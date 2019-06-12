Черчесов обогнал Бышовца, Гилерме сравнялся с Габуловым

В матче против Сан-Марино (9:0) Черчесов опередил Фабио Капелло (33 игры), а встреча с Кипром позволила ему обойти и Анатолия Бышовца (34), который тренировал сборную нашей страны сразу под тремя вывесками - СССР, СНГ и России. Впереди Черчесова за всю историю отечественного футбола лишь пятеро: Валерий Лобановский (77 матчей), Гавриил Качалин (74), Олег Романцев (60), Константин Бесков (40) и Гус Хиддинк (39).
До конца года россияне проведут еще шесть матчей. То есть, Черчесов уже в 2019-м может обогнать и Хиддинка, и Бескова. Правда, по проценту побед (37,1) Станислав Черчесов по-прежнему находится в числе аутсайдеров. После матчей с Сан-Марино и Кипром у него стало 13 выигрышей (при 9 ничьих и 13 поражениях). Здесь Черчесов, опять же, опередил Бышовца (12), который, напомним, в 1998-м проиграл со сборной России 6 матчей из 6. Из 12, помимо Черчесова, главных тренеров россиян только Бышовец показал более низкий процент побед, чем у Станислава Саламовича.
МАТЧИ ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ СССР/СНГ/РОССИИ
Постепенно поднимается в рейтинге вратарей сборной России Маринато Гилерме. Голкипер «Локо» в Саранске и Нижнем Новгороде дважды отстоял на ноль - теперь на его счету шесть сухих матчей за новую родину. По этому показателю Гилерме сравнялся с Владимиром Габуловым, однако тому на шесть «сухарей» потребовалось 10 матчей, а русскому бразильцу - 8. По проценту игр на ноль (75,0) в истории нашей национальной команды он уступает только Виктору Чанову (76,2).
СУХИЕ МАТЧИ В СБОРНОЙ СССР/СНГ/РОССИИ
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