегда звала его только «Ванечкой» – даже мне могла что-нибудь жестко высказать, а мужу ни слова грубого не сказала. И главное – убеждала, что такую возможность нельзя упускать, ведь тебя зовет сам Бердыев! Агенты предлагали и другой вариант, но в итоге Ваня все же выбрал «Ростов».

– А после оказался в «Зените»…

– И тут пошли странности. Надо понимать, что «Зенит» – это топ-клуб. И там другой подход к работе. Бердыев славится тем, что у него в командах нет суперзвезд, но он умеет каждому найти место, у каждого раскрыть лучшие стороны, и это сильно помогает спортсмену. Однако в Питере уже было нельзя надеяться на тренера и партнеров. Там собраны топ-игроки, все – очень амбициозные и талантливые. И там надо быть личностью. Стараться проявлять себя. Выгрызать себе место в основе! Я верила в мужа. Верила в том, что он сможет раскрыться. Но вместо этого на Ваню посыпались травмы… Одна, другая, третья. При том, что он физически – очень крепкий парень. И никогда больших проблем в плане здоровья не имел. Сначала думала, что просто не везет. А потом поняла – что в случае с Ваней это не совпадение. Пробежал в лёгком темпе 100 метров – и вдруг потянул мышцу и это не единичный случай. Но это непозволительная роскошь для профессионального спортсмена в ответственный период борьбы за место в составе.

– И в чем была причина?

– Да просто Ване было некомфортно в команде. Он не дружил ни с кем из игроков. Не общался ни с футболистами, ни с тренерами, ни с Мирчей Луческу (на тот момент – главным тренером «Зенита», – Прим. ред.). Ему было приятнее находиться рядом с врачами, с медицинским штабом команды. Вместо того, чтобы стараться доказывать, что ты лучший и достоин места в основе, ему было проще списать все на травмы и сидеть на скамейке. Фактически, он не был готов к переходу в топ-клуб. В первую очередь – психологически. Ваня думал, что все его полюбят за так. Просто потому, что он – хороший парень. Но хороший парень – это не профессия…

– Болельщики тогда, помнится, стали над ним посмеиваться.

– И, разумеется, критиковать! А он весь этот негатив стал переносить на меня. Будто это я виновата! Я старалась ему объяснить, что надо упорно работать. Надо стараться проявить себя. И что ни в коем случае нельзя переходить в дубль. Лучше тогда найти другую команду. Ждала поддержки от его родителей. Но, когда мы к ним приезжали, знаете, что они говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся».

– Мол, «бабки капают»?

– Вот-вот! Вы говорите, будто сами все слышали. Так все и было. «Сиди, сынок, не дергайся. Бабки капают, все хорошо». И Ваня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он мыслил иначе: «Побуду во второй команде, зато зарплата хорошая». А я не понимала – куда же делись все его амбиции, о которых он мне изначально рассказывал?

«НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА МУЖ БОЛЕЛ ПРОТИВ СБОРНОЙ»

– Из «Зенита» Ивана отправили в «Арсенал».

– Тогда мы ждали чемпионат мира. И, конечно, надеялись, что Ваню вызовут в сборную. Это же мечта любого спортсмена – выступить на таком турнире за свою страну, к тому же – у себя дома! Я знаю, о чем говорю – мой папа был на Олимпийских играх в Москве (Джон Кейру выступал за сборную Сьерра-Леоне в беге на 100 м, но медали не выиграл, – Прим. ред.). Эти воспоминания, эта гордость останется с нашей семьей навсегда! Конечно, все хотели, чтобы и Ваня попал на российский ЧМ. Но сидя на лавке в «Зените» на это можно было не рассчитывать. Тогда я попросила брата помочь. Витя (Виктор Кейру – брат Катерины, бывший профессиональный баскетболист, экс-игрок сборной России и ЦСКА, – Прим. ред.) напрягся и нашел вариант с переходом в Германию. Не в топовый клуб, но клуб Бундеслиги. А Ваня ведь всегда говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе! В общем, мы обо всем договорились. Из команды только попросили видео – как Ваня играет. Знаете, что сделал мой муж? Ничего! Он просто про это забыл! Испугался? Не думаю. Скорее, решил, что там ему такие деньги не заплатят. И предпочел остаться в Питере.

Затем уже сам «Зенит» решил отправить Ваню в аренду. Вариантов по переходам было два – Уфа и Тула. В Уфе работал Сергей Семак. Во-первых, он был тренером в «Зените», когда Ваня там находился. Во-вторых, уже было видно, что из него растет отличный, перспективный тренер. И в-третьих – просто человек очень хороший. В общем – отличный вариант! Но с «Уфой» не сложилось. И мы отправились в «Арсенал».

– Но даже там Иван не заиграл…

– Я помню первый день. Мы остановились в гостинице, Ваня ушел на тренировку. Я с нетерпением его ждала – узнать, что и как. Как встретили в команде? О чем говорили? Что хочет от него тренер? И вот Ваня вернулся, я спрашиваю: «Как прошло?», и он отвечает: «А я ни с кем не общался». Решила, что шутит. Потом поняла – нет.

Спросила вновь: «Ты что пришёл на тренировку и просто побежал?!»

Он сказал – Да!

И тогда мне стало непонятно, как можно перейти в новую команду и не познакомиться с тренером, не уточнить как тренер видит твою роль в этой команде! Оказалось, Ване это было неинтересно.

При том, что Ваня искренне надеялся попасть в сборную.

– Почему вы так решили?

– В феврале был момент – мы с подругой ехали в Сочи. На машине. По трассе. И тут звонит Ваня – он тогда был на сборах. Говорит: «К нам приехал Черчесов. Смотреть на меня!». Именно так – якобы Станислав Саламович прибыл на сбор «Арсенала» конкретно ради Новосельцева! Я тогда мужу сказала: «Это здорово! Но старайся об этом не думать. Просто играй, работай как обычно». Решила его так успокоить. Ведь знаю, что на эмоциях, при избытке желания, иногда только делаешь хуже.

– Что ответил Иван?

– Он словно взбесился! Пошел такой поток агрессии… Чего я только о себе не услышала! Я ведь в прошлом – спортсменка. Но никогда за всю карьеру я не испытывала такой стресс! От нервов на заправке даже въехала в столб. А потом, на трассе, у меня буквально отнялись ноги. Пришлось остановиться – вести машину я не могла. Представьте – ночь, дорога в Сочи, кругом – темень, ни души вокруг… И я в таком состоянии. Стало страшно! Вот до такого доводил меня мой муж.

– Черчесов, видимо, не только ради Новосельцева приехал…

– В том-то и дело! Вместе с Ваней в «Арсенал» из «Зенита» перешел Дзюба. И, не касаясь его личных качеств, можно сравнить и заметить – какой прорыв Артем совершил! У него тоже была цель пробиться в сборную. И он, в отличие от Вани, делал все, чтобы ее достичь. Был в постоянном контакте с тренером. Заранее определился со своей ролью в команде. И даже договорился сыграть против «Зенита». (Прим.ред.: за его выход на поле в том матче пришлось заплатить 10 миллионов рублей). На фоне Дзюбы мой муж за свою карьеру не бился совсем. Артем же – бился! И попал в команду! И стал лучшим в сборной на домашнем ЧМ, а после – лучшим игроком России 2018 года. При том, что исходные данные у них с Ваней были одни.

– Как ваш супруг смотрел чемпионат мира?

– Болел против сборной.

– Серьезно?

– Сама в шоке, но – да. Мы собирались перед телевизором – с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Все-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве – как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты, – смеется Катерина. – Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод. Я не могла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнеров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее – не хотел ощущать. Вот такой человек…

«ВЕРЮ, ЧТО ДОБЬЮСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

– Потом был переход в «Анжи», – продолжает Катерина. – Тот самый момент, когда ну просто не было команды, готовой взять Ваню! Его агент – Олег Артемов – вёл переговоры с руководством разных клубов. Он назначил встречу обговорить возможные варианты перехода. Муж попросил поехать с ним. Я отказывалась, но он настоял. Ваня боялся сам принимать решения. Всегда узнавал мое мнение. Включал громкую связь, если беседа шла по телефону. Таскал меня на встречи. Звонил, советовался – а не мало ли денег дают? А может, стоит требовать больше? Вплоть до последнего времени! Даже тогда, в переговорах с «Анжи», по сути все решала я в разговоре с агентом – Олегом Артёмовым. Сейчас понимаю – а ведь и на счетах-то в тот момент ничего не было! Ваня уже все вывел, все переписал. Но по поводу новых контрактов все равно обращался ко мне.

– В Махачкале ведь тоже не сложилось…

– Тогда казалось – ну вот он, твой шанс! Так прояви себя! Расслабься, делай, что умеешь. Стань лидером. Нет! Ваня перед каждым матчем говорил: «Сегодня буду бить штрафные, пенальти». Мы – с друзьями, с родителями – садились перед телевизором и ждали. Но вот штрафной – и Ваня не бьет. Пенальти – и он снова не бьет! Потом называет причины: «Сегодня ножки были ватные», «Бутсы не те надел», «Газон плохой»… И так – каждый раз! Единственное, что его выделяло в «Анжи» – это деньги. Ему платили хорошую зарплату. И он, условно говоря, мог кого-то сводить в ресторан. На поле это все никак не проявлялось. И тут я вспоминаю о Смолове…

– Почему?

– Федор действительно стремился быть лидером. Всю карьеру. В том числе – в сборной. Да, он не забил тот пенальти (в ворота Хорватии в четвертьфинале ЧМ, – Прим. ред.). Возможно, пока шел к мячу, Смолов уже ощущал себя неуверенно. Но он не отказался от этой возможности. Ведь если бы отказался – то сам бы себя предал. Федор осознавал все риски и их принимал. Тогда не получилось, и на него обрушился вал критики. Но Смолов с этим справился. И сейчас стал сильнее. Он проводит отличный сезон. А Ваня? Ваня даже в «Анжи» отказался от каких-то амбиций. Он вернулся в «Ростов», но что показал? Ничего! Как игрок, мой муж остановился во всяком развитии.

– При этом ведет себя, как звезда.

– Возвращаясь к началу – ему важны только деньги. И он считает, что раз они есть – то он лучше других. Сколько раз было, когда на дороге его кто-то подрежет, Ваня откроет окно и прокричит: «Куда ты лезешь, бомж!». То есть акцент не на том, что ему помешали, а на том, что он-то едет на дорогой машине, а тот, другой – на более дешевой. Меня все это повергало в шок! Я ведь росла в обычной семье. Мы всякое пережили. Бывало, не было рубля, чтобы купить продукты на ужин! Я точно знаю, что деньги – это просто деньги. Они не делают тебе лучше, как личность. Не делают умнее других. Просто радуйся, что добился успеха в профессии, которая приносит хороший доход. Пыталась объяснить это мужу. В ответ был всегда лишь поток агрессии.

– У вас есть шансы решить вопрос по справедливости? Добиться честного раздела имущества?

– Конечно, есть. Иначе бы я не боролась. Сейчас идет суд. Уже было первое слушание, на которое мой муж не явился. Конечно, процесс будет долгим. Но мне интересно другое. Не только то, чем все закончится. Но как далеко зайдет Ваня, пытаясь получить эти деньги? В данный момент я узнаю, что Олег Артёмов подал в суд на Ивана, чтобы взыскать с него якобы появившийся из ниоткуда долг. И не случится ли так, что вся ложь Ивана, все его махинации в итоге приведут к тому, что он сядет в тюрьму?