Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо? - Советский спорт
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04 июня 2019 22:00ФутболЯременко Николай, Мощенко Захар

Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?

6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.

Безымянный

КОНЕЧНО, ДА!

ПРОБЛЕМА НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ, А В КАЧЕСТВЕ

А что, собственно, плохого в расширении премьер-лиги в огромной стране, где год назад прошел чемпионат мира?

Захар МОЩЕНКО

Давайте для начала вспомним, с чего начинался суверенный российский футбол. В 1992 году после распада Союза в высшей лиге новообразованного национального чемпионата оказалось сразу двадцать команд, разделенных на две подгруппы. На следующий год их число сократилось до 18, в 1994-м – до 16. Однако еще дважды – в сезонах-1996 и 1997 – наша элита состояла из 18 клубов, каждый из которых проводил по 34 игры. И все это – на фоне жесточайшего экономического кризиса и ужасающего состояния футбольной инфраструктуры.

Так почему же сейчас, когда страна давно вышла из разрухи 90-х, когда даже в небольших городах научились (ну ладно, за редким исключением) практически круглый год содержать в приличном состоянии газоны, когда у нас появилось больше десятка современных арен, построенных к ЧМ-2018, мы не можем замахнуться на большее – в прямом смысле этого слова?

Один из доводов сторонников сохранения прежнего «кворума» в РПЛ или даже его сокращения звучит примерно так: «Нечего плодить нищету». Дескать, у нас и 16 клубов для элиты не набирается, и качественных игроков на всех не хватает, и «Анжи»-«Амкары» регулярно загибаются от безденежья, отправляясь или в небытие, или в лучшем случае в низшие дивизионы.

Ответ на эти доводы простой: нищету плодит не расширение премьер-лиги, а чрезмерно лояльные условия лицензирования клубов! Руководители РПЛ ежегодно грозят всем пальчиком: смотрите, мол, через год (два-три-пять) мы вас с таким финансированием (стадионом, инфраструктурой и т.п.) ни за что к соревнованиям не допустим! Вот и влачат жалкое существование, выпрыгнув из штанов на один сезон, многочисленные бедолаги вроде «Томи», «Енисея» или того же «Анжи».

Жесткий отбор нужен на берегу: есть четко подтвержденные финансовые гарантии, приличный бюджет, нормальная арена (не в другом городе!) – милости просим в РПЛ. Нет – извините… И пусть даже первое время отбор идет не всегда по спортивному принципу: если у «Томи» нет условий для выступления в элите, а у условных «Нижнего», «Ротора» или «Балтики» есть, то почему не сделать выбор в пользу здоровых и богатых (здесь имеется в виду инфраструктура), чем год мучиться с бедными и больными?

В конце концов, «Краснодар» в свое время тоже попал в элитный дивизион, заняв пятое место в первой лиге. Но разве у нас сейчас есть повод жалеть об этом?

И напоследок – самые очевидные доводы в пользу расширения премьер-лиги. Реформа принесет дополнительные доходы от «лишних» четырех матчей (если команд станет 18), загрузит арены ЧМ-2018 (к сочинскому «Фишту» уже сейчас мог добавиться стадион в Нижнем), а болельщики в регионах получат возможность чаше видеть грандов.

Так что не надо бояться расширения – лучше попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. Не понравится, вернуться обратно к 16 клубам никогда не поздно.

КОНЕЧНО, НЕТ!

ЧИСЛО МАТЧЕЙ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ, НЕ РАЗДУВАЯ ЛИГУ

Попытки расширить премьер-лигу – искусственные и неоправданные.

Николай ЯРЕМЕНКО

Дискуссия о расширении элиты российского футбола очень сильно напоминает разговоры о повышении пенсионного возраста. Помните, какие вопросы тогда задавались? Так в 63 или в 60 выходить на пенсию? Будто бы вся дилемма только в этих двух вариантах. А про 55 уже никто и не вспоминал.

Так и здесь. Куча споров о том, до 18 команд расширяться или сразу до 20? Как будто нынешнего формата, которому уже 22 года – в 16 команд – не существует. Или же куда более, на мой взгляд, актуального – с сокращением числа участников премьер-лиги.

Мы хотим искусственно подтянуть в РПЛ все стадионы, построенные к чемпионату мира? Окей. Аргументация понятна. Но что будем делать, если клубы, на них играющие, будут по спортивному принципу вылетать вниз? Расширять лигу дальше? Абсурд.

Нам говорят, что надо бы почаще играть. И теперь у нас есть стадионы, где это можно с большим удовольствием делать. Я сам за два тура в неделю – хватит бездельничать. Но разве увеличение числа игр достигается лишь за счет расширения числа участников?

Самый зрелищный и самый яркий у нас был какой чемпионат? Тот, что пришелся на переходный период – 2011 и 2012 годов. Когда в заключительной стадии сезона мы получили супервосьмерку команд, где все матчи были поединками лидеров. Ни одного проходного, ни одного случая торговли очками. Неизменно – максимальная мотивация.

Конечно, восемь команд – это, наверное, было бы перебором. Но компромисс в 12 или хотя бы 14 вполне можно было бы рассмотреть. Два круга, а потом еще два для первой восьмерки. Вот вам и увеличение количества матчей, если уж этого так сильно хочется.

Сколько было примеров, когда команды, имеющие право подняться вверх на основе спортивного принципа, не сильно к этому стремились? Хорошо помню, как «Краснодар» выходил в РПЛ с пятого места (потому что остальным это было не нужно). Или «Факел» – из ПФЛ в ФНЛ аж с 16-го. За счет кого мы намерены делать это расширение лиги?

Искренне хочу надеяться, что сама идея расширения – поспешная. И пока будет отложена до лучших времен. А они рано или поздно наступят.

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