Россия – бронзовый призер по «карликам» - Советский спорт
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08 июня 2019 09:59ФутболБезъязычный Алексей

Россия – бронзовый призер по «карликам»

8 июня в Саранске сборная России проведет свой 21-й в истории матч против «европейских карликов». С такими мы играем очень хорошо. Даже лучше немцев и французов!

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С ЛЮКСЕМБУРГОМ, НО БЕЗ ГИБРАЛТАРА

Чтобы убедиться в этом, мы изучили суммарную статистику встреч топ-сборных с «европейскими карликами». В эту категорию исторически принято включать Сан-Марино, Люксембург, Лихтенштейн, Андорру и Мальту, но, например, не Фареры и не Кипр. Мы не стали вычеркивать из списка люксембуржцев, которые в последние годы резко прибавили. И не стали добавлять Гибралтар – эта команда появилась на футбольной карте Европы несколько лет назад и не успела набрать достаточное количество матчей.

Так вот, среди тех, кто провел против пяти «карликов» не менее 20 встреч, поражений избежали лишь семь сборных. А очковых потерь – трое. И Россия входит в это трио! У нас 20 побед из 20: одиннадцать над Люксембургом, шесть над Андоррой, две над Сан-Марино и одна над Мальтой. Разность забитых и пропущенных мячей – 72-6! Пропускали мы только от люксембуржцев (4 гола) и андоррцев (2). Ну а более крутыми, чем у наших, «антикарликовыми» балансами могут похвастать две команды – Испания и Англия. Те и другие одержали по 26 побед. «Золото» в неофициальном зачете достается британцам, благодаря лучшей разности – «+113» против «+101»…

ПОКЕР ДЗЮБЫ И ДУПЛЕТ КОЛЫВАНОВА

Больше всего, наверное, вас удивляет отсутствие среди лидеров зачета Германии. Но что поделать, если в 1939 году немцы уступили со счетом 1:2 Люксембургу, а в 1979-м умудрились сыграть нулевую ничью на Мальте. Голландцы вообще были дважды биты люксембуржцами (5:4 и 2:1), бельгийцы проигрывали мальтийцам, португальцы не теряли очков только с андоррцами… Ну а как вам «подвиг» действующих чемпионов мира французов, которые в отборе к ЧМ-2018 не смогли забить все тому же Люксембургу у себя дома, в Тулузе, имея в составе Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе?!

Напомним, предыдущий раз россияне играли с «карликом» в сентябре 2015 года. Тогда команда Леонида Слуцкого разгромила в гостях Лихтенштейн со счетом 7:0. Покером отметился Артем Дзюба, еще по мячу добавили Алан Дзагоев, Федор Смолов и… Александр Кокорин, которому сейчас в «Бутырке» совсем не до «карликов». Ну а обе наши встречи с санмаринцами состоялись в середине 90-х, в отборе к Евро-1996. Дома мы победили 4:0, на выезде – 7:0. Более одного раза в тех играх отличился только Игорь Колыванов, забивший по голу в «Лужниках» и на олимпийском стадионе в Серравалле.

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