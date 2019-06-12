Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшим

КИПР НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ ПОКАЗАЛ

- Насколько для Вас неожиданным оказалось то, что сборная Кипра очень серьезно сопротивлялась?

- Неожиданностей не было. Мы очень внимательно готовимся к каждому конкретному сопернику, анализируем, смотрим нюансы. Прекрасно знаем, как умеет играть Кипр, какие качества есть у игроков. Поэтому были готовы именно к такому характеру игры.

- Есть ли опасения перед матчами осенними? Ведь с таким ерепенистым Кипром нам играть теперь в гостях…

- В июне я даже про сентябрьские матчи – с Шотландией и Казахстаном – Вам ничего не скажу. Посмотрим, что у нас будет с составом, с игроками, с возможностями.

- Вас опять донимали на послематчевой пресс-конференции расспросами про Федора Чалова. Мол, лучший бомбардир чемпионата России сидит на скамейке.

- Я много раз повторял: в спорте нет понятия «вчера» - есть только «сегодня» и «завтра». Вы вспоминаете игру с «Крыльями советов» от 26 мая? А сколько прошло времени после нее? Выходит тот, кто нужен команде в данный момент. Федор был нужен с Казахстаном – он играл. С Сан-Марино вышел Смолов. С Кипром я выпустил Баринова. Вы думаете, я его выпускаю из-за того, что мне его татуировки нравятся? Нет, он принес пользу.

Федор Чалов обживается в команде. Мы после игры с Сан-Марино с ним полчаса сидели, по душам разговаривали. Он прекрасно меня понял. Никаких проблем нет.

- Я знаю, Вы никогда не занимаетесь критикой каких-то конкретных футболистов в публичном пространстве. Но – если не называть фамилии – будут сегодня те, кто получит нагоняй за то, что после легкого матча с Сан-Марино сегодня вышел на расслабоне, недонастроенным?

- Во-первых, я никогда футболистам претензии не предъявляю. К ним у меня есть требования, а претензии я могу предъявлять только себе. Выражаясь Вашим литературным языком, «на расслабоне» сегодня не было никого на поле. Иначе Кипр не позволил бы нам победить – не та команда.

ДЗЮБА И СУХАЯ ФУТБОЛКА

- Но тогда поговорим о претензиях к тренеру? Дзюба выглядел очень уставшим к концу матча…

- Да, свежести ему точно не хватало в конце.

- Может, это оттого, что он провел 180 минут на поле в этих двух матчах?

- Он капитан? Как я его заменю? Он должен вести команду за собой. Если бы счет был 2:0 или 3:0 – может, заменил бы. Но когда все было на нерве до последней минуты – точно не мог.

- Имеется в виду, почему он не ушел при 4:0, при 5:0 в игре с Сан-Марино.

- Вот нет у меня с собой телефона, я бы показал Вам статистику в нем: там никто не устал, у Дзюбы даже футболка сухая была.

- В Англию стоит Дзюбе пытаться уехать?

- Конечно. Это другая атмосфера, другой футбол, другие требования, другой темп, другая специфика. А он вполне мог бы подстроиться и адаптироваться к английскому футболу. Это помогло бы ему вырасти еще больше.

- То есть Вы уверены в нем?

- Послушайте, я уверен всегда во всех своих игроках!

- Головин как Вам сегодня в игре?

- Прекрасно! Был нацелен на ворота, проделывал большой объем работы, нет никаких вопросов к нему. Много бил – жаль, так и не было гола.

ГОД ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА? ОТМЕЧАТЬ НЕ БУДУ

- Сейчас будет год, как стартовала сборная на памятной для всех чемпионате мира. Помните о датах матчей: вот с Саудовской Аравией, вот с Египтом.

- Помню, конечно.

- Отмечать будете? Рюмашку 14-го, потом рюмашку такого-то числа, и так далее.

- Нет, я ж совсем не пью, что Вы…

- Сборная, которая играла под Вашим руководством тогда и сборная нынешняя – Вы воспринимаете как один коллектив?

- У нас сейчас играет 10 человек из тех, кто тогда был в заявке. То есть только треть! Все меняется, все не стоит на месте.