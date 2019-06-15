Эмерик Лапорт: Вранье обо мне ранит моих близких Интервью с футболистом, который никогда не дает интервью.

Ему только что исполнилось 25. Любимец Гвардиолы, он стал чемпионом Англии, вошел в символическую сборную премьер-лиги. Вот только два года не дает интервью французской прессе. И вдруг сделал исключение еженедельнику France Football.

«В Англии игроки рубятся за место в составе»

– Гвардиола сказал, что этот сезон был самым трудным в его карьере и что английская премьер-лига для него самый сложный чемпионат. Согласны с тренером?

– Да, очень было трудно. Даже с середнячками проблемы: носятся, навязывают борьбу по всему полю, впереди какие-нибудь мощные верзилы – забрасывают мяч на них… Каждая команда гнет свою линию, не похожа на другую. А какое острое соперничество получилось с «Ливерпулем»! Фанатам этот сезон, полагаю, запомнится. «Ливерпуль» лидировал, опережал нас на семь очков, мы же попали в психологическую яму – проиграли два матча подряд не самым сильным командам. Но все-таки удалось вернуть игру, и последние матчи прошли без потерь – иначе не обогнали бы их.

– Вот только ложка дегтя: «Тоттенхэм» выбил из Лиги чемпионов.

– Расстроились, конечно, но не мы одни. Посмотрите, какие сенсации произошли в полуфиналах. Мы же вылетели только по правилу гола в гостях. Видите, и «Барселона» с «Аяксом» прекрасно шли, но стоило разок ошибиться – и все! Никому ничего не гарантировано. Но ведь эти поражения не могут перечеркнуть весь замечательный сезон.

– «Манчестер Сити» в премьер-лиге опередил четырех финалистов еврокубков. Этот чемпионат, значит, действительно сильнейший?

– Сегодня, да. А раньше, думаю, Испания была впереди – во времена Пепа в «Барселоне». Тогда и «Барса» и «Реал» были бесподобны. В Англии же в то время играло меньше высококлассных футболистов. Но сегодня ситуация перевернулась. Первая пятерка, даже шестерка команд чемпионата – это очень высокий уровень.

– Звезд много, но есть и классные тренеры: Гвардиола, Клопп, Почеттино.

– Конечно, тренер – это очень важно, но результат-то делают игроки. И здесь в командах конкуренция просто сумасшедшая. На тренировках пашем по-черному. Я, когда приехал, сразу увидел огромную разницу между «Атлетико» и «Манчестер Сити». Здесь игроки просто рубятся за место в составе, и, в общем-то, каждый достоин этого. Поэтому и тренировки такие напряженные, не то, что в Бильбао. Там заранее было все ясно, кто будет в ближайшем матче в основе, кто на лавке.

«В футболе сделал себя сам»

– Но вы все-таки рисковали, принимая приглашение «Манчестер Сити»?

– Я знал, что в команде и без меня три центральных защитника-иностранца и что пробиться в состав будет чрезвычайно сложно. Но вот решился, поехал на свой страх и риск. А раз ввязался в бой – надо идти до конца. Все не так просто, пришлось попотеть, от многого отказываться. Трудно вообще всегда было оставаться верным себе, трудно психологически. Я ушел из дома, когда мне было 11 лет, жил в спортивном интернате. В 15 лет поехал в Испанию, один, без родителей. И также самостоятельно принял решение перебраться в Англию. Моя жизнь – это футбол. И тут неправильные решения могут дорого стоить. Да, я многим благодарен, и все-таки в футболе сделал себя сам. Поверьте, это очень-очень сложно, уехать из семьи почти ребенком, режимить, не позволять себе того, другого, третьего. Но я сделал выбор, и жертвы того стоили – все идет по плану. Но необходимо еще и немного удачи, ведь можешь быть настоящим профессионалом, а какая-нибудь травма поставит крест на всем.

– Не боитесь потеряться в этой сумасшедшей многонациональной коммунальной квартире, какой можно назвать «Мансити», в Бильбао ведь жили – не тужили.

– Для меня главное – футбол. «Бильбао» – это клуб с семейным укладом, летом в трансферный период никто особо не парится. В команде – только баски, все говорят на одном языке. А в Англии, действительно, жизнь просто бурлит. Был у меня и здесь приятель – Браим Диас, все время проводили вместе, был мне как брат. но он отправился в «Реал». Ладно, переживем, я по жизни одиночка. В «Сити» с кем-то близкие отношения, с кем-то не очень, но в целом коллектив хороший, ладим друг с другом. Конечно, победы способствуют хорошей атмосфере. Для команд такого высокого уровня главное – выигрывать, иначе может начаться раздрай.

«Обязан держать планку на каждой тренировке»

– Как думаете, вы очень прибавили за то время, что играете в Англии?

– Знаю, точно поднялся на новую ступень. В Бильбао играл против выдающихся игроков – Криштиану, Месси, Неймара... Сегодня же не только каждые выходные играю против классных футболистов, классных команд –против «Ливерпуля», «МЮ», «Челси», «Тоттенхэма», «Арсенала» и так далее. Но ведь еще каждый день тренируюсь с лучшими футболистами со всего мира. И никаких поблажек тебе никто не сделает, ты обязан держать планку на каждой тренировке, иначе сразу лишишься места в составе.

– В чем именно прибавили за полтора года?

– Пеп (Гвардиола – прим. ред.) кое-чему научил. Чему конкретно? Футболу. Многое узнаем, анализируя вместе действия в матче. Он мыслит глобально, этому и учимся. Короче, учимся понимать футбол. Повторяя упражнения, осмысляем их, доводим действия до автоматизма. Все ситуации проигрываются, все они в голове – поэтому во время матча готовы ко всему.

– Можно сказать, что учитесь получать удовольствие от футбола?

– Для меня и, я думаю, для всех игроков, удовольствие от футбола – это когда творишь на поле, когда ты – главное действующее лицо, когда тренер тобой доволен. И в этом году мне не в чем себя упрекнуть – все-таки сыграл практически во всех матчах.

– По итогам сезона вы вошли в символическую сборную премьер-лиги. Удачно приехали – в январе 2018-го: отыграли один круг, адаптировались – поэтому и выдали приличный сезон.

– Да, не было особой адаптации – на следующий день после подписания контракта, сразу бросили в бой. Только три матча пропустил. Но, конечно, это стресс – переезд из Испании в Англию. Тебя ждут разные неожиданности, и дело даже не в погоде. К примеру, на то, что считается нарушениями правил в испанском чемпионате, здесь судьи не обращают внимания. Вы оказываетесь на газоне, а судья показывает: все нормально! Хотя правила, вроде, везде одинаковые. Вот к этому надо было сразу привыкать, но теперь я уже точно знаю, когда судья остановит игру, а когда нет.

«Знать, что нравишься Гвардиоле – был большой стимул

– Гвардиола хотел вроде вас пригласить в «Манчестер Сити» еще в 2016-м, когда сам там появился.

– Да, я давно был в курсе, что Пеп взял меня на карандаш. В первый же мой год в Лиге (Лапорт начал играть за главную команду «Атлетика» в 18 лет – в сезоне-2012/13), прислал мне сообщение, что следит за мной. С тех пор мы были в постоянном контакте, иногда общались. Поэтому, как только он перешел в «Сити», хотел заполучить меня.

– Узнать в 18 лет, что тебя ценит такой спец как Гвардиола! Окрылило?

– Конечно. Ведь его «Барса» была непобедима, выигрывала все, что только можно было. Такой танк. И молодому парню знать, что ты нравишься Гвардиоле, – это, конечно, был огромный стимул.

– Какие именно футбольные качества ему нравились у вас? Что-то говорил на этот счет?

– Давайте начнем с другого конца. Мне всегда нравился стиль «Барселоны», то, как Пеп выстраивает игру: четко, начиная с защиты и вратаря. Защитники у него играют довольно рискованно, но это как раз по мне. В Бильбао я пытался играть так же. Вероятно, он это отметил. Он ведь просматривает много матчей, следит за огромным количеством игроков.

– Вы в этом сезоне сделали больше всех передач в «Манчестер Сити». Можно сказать, что подходите идеально под схему игры Гвардиолы?

– Именно так. Он рассчитывал, что буду подчищать сзади, потому что «Сити» прессингует очень глубоко, а другие центральные защитники не такие быстрые, как я.

«Я в футбол не ради славы играю»

– А каков Гвардиола в повседневной работе?

– Много говорит о тактике, крутит часто видео. Он или его помощники каждый день указывают на какие-то неточности, и ты работаешь над этим. Когда достаточно, он говорит, что все нормально. Ко всем Гвардиола относится ровно, хотя меньше пристает к «старичкам», кому за 30 – их уже трудно переделать.

– В испанском чемпионате вы начали играть при Марсело Бьелса, которого Гвардиола очень уважает. В чем-то они схожи – Бьелса и Пеп?

– Оба без ума от футбола. Но Бьелса так был всегда погружен в свои мысли, что даже порой забывал поговорить с нами о футболе. Матч прошел, и он уже мысленно в следующем. Но вы же ждете каких-то объяснений, оценки, совета, просто хороших слов. Человек был сам в себе, в своей одержимости. Гвардиола в этом плане, в человеческом, ближе.

– Приятно быть игроком, сыгравшим больше всего матчей за «Сити»?

– Конечно. Приятно вообще быть на хорошем счету в премьер-лиге.

– Тем не менее, во Франции вас недооценивают. Где слава, признание?

– Да, мне грех жаловаться на отсутствие признания, я вполне доволен. Но я в футбол не ради славы играю. Если же однажды пригласят в сборную – вообще будет класс. Но не мне решать. И потом я ведь никогда не играл во Франции, поэтому, может быть, на мой счет некоторое предубеждение. Меня просто мало знают на родине. К тому же последние два года я перестал давать интервью французским СМИ – столько вранья понаговорили!

– Вранья?

– Да, много вранья. В частности, один бывший тренер сборной Франции такое ляпнул (Вилли Саньоль, бывший тренер юношеской сборной Франции, сказал: «Он хочет играть в сборной только потому, что это престижно, я не увидел в нем настоящего патриота»). Вот и перестал разговаривать с прессой – потому что бесполезно что-то говорить.

«Не надо о сборной – это больная тема»

– Бог с ней – со сборной Франции, не будем затрагивать эту тему?

– Да уж, будьте так добры. Не хочу. Тренеру решать. Пригласит – хорошо, не пригласит – переживу. А разговоры об этом только расстраивают. Уже два года молчу на этот счет, хотя ведь постоянно в списке кандидатов. Но не в обиде! Оставьте просто меня в покое. Вот если пригласят в сборную – тогда и задавайте ваши вопросы. А пока забудьте обо мне. И не напоминайте о твитте четырехлетней давности. Мне был 21 год, не вызвали в сборную, ну и написал в твиттере что-то в сердцах. Тоже мне преступление! Я же не написал: «Пошла она куда подальше – эта Франция!» Не могут забыть мне этого уже четыре года. И все время напоминают мне историю с испанской сборной. Я всегда говорил, что хочу играть за Францию. Играл во всех юношеских сборных, последние три года был капитаном. Ну что еще сделать, чтобы люди поняли – я хочу играть за Францию!

– Все же вас не отпускает эта тема.

– Сборная – это мечта. Я из Ажена, сколько игроков с юго-запада играло за сборную Франции? Я говорю о футболе, а не о регби. В этой провинции футбол не шибко популярен, но мой отец в этом соображает, моя мама очень гордилась, что я играю в сборной. И вдруг в одночасье на мне ставят крест. Но проблема не в том, что меня не зовут. Проблема в том, как все обставляется, во всем этом вранье, которое ранит моих близких. Мать мне позвонила вся в слезах: «Что ты сделал! Что ты наговорил!»

– Может быть, вы чересчур скромны, не умеете себя подать прессе?

– Зачем мне «подавать» себя прессе! Разве того, что мы делаем на поле, недостаточно? Я «подаю себя» на поле, а не в интервью и не перед микрофоном. Конечно, не дурак, понимаю, какую роль играют СМИ, разные эксперты и так далее. Сегодня люди разбились на два лагеря: те, кто не понимает, почему, отлично играя в клубе, не получаю шанс в сборной, и те, кто верит всему, что обо мне пишут, всей этой брехне в твиттере.

Перевод: Дмитрий ТУМАНОВ