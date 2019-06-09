У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси? В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.

«Европейские бразильцы» во главе с Криштиану Роналду вслед за Евро-2016 выиграли еще один крупный континентальный турнир. Сможет ли найти достойный ответ своему принципиальному сопернику Лионель Месси и его сборная Аргентины, уже в конце наступающей недели стартующая в очередном Кубке Америки?

ЧТО ОБЩЕГО У ПЕПЕ С ГАЗИНСКИМ?

Португалия на правах хозяйки «Финала четырех» Лиги наций изначально получила небольшой бонус, проведя свой полуфинальный матч на сутки раньше, чем второй финалист – Голландия. Кроме того, «европейские бразильцы» обыграли в среду Швейцарию, не выходя за рамки основных 90 минут игрового времени (пусть скажут многократное «обригаду» своему капитану Криштиану Роналду, в концовке встречи оформившему хет-трик), тогда как «оранжевым» в четверг вечером пришлось рвать жилы, добывая волевую победу над Англией в дополнительное время.

Тем удивительнее было констатировать факт, что наставник голландцев Роналд Куман не сделал в стартовом составе на финал ни одной замены по сравнению с полуфинальным поединком. Даже Квинси Промес, взорвавший овертайм против британцев своими «полутора голами» (первый из них записали как автогол Кайла Уокера), снова остался на скамейке запасных.

Зато Фернанду Сантуш сразу на трех позициях выпустил новых игроков. Одна из замен была вынужденной: центральный защитник Пепе, как и «опорник» российской сборной Юрий Газинский в недавнем спарринге с клубом «Чертаново», повредил плечо и выбыл на неопределенный срок. Пришлось в пару с Рубеном Диашем в центре обороны ставить Жозе Фонти. Кроме того, на сей раз не попали в «основу» полузащитник Рубен Невеш и нападающий Жоау Фелиш. 19-летняя восходящая звезда «Бенфики» и португальской сборной, откровенно говоря, не слишком впечатлил в полуфинале со Швейцарией, поэтому возвращение в стартовый состав Гонсало Гедеша выглядело вполне логичным шагом.

Появление Гедеша и Данилу вместо Невеша в средней линии позволило Фернанду Сантушу перестроить тактическую схему на более атакующий вариант 4-3-3 с выдвинувшимся ближе к атаке Бернарду Силвой. Однако ориентированность этого состава на атаку поначалу оставалась лишь на бумаге: достаточно сказать, что в стартовые 12-13 минут по проценту владения мячом голландцы более чем вдвое превзошли соперника (68:32). И это на заполненном «Драгау», горячо поддерживавшем «красно-зеленых»!

«ОРАНЖЕВЫМ» НЕ ПОМОГ И ПРОМЕС

Любопытно, что мяч в центр поля перед началом встречи испанскому рефери Альберто Ундиано Мальенко доставила маленькая радиоуправляемая машинка. Технический прогресс все сильнее вторгается в футбольное бытие! Вот только доставлять мяч с такой же точностью и аккуратностью своим нападающим игрокам обеих сборных в первом тайме удавалось далеко не всегда. Именно по этой причине «оранжевые» за 45 минут вообще не нанесли ни одного удара в сторону ворот Руя Патрисиу, а хозяева, хотя и заставили четырежды вступить в игру проводившего свой 50-й матч за сборную Яспера Силлессена, но серьезных проблем ему не создали.

Лидер португальцев Роналду ровно на отсечке тридцать минут нанес опасный удар головой после навеса слева, но судьи зафиксировали у него офсайд. Через некоторое время Криштиану пробил уже ногой после дриблинга, но в обоих случаях мяч оказывался в руках у голкипера голландцев.

В перерыве Куман заменил Райана Бабела на Промеса, который, забегая вперед, ничем себя не проявил. А первый опасный момент у ворот португальцев возник с участием Джорджиньо Вайналдума. Правда, поднятый лайнсменом флажок не позволил бы засчитать гол, даже если бы хавбек «Ливерпуля» сумел перебросить мяч через Руя Патрисиу.

Игра во втором тайме пошла значительно живее. Португальцы, к исходу часа игрового времени уже не так заметно уступавшие по проценту владения мячом (43:57), пару раз опасно разыграли угловые. Но гол пришел к ним после быстрой атаки с ходу: Бернарду Силва своевременно скинул мяч на Гедеша, который из-за пределов штрафной точно пробил в правый угол.

В том, как Португалия умеет «сушить» игру, добившись преимущества в счете, мы могли убедиться не только на победном для нее Евро-2016, но и наблюдая за некоторыми матчами прошлогоднего чемпионата мира в России. Тем не менее, против голландцев в заключительные полчаса встречи подопечные Сантуша старались действовать не сугубо в оборонительном ключе, а нередко переводили игру на чужую половину поля и даже изредка «постреливали» по воротам Силлессена. А однажды у арбитра, как показалось, были основания назначить пенальти в ворота «оранжевых», когда Жоао Моутиньо упал в штрафной площади в единоборстве с Дейли Блиндом.

В итоге Голландия так и не смогла создать ничего вразумительного у ворот Руя Патрисиу, и Португалия, став первой в истории победительницей Лиги наций, подтвердила свои лидирующие позиции в Старом Свете.

Лига наций-2018/19. Финал

Португалия – Голландия – 1:0 (0:0)

Гол: Гедеш, 60

Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Рубен Диаш, Фонти, Геррейру – Данилу, Вильям (Невеш, 90+3), Бруну Фернандеш (Жоао Моутинью, 81) – Криштиану Роналду (к), Гедеш (Рафа Силва, 75), Бернарду Силва

Голландия: Силлессен – Дюмфрис, Де Лигт, ван Дейк (к), Блинд – Де Рон (Л.Де Йонг, 81), Ф. Де Йонг, Вайналдум – Бергвейн (ван де Бек, 60), Депай, Бабел (Промес, 46)

Предупреждения: Дюмфрис, 88. ван Дейк, 90+1

Судьи: Альберто Ундиано Мальенко, Роберто Алонсо, Хуан Карлос Юсте (все – Испания)

9 июня. Порту. Стадион «Драгау»