Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезно - Советский спорт
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05 июня 2019 17:29ФутболБезъязычный Алексей

Черышев может лишиться Лиги чемпионов из-за договорного матча! Все очень серьезно

По сообщениям испанских СМИ, с «Валенсии», за которую выступает россиянин Денис Черышев, могут снять 6 очков из-за громкого скандала в испанской лиге.

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Напомним, ранее испанская полиция произвела аресты членов преступной ячейки, которая занималась организацией договорных матчей с целью заработать на ставках в букмекерских конторах. Главными фигурантами дела стали бывшие игроки испанской примеры, включая воспитанника «Реала» Рауля Браво и завершившего карьеру по окончании сезона-2018/19 теперь уже экс-капитана «Вальядолида» Борху Фернандеса.

Последний принял участие в сговоре перед домашним матчем заключительного тура с «Валенсией». Из перехваченных телефонных переговоров выяснилось, что Фернандес и еще шестеро игроков команды были куплены. Браво со своими подельниками предложили «Вальядолиду» сдать оба тайма, сделав ставку на соответствующее событие. Пока ничего не доказано - это следует из аудиозаписи, которую изучает полиция. Однако матч удивительным образом закончился со счетом 2:0 в пользу «Валенсии». Причем «летучие мыши» одержали победу и в первом тайме (благодаря голу Карлоса Солера на 36-й минуте), и во втором (на 52-й минуте отличился Родриго).

А ведь для «Валенсии», в отличие от «Вальядолида», матч имел принципиальное значение. Если хозяева досрочно обезопасили себя от вылета в сегунду, то гости сражались за четвертую испанскую путевку в Лигу чемпионов. В случае поражения «Валенсия» осталась бы на пятом месте, пропустив вперед себя команду-сенсацию евросезона «Хетафе».

ЧТО СКАЖЕТ ФИФА?

Именно эта скромная команда из пригорода Мадрида и стала главной жертвой сговора. Выход «Хетафе» (который почти весь сезон находился в верхней четверке) в Лигу чемпионов стал бы историческим событием для всего европейского футбола. И сейчас, на волне скандала, клуб намерен до конца отстаивать свои права.

В регламенте испанской примеры не предусмотрены четкие санкции в таких ситуациях. Однако в дело может вмешаться ФИФА, кодекс которой предусматривает различные наказания. Если будет доказано, что в сговоре участвовал только «Вальядолид», то может быть назначена переигровка. Если же под подозрением окажется и сама «Валенсия», то с команды могут снять 6 очков.

В этом случае «летучие мыши» опустятся в зону Лиги Европы, а в Лиге чемпионов Испанию, помимо «Барселоны», «Атлетико» и «Реала», представит «Хетафе». Впрочем, чтобы в силу вступило спортивное законодательство, надо дождаться итогов полицейского расследования. А это длительный процесс. И с высокой вероятностью до начала следующего сезона вердикт вынесен не будет.

ЗУБАСТИК ЗА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

Так что у Черышева, который из-за травмы наблюдал за матчем «Вальядолид» - «Валенсия» со стороны, еще есть шанс дебютировать в главном еврокубке уже осенью. Ну а когда расследование закончится, санкции наверняка настигнут целую группу команд. Помимо «Вальядолида» это и «Депортиво», и «Уэска», и «Террагона», и много кто еще. Таких скандалов испанский футбол еще не знал.

Кстати, владелец «Депортиво», знаменитый экс-форвард сборной Бразилии Роналдо готов всячески способствовать следствию. «Надеюсь, что все подозрения беспочвенны, но мы должны до конца бороться с коррупцией и наказать всех виновных», - заявил Зубастик изданию AS.

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