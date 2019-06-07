Мистер хет-трик и Мистер боль Две суперзвезды мирового футбола – Роналду и Неймар – по-разному начали лето-2019.

Криштиану Роналду оформил свой 7-й в карьере хет-трик в сборной Португалии и вывел команду в домашний финал Лиги наций. Неймар получил вторую в этом году травму голеностопа и теперь пропустит домашний для бразильцев Кубок Америки.

Роналду забил три гола в полуфинале Лиги наций против швейцарцев (3:1). Форвард «Ювентуса» открыл счет на 25-й минуте ударом со штрафного, чего он не делал ни в клубе, ни в сборной с группового этапа ЧМ-2018. А под занавес уже катившейся к овертайму встречи – на 88-й и 90-й минутах – Криштиану положил в сетку швейцарских ворот еще два мяча.

Это 7-й хет-трик португальца в составе национальной команды. А всего за карьеру – 53-й! Только вдумайтесь в эти цифры… Следующий матч Роналду проведет в воскресенье в Порту против победителя второго полуфинала Лиги наций между Англией и Голландией, которые выяснили отношения в Гимараеше после подписания номера в печать. На счету Криштиану уже 88 голов за сборную. Он продолжает погоню за лучшим в истории бомбардиром национальных команд Али Даеи. Иранец огорчал соперников своей сборной 109 раз.

Для сравнения: у Лионеля Месси – 65 голов за Аргентину. А у Неймара – 60 за Бразилию. И в ближайшее время не прибавится. В ночь со среды на четверг форвард «ПСЖ» повредил голеностоп на 20-й минуте товарищеского матча с Катаром (2:0). С поля рыдающего Неймара унесли на носилках. Скорее всего, ему потребуются операция и четыре месяца восстановления.

Как не вспомнить, что из-за травм бразилец пропустил решающие отрезки двух предыдущих клубных сезонов. А теперь выбыл из строя за неделю до старта у него на родине Кубка Америки. Какая же боль для поклонников Неймара…