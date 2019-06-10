Как Россия готовится к матчу с Кипром. Сочная фотогарелея из Нижнего Новгорода

Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантов Последний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.

Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль! Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».

«Крича во всю глотку, Аршавин пнул машину полицейских» Бомбические отрывки из автобиографии умирающего Фернандо Риксена.

У Криштиану с Португалией – второй титул за три года. Чем ответит Месси? В финале Лиги наций португальцы одолели Голландию и стали первыми победителями нового турнира.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55 Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.

Кубок Стэнли VS Кубок Гагарина: какой из них круче? За Кубок Стэнли говорит история, а за Гагарина – вес и название.

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