Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективы - Советский спорт
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12 июня 2019 00:14ФутболЯременко Николай

Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективы

Тренер сборной Кипра ответил на вопросы «Советского спорта» сразу после окончания матча Россия – Кипр:

– Игра состояла из двух разных таймов. Хотя гол мы пропустили в первом тайме, могу сказать, что именно в первом тайме удача нам сопутствовала. Мы могли пропустить много голов – пропустили только один и потому сохраняли в напряжении всех до финального свистка. Во втором тайме мы сменили тактику. Не забили, но я все равно горд своими игроками. У нас новое поколение, и оно замечательно очень скоро будет решать самые разные задачи.

– Будут ставиться конкретные турнирные задачи?
– Моя задача – подтянуть сборную Кипра именно до уровня сборной России. Я находился на очень хорошем месте на этом прекрасном стадионе, уж можете мне поверить – мне было хорошо видно.

– Впереди ответный матч осенью, уже на Кипре. Согласны, что русским там будет тяжело. Ведь 22 года назад наша сборная не смогла переиграть киприотов и в итоге выбыла из турнира.
– Меня в тот момент, как Вы знаете, на Кипре не было. Игроки точно не помнят то, что было больше 20 лет назад. А самое главное: сборная России сейчас совершенно иная, чем тогда. Должен выразить восхищение и игроками, и тренерским штабом. Мои искренние поздравления Станиславу Черчесову. Вот посмотрите: даже когда мы прибавили во втором тайме, сборная России все равно смотрелась лучше. У вашей сборной очень хорошие перспективы.

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