Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной России Самое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.

ВСПОМНИМ ПАРАЛИМНИ-1997

Собственно, в тот же день, когда Артем Дзюба сотоварищи уничтожали санмаринцев в Саранске, сборная Кипра абсолютно на равных билась на легендарном стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго с шотландцами. До ничьей команде израильского специалиста Рана Бен Шимона не хватило считанных минут. На 87-й киприоты после розыгрыша углового сделали счет 1:1, а на 89-й пропустили с фирменного шотландского навеса и добивания.

Вот статистика матча Шотландия – Кипр: процент владения мячом – 51 на 49, удары – 16:11, в створ – 5:6, угловые – 9:5. Короче, это совсем не Сан-Марино, а крепкий европейский середняк, который даже за пределами своего живописного острова сдаваться на милость любому фавориту не собирается.

При этом киприоты, в отличие от братьев-греков, не делают ставку исключительно на глухую оборону. Да, их стихия – контратаки, но и в позиционном нападении они не прочь с пользой подержать мяч, если им это позволяют. С техникой у ребят полный порядок, есть в их составе и натурализованные футболисты – например, португалец Ренату Маргаса.

У себя дома Кипр давно представляет собой грозную силу, в чем, к сожалению, успели убедиться и мы, когда команда Бориса Игнатьева со Станиславом Черчесовым на воротах в 1997 году сыграла там 1:1. Это потом всех собак повесили на чешского арбитра Вацлава Крондла, который не поставил кучу пенальти в нашем гостевом матче с Болгарией. Но на самом деле отборочный цикл ЧМ-1998 Россия завалила именно на Кипре, а не в Софии. Для первого места в группе сборной не хватило как раз потерянных в Паралимни двух очков…

ФЕРНАНДЕШ И ДАННИ МОГЛИ БЫ МНОГОЕ РАССКАЗАТЬ

Впрочем, в XXI веке Кипр научился не проигрывать и в гостях. Самый памятный успех команды – ничья 4:4 в Гимараеше с португальцами. Уникальный матч квалификации Евро-2012 состоялся девять лет назад. В нем не принимал участие Криштиану Роналду, зато на поле вышли Мигель Данни, Нани, Угу Алмейда, Жоау Моутинью, Мануэл Фернандеш… Именно чемпион России-2018 в составе «Локо» последний раз вывел тогда португальцев вперед – 4:3 на 60-й минуте. И киприоты успели спастись на 89-й.

Кстати, один из участников той игры мог приехать в Нижний Новгород. Защитник Гиоргос Меркис до сих пор выступает за сборную Кипра, даже носил капитанскую повязку в мартовском поединке с Бельгией. Однако сейчас в заявке команды Бен Шимона однофамилец самого креативного пиарщика РПЛ-2018/19 – Станислава Меркиса из «Енисея» – отсутствует. У Гиоргоса травма.

В отборе Евро-2016 киприоты побеждали на выезде Боснию и Израиль, в Лиге наций-2018 – сделали ничью со Словенией. Без боя эта команда никому не сдается – и, можете не сомневаться, на данный момент, пока отбор только разгоняется, ставит перед собой задачу… побороться за второе место с Россией и Шотландией. Да, кипрским мечтам наверняка опять не суждено сбыться, но, чтобы щелкнуть этот орешек, придется самим выложиться по максимуму. Самим биться до конца, как шотландцы в минувшую субботу на «Хэмпдене». Недосчитаться очков с Кипром – легче простого.