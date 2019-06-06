Черчесов поздравил Чалова, Ионов пообещал показать с Сан-Марино лучшую игру

В занятии приняли участие 28 футболистов, то есть все, кто находится в расположении национальной команды, готовы к предстоящей игре.

Жара, установившаяся в Москве, не внесла никаких корректировок в график подготовки. Футболисты, как и днями ранее, провели на поле больше часа. А перед началом занятия главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ поздравил форварда ЦСКА Федора Чалова с победой в голосовании за лучшего игрока мая в чемпионате России. Чалов забил три мяча в четырех майских встречах армейцев. Наверняка молодому футболисту лестно, что именно наставник сборной отметил его заслуги. Ну а лучшей наградой для форварда станет включение в состав на матч с Сан-Марино. Ну тут уж решать Черчесову.

Что касается занятия, то журналисты увидели только разминку и часть двухсторонки. За ней также наблюдали футболисты паралимпийской сборной России, которые на соседнем поле провели свое занятие чуть раньше. Команда готовится к чемпионату мира в Испании и будет бороться за золотые медали. Об этом корреспонденту «Советского Спорта» рассказал ее главный тренер Автандил Барамидзе.

- Почему решили с ребятами посмотреть на тренировку национальной сборной?

- Интересно. Эти футболисты выступают за нашу страну. Мы болели за них на чемпионате мира. А в этом году они будут болеть за нас. Мы делаем общее дело для страны.

- С Черчесовым знакомы?

- Я со Станиславом Саламовичем в хороших отношениях. Всегда могу обратиться к нему за советом. Мы часто общаемся. Он тоже иногда приходит посмотреть на наши занятия. Мы же оба тренируем сборные команды, поэтому никаких секретов нет.

После завершения тренировки полузащитник сборной России Алексей Ионов подвел итоги сборов в Новогорске.

- У нас была хорошая подготовка, и достаточно времени до матчей. Так что все хорошо.

- Станислав Черчесов не раз говорил, что не делит соперников на слабых и сильных, что слабых соперников в футболе не бывает. Тем не менее, Сан-Марино - это тот оппонент, с которым сборная России должна играть от себя?

- Нужно выходить, показывать свою лучшую игру, брать очки. Неважно, что за команда перед тобой.

- Зелимхан Бакаев говорил, что в матче с Сан-Марино нужно забивать как можно больше мячей. Действительно есть настрой, выиграть у этого соперника с крупным счетом?

- Мы будем делать все, чтобы голов было больше, чтобы провести хороший матч и добиться нужного нам результата.

- Какое впечатление произвели новички сборной? Какой у них уровень?

- Мы всех давно знаем, встречались на футбольных полях. У нас хорошие взаимодействия на тренировках, поэтому ничего нового нет.

- Ближайшего соперника Сан-Марино наверняка уже изучили. Что скажете об этой команде?

- Изучаем. Идет подготовка. А что узнали, я не буду говорить.