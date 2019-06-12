Борис Игнатьев: Удивлен, какой объем работы проделывает Головин, но при этом он мало забивает - Советский спорт
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12 июня 2019 10:00ФутболГригорьевская Юлия

Борис Игнатьев: Удивлен, какой объем работы проделывает Головин, но при этом он мало забивает

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказал свое мнение о победе над Кипром в отборочном матче Евро-2020.

- Ожидали, что нашей сборной придется так тяжело в матче с Кипром?
- Да, игра действительно получилась непростая. Наши ребята сделали все от них зависящее. Если анализировать состав, он претерпел изменение только в одной позиции: вместо Алексея Миранчука мы увидели Ионова. А так все, что было в прошлой игре с Сан-Марино, было и в этой.

- Что скажете об игре нашей команды?
- Мы начали ее очень агрессивно, с хорошим настроением, демонстрировали быстрый, созидательный футбол, много использовали прессинга, хорошо контролировали мяч. Наверное, обязаны был забивать уже в начале первой половины первого тайма. Там у Дзюбы был момент, Ионов забил из вне игры, у Фернандеса была возможность забить. Все шло по той кальке, что было с Сан-Марино. Отмечу гол Ионова после подачи Кудряшова. С левой стороны у нас было больше квалифицированной игры, оттуда шло много моментов. Единственное, остался осадок от нереализованных моментов. Но здесь нам не хватало точности в средней стадии атаки, и везения.

- Во втором тайме игра уже не давалась нам так легко. Почему?
- Потому что мы отдали инициатив сопернику, который заметно прибавил. Он действовал гораздо увереннее, надежнее, были раскрепощеннее психологически. В работе с мячом у них появилась быстрота и точность. А наша командная игра несколько разладилась. Мы стали действовать больше индивидуально, потому что киприоты прибавили. Но у соперника ничего не получалось в районе нашей штрафной площади, потому что ему не хватает уровня индивидуального мастерства. При этом надо отдать должное нашей обороне. Второй матч мы играем очень точно и надежно. У нашей сборной огромное движение вперед. Главное – стремление, желание и благодарность той публики, которая уже второй матч заполняет стадион до отказа.

- Кто из футболистов вам понравился по итогам двух матчей?
- Могу отметить Головина. Я удивлен объемом его проделанной работы. Он был связующим звеном между линией обороны и атаки. Сам много угрожал, но при этом Александр маловато забивает при том желании, что у него есть.

- Семенов несколько матчей провел в основе. Он уже закрепился на своей позиции?
- Не могу так сказать, потому что нам надо увидеть его в игре с более качественным соперником для того, чтобы определить, как выглядит оборона или защитники нашей команды. На данном этапе в двух матчах он проявил себя хорошо. Но давать ему лестную характеристику можно будет только после встречи с бельгийцами.

- В матче с Сан-Марино сборная России установила рекорд – самая крупная победа в истории. Долго ли он продержится?
- Не знаю. Думаю, это не играет никакой роли. Рекорды – это когда три раза становятся чемпионом. А обыграть Сан-Марино… Не думаю, что из этого надо делать рекорд. Это приятный момент, но я бы не стал воспринимать его всерьез. Просто как похвалу на данном этапе это стоит отметить, но не более.

- Против Сан-Марино и Кипра Станислав Черчесов выпускал основу. Стоило ли это делать? Или лучше было бы проверить кого-то из новичков?

- Считаю, он поступил правильно. А что касается новобранцев – он ведь проверил некоторых ребят. Миранчуки стали игроками основы, Оздоев, плюс Баринов, Семенов. Пять человек – которых проверили. Им надо завоевывать место на поле.

- Стоило ли вызывать так много людей на сборы, если шанс дали немногим?
- Почему? У Черчесова много людей получилось шанс – я назвал пять человек. С точки зрения психологии и педагогики главный тренер ведет себя абсолютно адекватно и правильно.

- Вы в 97-м году возглавляли сборную России и играли с Кипром. Матч закончился ничьей 1:1. Что скажете о нынешних киприотах?
- У нас тогда было такое же преимущество, как в первом тайме. Было море моментов, и мы пропустили один мяч. Потом тут же его отквитали и играли практически в одни ворота, но смогли забить только один раз. Если бы в этот раз наши ребята не забили, а так в футболе бывает, это не означало бы, что наша команда играла плохо. Она играла хорошо, но хорошая игра и победа – это разные вещи. В тот моменты мы были обязаны выигрывать, но не получилось.

- И все-таки, как изменилась сборная Кипра за это время?
- Конечно, она изменилась. Столько времени прошло. Все по-другому. Кипр стал совсем другой, как и футбол. Он стал быстрее, агрессивнее. При этом в современном футболе стало меньше мастеров.

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