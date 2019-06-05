Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю 

– Сборы идут уже несколько дней. Можно сказать, что вы уже освоились в статусе игрока национальной команды?

– Да, можно так сказать. Я уже привык. Но это особые чувства. Все-таки первый раз нахожусь в сборной. Всегда хотел сюда попасть, вот и попал. Но сейчас уже все обычно. Каждый день работаем, готовимся к важным матчам.

– Можете сказать, какой Станислав Черчесов как тренер?

– Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном, именно Черчесов его поддерживает.

– На сборе чуть больше игроков, чем обычно. Чувствуется, что их слишком много?

– Да нет, не сказал бы, что это чувствуется. Хотя есть какие-то проблемы. Приходится иногда кому-то меняться, когда играем в футбол, но это нормально. Все ребята все понимают и выкладываются по максимуму.

– Многие ваши одноклубники уже находятся в отпуске, а вы все еще пашите. Нет ли доброй зависти?

– Да нет. Это у них должна быть зависть (улыбается). Попасть в сборную России – это мечта для каждого футболиста. Так что все наоборот.

– А сожаления нет, что отпуск пропал?

– Я не думаю, что он пропалю. Уверен, нам дадут какое-то время отдохнуть. Ну, и в сборную съездил.

– Тоже отпуск?

– Для меня да.

– Какое самое большое впечатление, которое увезете с собой из сборной?

– Наверное, организация. Все здесь на высоком уровне. А так ничего сверхъестественного.

– Какие у вас остались впечатления от финала Лиги чемпионов?

– Игра была достаточно скучная. Ожидали намного большего, но что есть, то есть. Полуфиналы, можно сказать, заменили финал.

– За кого болели?

– За «Реал».

– А в финале Лиги чемпионов?

– Ни за кого. А вообще в Лиге чемпионов болел за «Реал».

– Настраиваетесь на то, чтобы выйти в матчах с Сан-Марино и Кипром или понимаете, что это больше знакомство со сборной?

– Я хочу выйти на поле. Приехал сюда не для знакомства, а чтобы играть. Выпустят, значит выпустят. Нет – будут еще больше работать.

– Первый соперник нашей команды – Сан-Марино, футбольный карлик. Это может как-то расслаблять игроков?

– Я так не думаю. Мы очень серьезно готовимся, в том числе психологически. Мы выйдем на поле и приложим максимальные усилия, чтобы выиграть, и как можно крупнее.

– Будете грызть землю?

– Да, будем землю грызть. Нас так настроили.