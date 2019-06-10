Как Россия готовится к матчу с Кипром. Сочная фотогарелея из Нижнего Новгорода - Советский спорт
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10 июня 2019 20:55ФутболВащенко Сергей

Как Россия готовится к матчу с Кипром. Сочная фотогарелея из Нижнего Новгорода

Самые красочные фотографии тренировки российской команды.

Во вторник в Нижнем Новгороде сборная России примет команду Кипра в рамках 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

А в понедельник российская команда провела тренировку в полном составе.

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Фото: твиттер сборной России по футболу

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