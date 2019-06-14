Томер Савойя: Российское гражданство так и не оформил Один из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018, тот самый бразилец, который кричал в камеру «В Ростове акуэнна, братан!», рассказал о том, как прошел для него минувший год.

«ВСЕ РУССКИЕ ДЕВУШКИ – В МОЕМ СЕРДЦЕ»

С Томером Савойей мы встретились на съемках одного телевизионного шоу. Не в Бразилии, заметим, а в России, где этот забавный парень до сих пор пользуется огромной популярностью. Он полюбился русским. И стал одним из символов нашего с вами чемпионата мира.

– Вы что, до сих пор из России не уехали? – последовал логичный вопрос.

– Да нет. Я уже третий раз сюда приезжаю. Меня многие телешоу зовут. Когда речь заходит о чемпионате мира, сразу вспоминают. Покупают билет – я сажусь в самолет и лечу.

– Вокруг вас всегда полно русских девушек. Романов за это время было много?

– Девушки в России – самые лучшие! Таким будет мой ответ.

– У вас в каждом городе, наверное, кто-то есть?

– География не важна. Они все в моем сердце!

– Если бы до начала ЧМ-2018 вам сказали, что станете мемом турнира, поверили бы?

– А почему нет? Я привык с ранних лет, что меня все любят!

«ТАКСИСТЫ САМАРЫ ВОЗИЛИ МЕНЯ БЕСПЛАТНО»

– Как вы вообще оказались на ЧМ-2018? Планировали заранее, или все вышло спонтанно?

– С самого начала знал, что попаду в Россию. Я же журналист, и ехал сюда работать. Россия – такая большая, как Бразилия! Мне всегда хотелось побывать тут. И я уверен, что приеду к вам еще не раз.

– Самое яркое впечатление от России?

– Снег! Я зимой приезжал, и мне очень понравилось. Но самое главное – люди. Когда год назад в Самаре я потерял свой багаж, меня бесплатно возили таксисты. А местные жители готовы были предложить одежду.

– Во время чемпионата мира в вашем инстаграме постоянно появлялась реклама. Заработали прилично?

– Многие вещи публиковал бесплатно. Хотя деньги, конечно, предлагали.

– Год назад вы говорили о желании попросить российское гражданство. Вопрос решается?

– Уже нет. Хотел. Но это оказалось слишком сложно.

– Может, стоит завести в России семью? Это упростит получение паспорта.

– Если у меня уже будет русская жена, зачем тогда гражданство? (Смеется.)