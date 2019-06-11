Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футбола - Советский спорт
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11 июня 2019 19:48ФутболЯременко Николай

Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футбола

Главный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.

Уже с раннего утра на Курском вокзале в Москве (именно отсюда отходят поезда в Нижний) много было болельщиков, полностью укомпектованных – во флагах, с разнообразной атрибутикой, в футболках сборной. Больше всего футболок с фамилиями Дзюбы и Зобнина, чуть реже мелькала фамилия «Головин». Остальные почти не встречались.

Хватало и «укомплектованных» еще сильнее – алкоголем. Но правоохранители вели себя довольно лояльно и корректно по отношению к таким. Что в Москве, что уже по прибытии в Нижний.

Выход с перрона – дело не простое. Работает только две рамки и две ленты на досмотр. Искренне считая, что толпа схлынула, после 10-15 минут ожидания спускаюсь с перрона в подземный переход и понимаю, что «попал» надолго.

Большая Покровская – основная пешеходная улица и центр притяжения горожан и особенно гостей города – кипит. В уличных кафе рекой льется пиво, но закусывают неактивно – уличный градусник показывает 33 по Цельсию. Уж точно не до активных закусок.

У отеля «Шератон» - места, где расположилась сборная, дежурит человек шесть-семь. Пытаются всмотреться в окна и увидеть там своих любимцев. Вхожу в отель – вход свободный. Гостиница не на осадном положении, как бывало в прежние времена (вспомнилось, как нас в 2011 году с Нобелем Арустамяном настойчиво просили покинуть «Мойку-Кемпински», «так как мистер Адвокат не хочет видеть в гостинице журналистов»). Впрочем, в фойе никого, кроме директора по безопасности Александра Мейтина, встретить не удалось.

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Увидеть любимчиков девушкам так и не удалось: автобус подогнали к черному входу – уже не со стороны Покровской, а со стороны Кремля.

А вот киприотов никто не ждал и не атаковал – в расположенной неподалеку гостинице «Courtyard – Marriott» игроки сборной откровенно скучали и маялись в фойе от безделья. Никто их не атаковал. Да и опознать их можно было только по экипировке.

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