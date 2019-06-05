20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и Карпин - Советский спорт
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05 июня 2019 17:16Футбол

20 лет прошло, а мы помним, как забивали Панов и Карпин

Сегодня день рождения у незабываемой победы сборной России над французами в 1999 году.

Предлагаем вам вновь вспомнить и насладиться этими незабываемыми моментами.

Отборочный матч чемпионата Европы-2000.
ФРАНЦИЯ - РОССИЯ - 2:3 (0:1)

Голы: Панов (38, 75), Пети (48), Вильтор (53), Карпин (87).

Франция: Фабьен Бартез, Венсан Канделя (Робер Пирес, 89), Лилиан Тюрам, Эмманюэль Пети, Лоран Блан, Юрий Джоркаефф (Ален Богоссян, 90), Дидье Дешам (к), Марсель Дезайи, Николя Анелька, Сильвен Вильтор, Кристоф Дюгарри (Патрик Вьейра, 59).

Главный тренер: Роже Лемерр.
Россия: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Евгений Варламов, Сергей Семак (Владимир Бесчастных, 60), Алексей Смертин, Александр Мостовой (Дмитрий Хохлов, 26), Виктор Онопко (к), Валерий Карпин, Егор Титов, Александр Панов, Андрей Тихонов (Илья Цымбаларь, 72).
Главный тренер: Олег Романцев.
Предупреждения: Титов (1), Дешам (10), Мостовой (15), Варламов (47), Бартез (50).

Судья: Пол Деркин (Англия).

5 июня 1999 года Стадион «Стад де Франс». 78788 зрителей.

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