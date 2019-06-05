Что стало с французами, которых 20 лет назад Россия разбила на «Стад де Франс» Вспоминаем, чем сейчас занимаются чемпионы мира-1998, которых сборная Олега Романцева 5 июня 1999 года в эффектном стиле обыграла на знаменитом стадионе в Сен-Дени с дублем Александра Панова и победным голом Валерия Карпина.

Фабьен БАРТЕЗ

В матче с Россией: вратарь, сыграл 90 минут, пропустил три мяча, получил желтую карточку на 50-й минуте

Что сейчас

Хоть знаменитый своей лысиной голкипер и стал одним из главных действующих лиц конфуза «трехцветных» в ранге чемпионов мира перед своей публикой, нельзя сказать, что это поражение пустило его карьеру под откос. Вскоре он, как и многие партнеры по сборной, выиграли еще и Евро-2000, затем Кубок конфедераций-2003 и серебро чемпионата мира-2006 в Германии. На стыке тысячелетий Бартез получил возможность поиграть в АПЛ, сменив «Монако» на «Манчестер Юнайтед». Правда, дела в Англии не слишком ладились, и он вернулся на родину, в «Марсель». Последним его клубом был «Нант», где Бартез провел вторую половину сезона-2006/07.

После окончания карьеры у Бартеза были возможности остаться в футболе: в 2013 году он был приглашен в «ПСЖ» в качестве тренера-консультанта вратарей. Но основной специализацией экс-голкипера стали автогонки. В 2008 году он принял участие в Кубке Франции на кузовных автомобилях, а спустя три года начал выступать в чемпионате Гран-Туризмо в категории GT3. В 2013-м Бартез выиграл чемпионат Франции по автогонкам. В последние годы бывший вратарь выступал в чемпионате мира по автогонкам на выносливость в категории LMP2, представляя команду Paris-Barthez Competition.

Венсан КАНДЕЛА

В матче с Россией: защитник, заменен на 89-й минуте

Что сейчас

На момент поединка с россиянами выступал за «Рому» – вплоть до 2005 года. Далее были небольшая командировка в английский «Болтон», по одному сезону в итальянских «Удинезе» и «Сиене», аренда в «Мессине» и завершение карьеры в январе 2007-го. Но любопытно, что с 5 июня у Кандела связано еще одно событие: в этот день в 2009 году прошел его прощальный матч, в котором встречались «Рома» образца 2001 года и составленная из чемпионов мира-1998 сборная Франции. Разумеется, виновник торжества выходил в составе обеих команд, на поле также появлялись его легендарные партнеры по сборной и клубу Зинедин Зидан и Франческо Тотти, а вся выручка от матча была направлена пострадавшим от землетрясения в городе Абруццо.

В дальнейшем Кандела не раз принимал участие в матчах ветеранских команд, в частности, сыграл во встрече, посвященной 60-летию Хорена Оганесяна, приезжал в Москву на традиционный февральский турнир «Кубок легенд». В одном из интервью бывший защитник рассказал, что закончил школу тренеров и надеется попробовать себя именно на этой стезе.

Лилиан ТЮРАМ

В матче с Россией: защитник, сыграл 90 минут

Что сейчас

Рекордсмен сборной Франции по количеству проведенных матчей (142) и отличившийся за «трехцветных» лишь дважды (хотя все помнят этот дубль хорватам в полуфинале мундиаля-1998!) против россиян выходил игроком итальянской «Пармы». Пиком карьеры уроженца Гваделупы стали пять сезонов в «Ювентусе» и два – в «Барселоне». На Евро-2008 Тюрам стал первым футболистом, сыгравшим полтора десятка матчей в финальных стадиях чемпионатов континента. На том же турнире после поражения от Италии объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Хотя доиграть до 36 лет удается даже не каждому полностью здоровому футболисту.

Оба сына Тюрама – Маркус и Хефрен – тоже стали футболистами. Старший Маркус в 2016-м стал победителем юношеского чемпионата Европы, а сейчас выступает за «Генгам». Хефрен играет за молодежную команду «Монако». Сам Лилиан, в детстве мечтавший стать католическим священников, после окончания карьеры вновь решил связать свою жизнь с религией. Но – в не совсем обычном ракурсе, приняв ислам.

Лоран БЛАН

В матче с Россией: защитник, сыграл 90 минут

Что сейчас

Автор знаменитого «чемпионского поцелуя» в лысину Бартеза на ЧМ-1998 стал одним из немногих представителей той звездной сборной «трехцветных», кому удалось после триумфальной карьеры футболиста добиться определенных успехов и в роли тренера. Правда, не с национальной сборной, которую Блан вывел на Евро-2012, но уступил в четвертьфинале испанцам, идущим к своему золотому дублю на континентальных первенствах. Куда лучше пошли дела у Лорана на клубном уровне: «Бордо» под его руководством впервые за десять лет (в 2009-м) выиграл национальный чемпионат, а «ПСЖ» и вовсе завоевал три титула кряду (2014-2016). Тренировать бы Блану парижан и по сей день (последний контракт был продлен до 20 июня 2020 года), но в конце июня 2016-го руководство клуба приняло решение расторгнуть соглашение с наставником.

С тех пор Блан находится в «золотом тренерском запасе», однако не теряет надежды, что однажды снова получит возможность поработать с каким-нибудь приличным клубом или сборной.

Марсель ДЕСАЙИ

В матче с Россией: защитник, сыграл 90 минут

Что сейчас

Против россиян в 1999-м выходил игроком лондонского «Челси», а до этого выступал за французские «Нант», «Олимпик» и итальянский «Милан». Покинув «Челси» в 2004 году, Десайи отправился в Катар подзаработать денег перед завершением карьеры. Попутно был выигран чемпионат этой страны с клубом «Аль-Гарафа» и завоевано серебро в качестве игрока «Катара СК». Затем обаятельный и улыбчивый (но только в жизни, потому что на поле он был совсем иным, получив прозвище Скала) уроженец Ганы стал публичной личностью. В 2006 году на чемпионате мира в Германии Марсель работал аналитиком на «Би-Би-Си». Сотрудничал с той же компанией и во время Кубка африканских наций и Евро-2008. Не отказывался Десайи и от общественной деятельности, став послом доброй воли ЮНИСЕФ от его родной Ганы. А накануне чемпионата мира-2018 в России он провел мастер-класс для волонтеров в Екатеринбурге, после чего подарил футбольный мяч со своим автографом Свердловскому областному краеведческому музею.

Эмманюэль ПЕТИ

В матче с Россией: полузащитник, сыграл 90 минут, забил гол на 48-й минуте

Что сейчас

Этот центральный полузащитник запомнился не только голами в ворота россиян в том памятном матче 1999 года и бразильцам в финале ЧМ-1998, но и яркой внешностью. Блондин, собиравшего длинные волосы в «хвостик», постоянно привлекал к себе внимание зрителей – и не только на футбольном поле. Пети уже в 1998-м начал сниматься в сериалах, играя самого себя. Этому наверняка способствовал и его брак с актрисой Агатой де ла Фонтен. В сериал «Футбольный Эмманюэль», помимо сериалов, вошли несколько фильмов о победе «трехцветных» на домашнем чемпионате мира, а также совсем свежем триумфе уже новой сборной Франции на мундиале-2018 в России. Но есть в творческом резюме Пети и игровой фильм под названием «Мир Фреда», снятый в 2014 году режиссером Валери Мюллером. Правда, вместе с Маню (прозвище Пети) в этой картине снимались и другие футболисты – Франк Рибери и Даниэль ван Бюйтен, а также актриса с «футбольной» фамилией Марина Головин.

Помимо актерской карьеры Пети активно занимается благотворительностью. Одна из самых ярких акций в этом направлении имела место в 2011 году, когда бывший футболист французской сборной подчистую состриг свою знаменитую шевелюру, заодно сбрив и специально отпущенную бороду. Собрав на «парикмахер-шоу» 34 тысячи фунтов стерлингов, вмиг облысевший Маню передал всю сумму на благие цели.

Дидье ДЕШАМ

В матче с Россией: полузащитник, капитан команды, сыграл 90 минут, получил желтую карточку на 10-й минуте

Что сейчас

Здесь, пожалуй, лишних комментариев не требуется. Выиграв год назад с «трехцветными» мундиаль в России, Дешам стал третьим в истории мирового футбола персонажем (после бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра), кому удавалось завоевать титул чемпиона мира и как футболисту, и как главному тренеру. Сейчас 50-летний специалист продолжает работать с национальной сборной своей страны, наверняка строя наполеоновские планы вслед за мировым первенством выиграть и европейский чемпионат в следующем году.

Юрий ДЖОРКАЕФФ

В матче с Россией: полузащитник, заменен на 90-й минуте

Что сейчас

Этому атакующему хавбеку еще до появления на свет было суждено стать человеком мира. Ведь в нем была перемешана кровь представителей многих национальностей: отец Жан Джоркаефф, тоже профессионально игравший в футбол, был сыном калмыка Армадыка Джоркаева и польки, мать – армянка Мария Оганян. А супругой Юрия стала испанка Софи Хименес. В детстве, прежде чем всерьез заболеть футболом, Джоркаефф занимался дзюдо, увлекался живописью и музыкой. За свою карьеру он не только поиграл за многие клубы Франции, Италии, Германии, Англии, но даже совмещал профессиональные занятия футболом с реальной службой в армии вместе с другими известными игроками Патрисом Локо, Эмманюэлем Пети и Биксантом Лизаразю. Последним же клубом Джоркаеффа был «Нью-Йорк МетроСтарз», впоследствии переименованный в «Ред Буллз». Его соседями по дому в американском мегаполисе были актриса Джулия Робертс и гитарист «Роллинг Стоунз» Рон Вуд.

Разнообразие интересов футболиста нашло отражение в его «пробе голоса» на музыкальной сцене, когда он выпустил сингл «Жить в твоем свете». А однажды в интервью журналу «Франс футбол» Джоркаефф признался, что был бы не против когда-нибудь стать главным тренером сборной Армении. Пока этого не произошло, но кто знает, что будет завтра?

Сильвен ВИЛЬТОР

В матче с Россией: нападающий, сыграл 90 минут, забил гол на 53-й минуте

Что сейчас

Темнокожего нападающего роднят с блондином Пети как минимум две вещи. Во-первых, Вильтор тоже, помимо забитого мяча россиянам на арене в Сен-Дени, отметился историческим голом в финале крупного турнира. Только если мяч Пети в финале ЧМ-1998 фактически ничего не решал, поскольку был забит в концовке при счете 2:0, то Вильтору удалось перевести в овертайм финальный поединок Евро-2000 с итальянцами (который в итоге был выигран благодаря «золотому» голу Давида Трезеге.

Во-вторых, Вильтор также решил не подавлять в себе актерские способности. В самом конце 2009 года на экраны кинотеатров вышла криминальная комедия режиссера Паскаля Бурдьо «Сутенер», в которой главный герой по сюжету всеми силами пытается уговорить сыгранного Вильтором персонажа подписать контракт с лондонским «Арсеналом». В реальности это удалось сделать гораздо проще – за «канониров» Сильвен отыграл четыре сезона (с 2000 по 2004 год), и это был лучший период в его футбольной карьере.

В апреле 2016-го, спустя четыре года после своего последнего официального матча за «Нант», стоявший на пороге своего 42-летия Вильтор в Твиттере написал о желании возобновить карьеру футболиста. Но, наверное, лучше было все же пытаться развить свой актерский талант…

Николя АНЕЛЬКА

В матче с Россией: нападающий, сыграл 90 минут

Что сейчас

Изрядно поскитавшись по белу свету, этот талантливый, но так до конца и не раскрывшийся форвард заканчивал карьеру играющим тренером в китайском «Шанхае Шэньхуа» и совсем уж экзотическом «Мумбаи Сити». Именно этот опыт сыграл на руку Анелька после возвращения на родину, когда в ноябре прошлого года он был принят в тренерский штаб «Лилля» с обязанностями наставника молодых футболистов, в первую очередь, нападающих. Стоит также отметить, что Анелька в 2004 году принял ислам, взяв мусульманское имя Абдул-Салам Билал. А в разных интервью заявлял, что после окончания футбольной карьеры хотел бы поработать в киноиндустрии, поскольку у него есть друг в этом бизнесе. Но, судя по всему, пока продюсерские таланты экс-форварда «трехцветных» не материализовались в блокбастеры.

Кристоф ДЮГАРРИ

В матче с Россией: нападающий, заменен на 59-й минуте

Что сейчас

Для этого нападающего «трехцветных» негатив 1999 года не ограничивается домашним поражением от россиян: тогда же он был уличен в употреблении нандролона и должен был получить дисквалификацию за применение запрещенных препаратов. Позже Дюгарри был замечен за куда более приличными занятиями. В частности, он стал одним из комментаторов игры «Pro Evolution Soccer». А затем и вовсе погрузился в работу на телевидении, комментируя реальные футбольные матчи.

Патрик ВИЕЙРА

В матче с Россией: полузащитник, вышел на замену на 59-й минуте

Что сейчас

Уроженец Сенегала, как и Дешам с Бланом, достаточно успешно строит тренерскую карьеру после окончания выступлений в качестве футболиста. С 2011 по 2015 год Виейра по два сезона отработал с юношеским, а затем резервным составом «Манчестер Сити». В ноябре 2015-го было объявлено о назначении француза главным тренером клуба MLS «Нью-Йорк Сити». С американскими «горожанами» Патрик также проработал два сезона, после чего вернулся во Францию. 11 июня исполнится ровно год, как Виейра занял пост главного тренера клуба «Ницца».

Робер ПИРЕС

В матче с Россией: полузащитник, вышел на замену на 89-й минуте

Что сейчас

Этот атакующий хавбек, носивший прозвище д’Артаньян, пожалуй, дольше других участников памятного поединка с Россией на «Стад де Франс» задержался в футболе в качестве действующего игрока. В 37 лет он еще выступал в Англии за «Астон Виллу», а затем году планировал стать одним из пионеров создаваемой в Индии профессиональной лиги. Однако открытие проекта отложилось с 2012 на 2014 год. И все же Пирес успел засветиться в экзотическом индийском футболе, проведя восемь матчей за клуб «Гоа». И лишь в феврале 2016-го, в 42-летнем (!) возрасте объявил о завершении карьеры. Наверное, д’Артаньян еще подумывает о том, чтобы вернуться в футбол, поэтому никак не проявляет себя в какой-то иной сфере деятельности.

Ален БОГОССЯН

В матче с Россией: полузащитник, вышел на замену на 90-й минуте

Что сейчас

Почетный гражданин Армении (отец Алена – французский армянин, мать – аргентинка) завершил карьеру футболиста в 2003 году, а спустя пять лет получил назначение на пост помощника главного тренера сборной Франции. В этой должности Богоссян проработал до 2012 года, покинув ее с после назначения главным тренером «трехцветных» Дешама. Тем не менее, ему удалось сохранить место в руководящем штабе национальной команды: еще шесть лет он был техническим директором сборной страны.

Роже ЛЕМЕРР

В матче с Россией: главный тренер

Что сейчас

Поражение в отборочном матче Евро-2000 от россиян не помешало французам под руководством Лемерра выйти на континентальное первенство и выиграть его. Однако на чемпионате мира-2002 в Японии и Корее «трехцветные» провалились, не сумев выйти выбраться из группы. Наставник после этого уехал в Тунис и со сборной этой страны стал победителем Кубка африканских наций (2004). Но на мундиале-2006 снова преодолеть барьер группового этапа не удалось. Затем французский специалист возглавлял сборную Марокко, турецкий «Анкарагюджю», алжирскую «Константину», тунисскую «Этуаль дю Сахель». Последним местом работы Лемерра был французский «Седан».