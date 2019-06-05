Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 июня 2019 14:12ФутболГригорьевская Юлия

Зелимхан Бакаев: В матче с Сан-Марино будем грызть землю 

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев после утренней тренировки рассказал, как адаптируется в команде, а также о том, какой тренер Станислав Черчесов.

– Сборы идут уже несколько дней. Можно сказать, что вы уже освоились в статусе игрока национальной команды?
– Да, можно так сказать. Я уже привык. Но это особые чувства. Все-таки первый раз нахожусь в сборной. Всегда хотел сюда попасть, вот и попал. Но сейчас уже все обычно. Каждый день работаем, готовимся к важным матчам.

– Можете сказать, какой Станислав Черчесов как тренер?
– Он строгий, требовательный, но одновременно и очень позитивный. В команде всегда хорошее настроение, и в основном, именно Черчесов его поддерживает.

– На сборе чуть больше игроков, чем обычно. Чувствуется, что их слишком много?
– Да нет, не сказал бы, что это чувствуется. Хотя есть какие-то проблемы. Приходится иногда кому-то меняться, когда играем в футбол, но это нормально. Все ребята все понимают и выкладываются по максимуму.

– Многие ваши одноклубники уже находятся в отпуске, а вы все еще пашите. Нет ли доброй зависти?
– Да нет. Это у них должна быть зависть (улыбается). Попасть в сборную России – это мечта для каждого футболиста. Так что все наоборот.

– А сожаления нет, что отпуск пропал?
– Я не думаю, что он пропалю. Уверен, нам дадут какое-то время отдохнуть. Ну, и в сборную съездил.

– Тоже отпуск?
– Для меня да.

– Какое самое большое впечатление, которое увезете с собой из сборной?
– Наверное, организация. Все здесь на высоком уровне. А так ничего сверхъестественного.

– Какие у вас остались впечатления от финала Лиги чемпионов?
– Игра была достаточно скучная. Ожидали намного большего, но что есть, то есть. Полуфиналы, можно сказать, заменили финал.

– За кого болели?
– За «Реал».

– А в финале Лиги чемпионов?
– Ни за кого. А вообще в Лиге чемпионов болел за «Реал».

– Настраиваетесь на то, чтобы выйти в матчах с Сан-Марино и Кипром или понимаете, что это больше знакомство со сборной?
– Я хочу выйти на поле. Приехал сюда не для знакомства, а чтобы играть. Выпустят, значит выпустят. Нет – будут еще больше работать.

– Первый соперник нашей команды – Сан-Марино, футбольный карлик. Это может как-то расслаблять игроков?
– Я так не думаю. Мы очень серьезно готовимся, в том числе психологически. Мы выйдем на поле и приложим максимальные усилия, чтобы выиграть, и как можно крупнее.

– Будете грызть землю?
– Да, будем землю грызть. Нас так настроили.

04/06 10:00Футбол
Сколько стоят очки в премьер-лиге? «Зениту» – дороже всех, «Оренбургу» – дешевлеПодводя итоги чемпионата РПЛ-2018/19, мы решили оценить, насколько эффективно клубы использовали имевшиеся в наличии ресурсы.
05/06 10:00Футбол
Алексей Скворцов: Все клубы с крутыми стадионами надо пустить в премьер-лигу27-летний полузащитник не смог пробиться в РПЛ-2019/20 с «Нижним Новгородом», но считаем целесообразным расширение элитного дивизиона за счет таких клубов.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/06 09:00Хоккей
Сомбреро вместо шлема – как отдыхают хоккеистыШтурм Алтая, победа над тещей и никакого льда! Обзор соцсетей.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
04/06 22:00Футбол
Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо?6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
03/06 21:30Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
03/06 12:00Хоккей
Люди, зачем вы убиваете хоккей?Полемические заметки обозревателя «Советского спорта».
29/05 20:15Теннис
У Победы имя – Ника! Вероника Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гарроса»В основную сетку Открытого чемпионата Франции попали 15 россиян. Во второй круг пробилось шестеро. В среду на корты «Ролан Гарроса» вышли две наших теннисистки. И в следующий раунд попала лишь одна.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
03/06 18:00ММА
Как Хандожко дебютировал в UFC, а Смит задушил Густафссона. Хайлайты турнира в Швеции1 июня в Стокгольме (Швеция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 153.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/06 14:20Футбол
Марио Фернандес: Хорошо, когда сборная играет в разных городахПосле тренировки сборной России защитники Марио Фернандес и Сергей Петров поделились впечатлениями от подготовки к матчам отборочного раунда Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
01/06 14:03ММА
Сергей Хандожко: Я достоин занимать место в UFCРоссиянин Сергей Хандожко сделал вес и готов провести свой дебютный бой под баннером самой престижной ММА-организации мира - UFC.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
04/06 07:45Хоккей
«Бостон» вновь не сдержал Тарасенко. «Сент-Луис» сравнял счет в серииИнтрига в финале Кубка Стэнли закрутилась до предела.
04/06 14:10Футбол
Николай Комличенко: Черчесов сказал, что 26-й в списке? На меня это не влияетПосле тренировки сборной России в Новогорске нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от работы под руководством Станислава Черчесова.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
03/06 17:00Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
03/06 18:30Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
14:36 Футбол Билич готов возглавить «Вест Бромвич»
14:36 Футбол «Бавария» объявила об уходе Хамеса Родригеса
14:31 Хоккей Минское «Динамо» вернуло Демкова спустя четыре года
14:22 Хоккей «Питтсбург» подписал финского вратаря
14:19 Хоккей Романов вернулся в «Локомотив»
14:18 Бокс Тони Белью: В реванше с Руисом для Джошуа на кону будет стоять вся карьера
14:11 Футбол Зелимхан Бакаев: Черчесов? Он строгий и требовательный, но при этом позитивный
14:09 Хоккей «Йокерит» подписал голкипера Ниеми и продлил контракт с Леписте
13:58 Футбол Мбаппе решил покинуть «ПСЖ». Его отец уже начал работу над трансфером
13:57 Футбол Евгений Чернов: Перед матчами с Сан-Марино и Кипром нет никакой расслабленности
13:54 Футбол Маринато Гилерме: Дзюба слишком медленный для вратаря
13:49 Формула-1 Даниэль Риккардо: У нас есть конкретные данные, что «Рено» прогрессирует
13:37 Хоккей «Автомобилист» объявил о подписании Дацюка
13:35 Футбол Инфантино на русском языке поблагодарил Россию за организацию ЧМ-2018
13:22 Футбол «Рубин» – Бердыеву: Спасибо за все, Тренер
13:20 Футбол Кристиан Эриксен: Переход в «Реал» – это шаг вперед
13:16 Хоккей Андрей Чибисов: Шанс в НХЛ бывает раз в жизни – глупо им не воспользоваться
13:06 Футбол Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций
13:01 Футбол Инфантино переизбран президентом ФИФА
12:58 Хоккей СКА подпишет Кагарлицкого
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика