Криштиану – в старте, Промес – в «засаде»

«Советский спорт» представляет анонс финального матча, который пройдет на стадионе «Драгау» в португальском Порту.

ЧТО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ И ФИНАЛИСТ?

Победителю финального поединка будет вручен специальный кубок высотой 71 сантиметр, изготовленный из стерлингового серебра. Предусмотрены и неплохие призовые: выигравшая турнир команда пополнит счет своей федерации на 10,5 миллионов евро, вышедшая в финал – на 9 миллионов. Добавим, что англичане, занявшие по итогам турнира третье место, получили 8 миллионов евро, оставшиеся четвертыми швейцарцы – семь.

КАК ФИНАЛИСТЫ ШЛИ К МАТЧУ ЗА ТРОФЕЙ

Сборная Португалии в своей предварительной группе дома обыграли Италию (1:0), на выезде – Польшу (3:2), после чего дважды сыграли вничью – 0:0 с итальянцами в гостях, 1:1 с поляками дома. В полуфинальном поединке в минувшую среду команда Фернанду Сантуша уверенно взяла верх над сборной Швейцарии – 3:1 (хет-трик на счету Криштиану Роналду).

Голландцы на групповом этапе сенсационно опередили соответственно действующих и предыдущих чемпионов мира – французов и немцев. Причем «трехцветных» подопечные Роналда Кумана обыграли и в гостях (2:1), и на своем поле (2:0). Бундесманншафт повезло чуть больше, хотя разгром (3:0) в Голландии и ничья (2:2) на домашней арене вряд ли сильно порадовали команду Йоахима Лева. В полуфинале Лиги наций «оранжевые» первыми пропустили от англичан, но в дополнительное время сумели вырвать победу (3:1).

ЧТО ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

– Первоначальная задача – попытаться понять, какую угрозу представляет соперник. В последние годы сборная Голландии добилась значительного прогресса. Совсем недавно «Аякс» поразил всех своим выходом в полуфинал Лиги чемпионов, а в составе национальной команды этой страны есть футболисты, выигравшие финал главного еврокубка. И это доказывает огромный потенциал, которым обладает эта команда.

Португалия дошла до финала Лиги наций, и это является достаточной мотивацией, даже несмотря на то, что футболисты измотаны физически после длинного сезона. На первый план сейчас выходит моральный аспект. Игроки должны быть ментально сильными, чтобы добиться того, чего мы все хотим. А мы хотим принести радость португальским болельщикам. Уверен, нас ждет потрясающий финал.

Роналд Куман, главный тренер сборной Голландии:

– Если вспомнить результаты жеребьевки предварительного этапа, то мы попали в группу с Францией и Голландией, и никто тогда не ожидал, что мы займем первое место. И теперь мы чувствуем огромное удовлетворение от того, что вышли в финал – и при этом не ощущаем никакого давления. Голландия последовательно обыграла Францию, Германию и в полуфинале Англию. И было бы совсем невероятно, если бы нам удалось победить еще и Португалию на ее поле.

Ясно, что у обеих сборных будет четкий план на финал. Португальцы очень сильны, и они здорово обороняются. Еще один важный фактор в пользу соперника состоит в том, что он играет на своем поле. Мы должны показать свой лучший футбол, чтобы создавать моменты и превращать их в голы. Но не будем забывать, что это финал, а в финале возможно все.

ВСЕ ЛИ ФУТБОЛИСТЫ СМОГУТ СЫГРАТЬ?

У голландцев потерь нет. А вот хозяева «Финала четырех» первого розыгрыша Лиги наций лишились защитника Пепе, выбывшего на длительный срок из-за травмы плеча. Под вопросом участие в решающем матче еще одного игрока обороны Жоау Канселу, которому, возможно, придется сыграть в специальной маске из-за повреждения носа. Зато вернулся в строй полузащитник Данилу.

ЧТО СКАЗАЛ КРИШТИАНУ ПОСЛЕ ХЕТ-ТРИКА ШВЕЙЦАРИИ

Главная звезда португальцев после победы в полуфинале над Швейцарией дал интервью официальному сайту УЕФА, в котором отметил, что для него большая честь – вновь надеть футболку сборной после некоторой паузы, а забить сразу три гола в полуфинальной встрече Лиги наций – своеобразная «вишенка на торте».

– Несмотря на свои 34 года, я чувствую себя очень хорошо, – подчеркнул КриРо. – Самое главное – то, что находится у вас в голове, чтобы чувствовать себя достаточно мотивированным и счастливым. И у меня есть ощущение, что мой ресурс еще достаточен для того, чтобы многое дать моей сборной.

Оценил Роналду и предстоящего соперника по финалу Лиги наций:

– У Голландии прекрасная сборная. Я наблюдал за этой командой в последних матчах и убедился, что у них отличный состав, в котором немало талантливых молодых игроков и более опытных классных футболистов. И такой сплав делает голландскую сборную еще сильнее. Не сомневаюсь, что у Португалии в финале будет очень достойный соперник, но, пожалуй, для обеих сборных это будет просто очень важная игра, в которой каждый хочет победить.

Когда Криштиану напомнили, что для него предстоящий финал в составе сборной Португалии будет уже третьим – после решающих матчей на Евро-2004 и 2016, Роналду снова отметил, что для него выступления за национальную команду не могут сравниться с игрой за клубы:

– Я вырос в Португалии, поэтому всегда испытываю особенные чувства, выходя на поле в составе нашей сборной. И очевидно, что шанс побороться за трофеи делает каждый матч за национальную команду еще более особенным. Так было на домашнем для нас Евро-2004, так было три года назад во Франции, где мы выиграли титул, так будет и сейчас. Есть отличная возможность выиграть два финала из трех – это было бы фантастическим результатом! И у меня, как и у всей нашей команды, есть большое желание сделать это. Мы подходим к игре с Голландией на позитиве, в том числе и потому, что играем дома. Надеюсь, атмосфера на «Драгау» будет потрясающей, как и поддержка наших болельщиков. Их энергия должна перейти к нам, и с таким зарядом и настроем мы постараемся сделать все возможное, чтобы победить. Вместе с нашими верными болельщиками мы можем завоевать еще один трофей!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В марте 2018 года сборная Голландии разгромила португальцев (3:0) в контрольном поединке, и это была всего лишь вторая победа «оранжевых» в 13 очных встречах с «европейскими бразильцами» (при семи поражениях и четырех ничьих).

Португалия не проигрывает дома в 13 официальных матчах подряд, с тех пор как в сентябре 2014 года уступила на своем поле Албании (0:1).

Голландцы проиграли всего лишь трижды в 21 последнем матче за пределами своей страны.

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Рубен Диаш, Фонти, Герреро – Данилу, Вильям, Бруну Фернандеш – Роналду (к), Гедеш, Бернарду Силва.

Голландия: Силлессен – Дюмфрис, Де Лигт, ван Дейк (к), Блинд – Де Рон, Ф.Де Йонг, Вайналдум – Бергвейн, Депай, Бабе.

АРБИТРЫ ФИНАЛЬНОГО МАТЧА

Главный судья – Альберто Ундиано Мальенко, ассистенты – Роберто Алонсо и Хуан Карлос Юсте (все – Испания).

Резервный арбитр – Антонио Матеу Лаос. Бригада VAR – Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес (все – Испания).