Станислав Черчесов: В сборной России нет понятия «ротация состава» - Советский спорт
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10 июня 2019 16:32ФутболСергеев Иван

Станислав Черчесов: В сборной России нет понятия «ротация состава»

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 против Кипра в Нижнем Новгороде.

«СПАСИБО, ЧТО НАПОМНИЛИ О 1997-м»

- Игра с киприотами начнется в 21.45 во вторник. Почему предматчевую тренировку на арене «Нижний Новгород» вы назначили на полдень, в самое пекло?
- Мы всегда начинали предыгровые занятия в 12.00. То же самое было в пятницу в Саранске, до этого в Бельгии, прошлым летом на чемпионате мира. Не вижу смысла что-то менять из-за погоды. Надо же еще после тренировки восстановиться, провести теорию. Для этого есть вечер. А жара - не проблеме для профессионального футболиста. Это же не хоккей. Мы на открытом воздухе играем, должны быть ко всему готовы.

- В 1997 году вы участвовали в матче против Кипра, в котором наша сборная потеряла два очка…
- Спасибо, что напомнили.

- Но игроки-то о том матче ничего не знают. Не будет проблем с настроем на киприотов после того, как со счетом 9:0 разгромили Сан-Марино?
- Да, футболисты порой забывают о том, что слабых соперников не бывает. Но мы держим команду в тонусе, не переживайте. Да и последний матч киприотов в Шотландии все видели. Хозяева вырвали победу на последней минуте. Эта игра лишний раз убедила в том, что у Кипра - организованная сборная. Мы готовимся к тяжелому испытанию.

- А какие ошибки допустил тренерский штаб сборной в 1997 году?
- Давайте не будем возвращаться на 20 лет назад. Тогда были другие команды, другие условия. Сейчас мы тщательно анализируем игру нынешней сборной Кипра, делаем выводы и решаем, как будем действовать во вторник, чтобы добиться нужного результата. Игроки получат исчерпывающую информацию о сопернике.

«ГОЛОВИН СЫГРАЕТ, КАК В САРАНСКЕ, С МАЛЕНЬКИМИ ПОПРАВКАМИ»

- В Саранске сборной России устроили шикарный прием. Вы сами признавались, что не отказались бы туда вернуться. А как насчет Нижнего Новгорода?
- Нижний встретил нас шикарной погодой. В воскресенье ничего не успели посмотреть: из аэропорта в гостиницу, ужин - и по номерам. В понедельник ознакомились со стадионом. Что я могу сказать? Арена впечатляет, газон великолепный. Уверен, на матче, как и в Саранске, соберутся полные трибуны.

- В Саранске Артем Дзюба забил четыре гола. А вот Александр Головин - ни одного. Это дало повод Сеску Фабрегасу пошутить в соцсетях насчет своего одноклубника по «Монако»…
- Не вижу поводов для шуток. Головин провел отличный матч, проявил свои качества распасовщика. Да и потом, что значит не забил? А первый мяч? Это же Саша простреливал, когда защитник Сан-Марино срезал в свои ворота. Да и в других голах Головин поучаствовал. Во вторник на поле он будет исполнять те же функции, вести атакующую игру, с маленькими поправками по сравнению с матчем в Саранске.

«ОБУЧЕННОСТЬ КИПРИОТОВ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА»

- Какая-то ротация состава предполагается?
- В сборной России нет понятия «ротация состава». У нас есть игроки, которые готовы чуть лучше или чуть хуже. А тактические задания зависят от соперника. Понятно, что против Кипра будем играть не так, как против Сан-Марино. У этой сборной другие сильные и слабые стороны. На выбор состава также влияют медицинские показатели. Там много нюансов. Вы всего не знаете. После клубного сезона у каждого игрока накапливаются болячки… Но я надеюсь, к началу игры все будут готовы.

- Несколько игроков сборной Кипра прошли подготовку в академиях европейских топ-клубов. Это существенный фактор?
- Это объясняет, почему так хорошо смотрятся на футбольном поле. Их обученность бросается в глаза. Уровень мастерства там достаточно приличный. Но мы тоже не лыком шиты. То, что наши ребята получали футбольное образование в своей стране - не плюс и не минус. Это не мешает нам проводить смену поколений, подключать к составу молодежь - и получать отдачу. В России тоже умеют готовить хороших игроков.

- Но есть и те, кого подготовили за границей. Например, отсутствующий из-за травмы Денис Черышев. Видели его видеоролик в поддержку сборной?
- Знаю, что он пожелал нам удачи. Черышева команде очень не хватает. Денис - один из ключевых игроков, было бы лучше, если бы он мог выйти на поле в Нижнем Новгороде. Но травмы - часть футбола. В Казахстане не играл Головин, в июньских матчах нет Черышева. Значит, другим надо компенсировать их отсутствие.

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