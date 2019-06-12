Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?

Вряд ли стоит задерживаться на перипетиях встреч сборной с Сан-Марино и Кипром. Поработали на дальнейшую популяризацию футбола в российских регионах – и ладушки.

А вот кадровая ситуация в сборной заслуживает самого пристального внимания.

Спустя год после боевой кампании на чемпионате мира можно почти без натяжки сказать, что мы располагаем командой, изменившейся радикально. Основной контингент, принявший на себя бои лета-2018, никак не выберется из накрывшей оставшихся в строю волны травматизма. Кадровые убытки нынешнего года – Ерохин, Кузяев, теперь вот Газинский – только подчеркивают тенденцию. Легче назвать тех, кого эта эпидемия не накрыла, а лишь слегка зацепила – Фернандес, Дзюба, Зобнин, Кудряшов. Но первые трое (у Кудряшова, вовремя сменившего обстановку, отдельная история) – не выглядят нынче мотором и движущей силой сборной. Даже при подчеркнутом желании команды проводить атаки с акцентом на ключевую роль своего капитана.

И вот теперь – главная мысль этого комментария. Если каждый год мы будем видеть практически новую сборную России – сие вполне впишется в порядок вещей. Те проблемы, с которыми Станислав Черчесов сталкивался клубным тренером и которые там у него плохо получалось решать, - текущим моментом российского футбола сглажены и нивелированы.

В клубах вечно актуален вопрос – менять тренера или состав? Как правило, меняют тренера, ибо менять состав дело намного более хлопотное. Разве что в «Спартаке» последнее время затеяли двигаться в менее популярном направлении, ну так «Спартак», в чем все не раз убеждались, - клуб оригинального жанра.

В сборной же развернувшаяся у нас кадровая ситуация создает Черчесову режим наибольшего благоприятствования. Да, не замечено, чтобы засветили ярчайшие звезды, за которыми тотчас выстроились бы в очередь европейские топ-клубы. Но крепкий молодняк приемлемого уровня поступает в оборот волна за волной!

И благодаря этому новому тренду Станислав Саламович может спать спокойно, не испытывая даже тени тревоги по кадровому вопросу. Нет такой позиции, которая осталась бы без подстраховки.

Когда подоспеют более горячие игры, чем с Сан-Марино и Кипром, уже осенью может всколыхнуться в массовом сознании вопрос: а что делает в воротах национальной команды Гилерме, когда в полном порядке добрый молодец Матвей Сафонов, растущий не по дням, а по часам?!

Можно и дальше просто идти по позициям. Если в «Спартаке» не загубят очередного молодого - Николая Рассказова, то вскоре сложно будет по-прежнему обнаруживать на правом фланге сборной Фернандеса. А новая версия в опорной зоне уже Черчесовым по частям опробована – Ахметов и Баринов.

И даже в позиции непререкаемого и, кажется, незаменимого вожака команды, возможно, зреет вполне альтернативный кандидат. И вопрос нижегородских трибун, желавших увидеть в деле Федора Чалова - коли цеэсковский голеадор не притормозит в своем развитии - будет приобретать все большую злободневность. Тем более что по типажу действий Чалов не так уж и резко отличается от диапазона, свойственного нынешнему Дзюбе (разве что «наверху» пока не так успешен, но, глядишь, и это дело наладит), а в голевом навыке Артема уже опережает.

Вот почему только и остается сказать: это Черчесов удачно зашел в сборную. Попав в нужное место в нужное время.