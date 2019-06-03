Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново» - Советский спорт
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03 июня 2019 18:09ФутболЗетилов Игорь

Теннисная «баранка» перед Сан-Марино и Кипром. Сборная России разгромила «Чертаново»

Сборная России в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 переиграла клаб ФНЛ «Чертаново» (6:0).

ЗАБЬЕТ ЛИ «ЧЕРТАНОВО»?

Примерно за час до матча стали подтягиваться гости. Вице-президент РФС Никита Симонян, руководитель Объединения российских тренеров Михаил Гершкович… Охранники базы «Новогорск» точно не являются футбольными болельщиками. Поэтому не узнавали известных людей в лицо и долго сверяли номера с поданными заявками. Приехали также не так давно исполнявший обязанности Президента РФС Александр Алаев и вице-президент организации Сергей Анохин…

«Чертаново» тоже предоставило список своих болельщиков. Эти прибывали на рейсовых автобусах и такси. На матч также пригласили более 30 детей Национального медицинского исследовательскогоцентра детской гематологии, онкологии и имуннологии имени Дмитрия Рогачева. Многие из них восстанавливаются после тяжелых операций. Приглашение в Новогорск, конечно, поднимет ребятам настроение.

- Как спали ваши ребята перед таким матчем? – вопрос директору Футбольной школы «Чертаново» Николаю Ларину.
- Допускаю, что кто-то нервничал и не спал. Но готовились мы без форсирования, как к обычной встрече. Надеюсь, после нее ребята поймут, над чем им нужно еще работать. Кстати, ради этого матча игроки и тренеры на неделю позже уйдут в отпуск.

- Забьет сегодня «Чертаново»?
- Надеюсь, что да.

У чертановцев на поле вышли полевые игроки, которым по 19-23 года. Самый старший – вратарь Александр Радионов – 26 лет. Средний возраст команды – примерно 21 год.

Станислав Черчесов доверил место в стартовом составе вратарю Маринато Гилерме. Четверку защитников составили Марио Фернандес (справа), Федор Кудряшов ( слева), Андрей Семенов и Георгий Джикия (в центре). Магомед Оздоев вышел на месте опорного полузащитника, перед ним расположился Юрий Газинский. Также в средней линии с первых минут действовали Александр Головин (он чаще действовал слева) и братья Миранчуки. Единственным форвардом в этой схеме был Артем Дзюба.

ДЗЮБА, АНТОН, ГОЛОВИН

У игроков сборной на майках не было ни номеров, ни фамилий. А у Дзюбы поверх футболки располагался датчик, определяющий состояние игрока во время нагрузок. Остальные спрятали их под майки.

Матч начался с прохода Кудряшова. Он слева навесил, и Дзюба едва не отправил мяч в сетку головой. Чуть позже Артем исправился и точно пробил низом – 1:0.

На 15-й минуте при подаче сборной России углового болезненный удар в левое плечо получил Газинский, который смело пошел на мяч в борьбе с двумя соперниками. Правда, арбитр увидел нарушение правил именно у Юрия. Вместо Газинского на поле вышел Ильзат Ахметов.

«Чертаново» не собиралось отсиживаться в обороне. В одном из эпизодов Оздоев сбил соперника в штрафной и сильно удивлялся, когда судья назначил пенальти. Владислав Сарвели, видимо, перенервничал, и Гилерме мяч поймал в левом нижнем углу. Сборная ответила результативной атакой - Антон Миранчук с правой хлестко пробил в угол – 2:0.

Сборная старалась играть очень быстро, в одно-два касания. Частенько сборники применяли приемчики, которые можно часто видеть в «квадратах», но крайне редко – в официальных матчах. Мы привыкли, что Фернандес часто ходит вперед и его страхуют либо центральные защитники, либо опорники. Но в отчетном матче гораздо чаще атаковал Кудряшов. В связи с этим на нашем левом фланге обороны возникали трудности. Однажды Джикии пришлось фолить, чтобы прервать опасную атаку юных чертановцев. После этого штрафного два игрока «Чертанова» резко пошли в борьбу с Лунеывм, который заменил Гилерме на 30-й минуте, но столкнулись друг с другом.

Лунев получил шанс проявить себя, когда Максим Витюгов мощно пробил с 25 метров – мяч угодил точно в крестовину и от нее отлетел в поле. Нужно признать, второй раз сборной России повезло.

Третий гол сборников записал на свой свет Головин, точно пробивший из-за штрафной – 3:0.

СМОЛОВ, ЧАЛОВ, МИРЗОВ

В перерыве Станислав Черчесов поменял всю линию обороны – на поле появились Евгений Чернов, Максим Беляев, Роман Нойштедтер и Сергей Петров. Порой, когда Петров уходил вперед, наша команда переходила на схему с тремя игроками обороны.

Произошли изменения и в полузащите – вышел Роман Зобнин. Пару нападающих составили два Федора – Чалов и Смолов. Последний стал автором четвертого гола, эффектно перекинув мяч через вратаря. Журналисты шутили, что этим «парашютом» он исправился за «паненку» в серии пенальти против Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018. Но эпизоды, конечно, не совместимые.

Открыл счет голам в национальной команде (пусть и в неофициальном матче) и Чалов, пробивший над руками вратаря в дальнюю девятку. В связи с многочисленными заменами сыгранности в игре сборной стало меньше. Но моменты возникали у ворот «Чертанова» с завидной периодичностью. А вот подопечные Игоря Осинькина Ленева и Шунина тревожили крайне редко. Подвел итог товариществой встречи Резиуан Мирзов, забивший в почти пустые ворота после хорошей комбинации.

СТАТИСТИКА

РОССИЯ – ЧЕРТАНОВО - 6:0 (3:0)

Голы: ДЗЮБА, 7 – 1:0. АНТ. МИРАНЧУК, 26 – 2:0. ГОЛОВИН, 42 – 3:0. СМОЛОВ, 47 – 4:0. ЧАЛОВ, 61 – 5:0. МИРЗОВ, 77 – 6:0.
Нереализованный пенальти: Сарвели, 25 – вратарь.

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