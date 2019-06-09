Игорь Ледяхов: Эксперименты с Сан-Марино были не нужны Бывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку», а в последние годы тренер различных российских клубов, высказался о матче нашей команды в Саранске против санмаринцев.

«ЗА СБОРНУЮ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ЛУЧШИЕ»

– Счет 9:0 – для вас неожиданность?

– Знал, конечно, что победим, но не ждал такого количества голов. Соперник откровенно слабый оказался. А ребята – молодцы. Забили почти все, что могли.

– Но вас не удивило, что против такой «раскладной» команды Черчесов выпустил всех сильнейших? Притом что на июньские сборы были вызваны почти 30 человек…

– Черчесов все сделал правильно. Это отборочные матчи Евро-2020, а не контрольные игры. Здесь эксперименты не нужны, надо брать очки. Зачем была нужна такая широкая заявка? Так ведь травмы никто не отменял. Тот же Юрий Газинский выбыл уже на сборах… А выпустить всех на поле нереально. Есть 11 человек основы, плюс три замены. Но я уверен, те, кто впервые попал в сборную, но не сыграл против Сан-Марино, даром время не потратили. Они участвовали в тренировочном процессе, познакомились с требованиями Черчесова. Это очень важно.

– Но вряд ли резервисты теперь получат время с куда более грозным, чем санмаринцы, Кипром. Когда же новичков еще проверять, если не в таких матчах, как субботний в Саранске?

– Я согласен – никакие тренировки не заменят официального матча. Но понимаю Черчесова – на нем лежит огромная ответственность, каждое набранное очко на вес золота. Вот представьте, если бы Сан-Марино создал нам проблемы. Тогда бы все шишки посыпались на тренера… За сборную должны всегда играть лучшие. Это аксиома. А футболист на скамейке должен быть готов в любой момент усилить, выйдя на замену.

«СМОЛОВУ БЫЛО ВАЖНО ВЕРНУТЬ ЧУВСТВО ГОЛА»

– Кто больше всех понравился в субботу?

– Гилерме.

– Почему?

– Ни одного удара по воротам не было.

– Так ведь это не его заслуга, а слабость соперника…

– Все вместе. Не пропустить в таком матче для вратаря тоже важно. Как для нападающих – вернуть чувство гола. После покера в ворота Сан-Марино Артем Дзюба выйдет на Кипр психологически уверенным. То же самое касается Федора Смолова, который не забивал за сборную с марта прошлого года.

– Но разве Федору Чалову или Николаю Комличенко голы за сборную не нужны? У них в карьере такого вообще не было, а тут – Сан-Марино…

– У меня нет информации о том, кто и в каком функциональном состоянии сейчас находится. Но повторюсь еще раз: ломать костяк ради экспериментов в официальных матчах нельзя. Даже если в соперниках Сан-Марино.

– 11 июня в Нижнем Новгороде нас ждет матч с киприотами. Черчесов выпустит тот же стартовый состав?

– Если никто не получил травмы, то почти не сомневаюсь – с первых минут начнут те же люди. Ну а замены зависят от того, как будет складываться матч. Может, и тот же Комличенко шанс получит. А может, Резиуан Мирзов, у которого за плечами очень яркий сезон в «Арсенале».

– Успеваете следить за другими отборочными матчами Евро-2020?

– Краем глаза. Неприятно удивили французы, которые в субботу по всем статьям проиграли Турции. Ярким футболом порадовала Украина. Классная команда с отличным тренером Андреем Шевченко. Хотя, 0:5 во Львове для сербов – конечно, перебор. Не понял, почему они смотрелись так безвольно.