Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватает - Советский спорт
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03 июня 2019 16:30ФутболГригорьевская Юлия, Зетилов Игорь

Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватает

Директор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России.

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– Что этот матч значит для ваших ребят?
– Мы не отправили команду в отпуск, задержали на неделю. Через полтора месяца уже новый чемпионат. Мы готовим футболистов для юношеской и молодежной сборных, поэтому для нас очень важно, чтобы этот матч состоялся. Ребята хотят сыграть, проверить свои силы на уровне сильнейших футболистов России и сделать какие-то выводы после матча.

– То есть лучше тренироваться?
– Конечно. Они увидят, чего им не хватает. Поэтому мы с радостью готовы откликнуться на любое предложение любых сборных. Это касается не только национальных команд, но и любых юношеских. Мы с радостью. В этом году мы не перенесли ни одного матча ФНЛ, когда у нас ребят забирали в сборную. То есть сборная для нас приоритет.

– Ребята спали сегодня перед таким матчем?
– Не знаю. Думаю, что они у нас уже профессионалы, все-таки пятый год играют в профессиональный футбол.

– Но на таком уровне не выступаете. Разве что в кубках.
– Обобщать не стоит. Думаю, что кто-то мог и не спать. Но в целом обстановка достаточно спокойная.

– Как готовились к этому матчу? Как к обычной игре?
– Нет. Никакой специальной подготовки не было. После последнего матча в чемпионате было три выходных дня, а потом команда тренировалась в лайтовом режиме. Ведь этот матч нужен, прежде всего, сборной, которой было сложно найти команду для товарищеской встрече. Все же в отпусках. А мы пошли на встречу. Не могли не пойти.

– Забить ваша команда сумеет?
– Думаю, да.

– Какие задачи ставите для ребят на эту игру?
– Просто поиграть в футбол и получить удовольствие. У нас такие же задачи в официальных матчах.

– Главный тренер будет также эмоционально себя вести, как он это делает обычно?
– Мне кажется, у нас не очень эмоциональный главный тренер. Есть в российском футболе намного более эмоциональные наставники.

– Игорь Осинькин тоже не молчит.
– Думаю, что он будет вести себя достаточно спокойно.

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