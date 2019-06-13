Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцать Бывший защитник сборной России, ЦСКА и «Локомотива» поделился планами после своего назначения на пост главного тренера «Торпедо».

«БОЛЕЛЬЩИКИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ ЛЕБЕДЕНКО»

Напомним, 39-летний Игнашевич завершил игровую карьеру по окончании ЧМ-2018. С тех пор он тренировал молодежку ЦСКА и проходил практику в первой сборной России. Однако опыта самостоятельной работы во взрослом футболе у него нет. «Торпедо», которое пробилось по итогам минувшего сезона из ПФЛ в ФНЛ, – его дебют.

– Новое поколение болельщиков помнит вас по выступлениям за ЦСКА и «Локо», но вряд ли знает, что вы являетесь воспитанником «Торпедо». Не боитесь провокаций со стороны фанатов черно-белых, которые недолюбливают армейцев?

– Я готов ко всему. Давно привык к давлению и такого рода поворотам. Но не думаю, что будут провокации. В конце концов, большинство фанатов – адекватные люди. И они, уверен, остановят тех, кто захочет крикнуть что-нибудь глупое в мой адрес.

– Среди новичков «Торпедо» есть игроки, которых болельщики недолюбливают. В частности, уже пишутся петиции против Игоря Лебеденко…

– Раз уж вы заговорили о новичках, скажу, кого мы подписали. Помимо Лебеденко, это Михаил Багаев и Александр Рязанцев. Все оставили свой след в истории клуба. Игорь – воспитанник ФШМ, Саша – «зиловской» школы, как и я. Миша несколько сезонов провел в «Торпедо». В общем, мы взяли трех опытных игроков, капитанов своих бывших клубов, что очень важно. Они должны стать опорой для торпедовской молодежи, которая еще не нюхала пороху в ФНЛ. И усилили каждую линию. Думаю, болельщики будут довольны. И Лебеденко, и всеми остальными.

– Как вы относитесь к ситуациям, когда фанаты припоминают, как кто-то целовал не тот «ромбик» или другую эмблему клуба?

– Я уже общался с болельщиками на эту тему и готов продолжать. Нужно уметь прощать людей – это ценнейшее качество. В случае с Лебеденко я не вижу серьезных проблем. Когда Игорь уходил из «Торпедо», он просто думал о профессиональном росте. Там не было неуважения к клубу. И его сегодняшнее возвращение надо рассматривать как желание устранить недосказанность, которая осталась в свое время.

«СПАСИБО КОЛЫВАНОВУ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ»

– С болельщиками вы обсуждали исключительно тему Лебеденко?

– Для начала мы познакомились. Но, безусловно, в первую очередь речь шла об их нежелании видеть Игоря в команде. Я попытался им все объяснить. Поскольку хорошо знаю Игоря, в свое время играл с ним. Лебеденко – тот человек, который нужен сегодня «Торпедо». В прошлом сезоне он забил 14 мячей – это второй результат в ФНЛ. Такой нападающий нам необходим.

– Торпедовская арена одной из немногих в Москве пока еще сохранила первозданный вид. Какое место на стадионе или около него для вас самое дорогое?

– Мне здесь знакомо абсолютно все. Но на поле в качестве игрока «Торпедо» я так ни разу и не вышел. Уходил в «Локо», когда школа распалась. Но все мне очень близко и дорого. Знакома бровка, на которой мы детьми мячи подавали, трибуны, особенно западная, хотя мы сидели и там, и сям… Первый свой матч, который я посмотрел живьем, был именно на «Торпедо». Тогда с отцом сидели на восточной трибуне, по-моему, в шестом секторе. «Торпедо» проиграло «Динамо» – 0:2, оба мяча, если не ошибаюсь, забил Игорь Колыванов.

– Именно его вы и сменили сейчас у руля «Торпедо»…

– Хочу сказать большое спасибо Игорю Владимировичу за работу, которую он проделал. Сам видел, как в последних матчах сезона команда забивала голы и подбегала к скамейке, чтобы отпраздновать их вместе с главным тренером. Это говорит о хорошей атмосфере в «Торпедо»… Что касается сравнений и давления, я совершенно по этому поводу не переживаю. Давление – это та часть футбола, которая тебя мотивирует, помогает расти как игроку и как тренеру. Если не справляешься с давлением, значит, не способен работать, играть или тренировать на высоком уровне.

«СОВЕТОВАЛСЯ С ЧЕРЧЕСОВЫМ»

– Что еще запомнилось из торпедовского детства?

– Очень хорошо помню дорогу от метро «Автозаводская» до стадиона. До мельчайших подробностей. Вот, например, с этой стороны можно было подняться в горку по короткому пути, через дырку в заборе. А возле ДК ЗИЛ кто сидел на лавочках? Правильно, доминошники.

– Как проходили детские тренировки?

– На гаревом поле. После тренировок гарь настолько въедалась в ноги, что превращалась в чернила. Многие ребята, которые в разное время здесь тренировались, понимают, о чем речь. А сейчас песчаных полей здесь больше нет, коробки тоже снесли. Остались только искусственные.

– Все трое новичков «Торпедо» – возрастные. Это намеренное решение руководства «под ФНЛ», где нужен опыт?

– В паспорт мы не смотрели – брали тех, на кого можно опереться.

– Какая цель ставится перед «Торпедо» в предстоящем сезоне?

– Цель простая – побеждать в каждом матче. Задача-минимум – закрепиться в ФНЛ, максимум – стараться озаботить наших руководителей всерьез заняться инфраструктурой клуба и подготовкой к выходу в премьер-лигу.

– Когда почувствовали, что готовы к самостоятельной работе в качестве главного тренера?

– Прошлым летом, сразу после чемпионата мира я начал готовиться к тренерской работе. Считаю, к зиме уже получил те методические знания, используя которые вполне мог начать карьеру. И уже тогда я всерьез рассматривал несколько предложений.

– Знал ли Станислав Черчесов заранее о вашем назначении в «Торпедо»?

– Конечно. Со Станиславом Саламовичем я советовался, поскольку мне пришлось, приехав на один из сборов, сказать, что больше не смогу помогать его тренерскому штабу. Черчесов пожелал успеха и добавил: тренерская работа – профессия, к которой нужно относиться серьезно. Очень благодарен ему за эти слова. А больше никто не знал о моем назначении – все произошло очень быстро.

«В ЖИЛАХ ШУСТИКОВА ТЕЧЕТ КРОВЬ, КОТОРАЯ НУЖНА БОЛЕЛЬЩИКАМ»

– Раньше вы признавались, что довольно много читаете, любите смотреть различные фильмы. Что в последнее читали и смотрели?

– С лета прошлого года не прочитал ни одной книги – художественной, разумеется – и не посмотрел ни одного фильма. Готовился к экзамену в академии тренерского мастерства и практиковался в тренерской работе. Она на самом деле очень сильно отличается от карьеры футболиста. Свободного времени стало гораздо меньше, хотя я думал, что все будет как раз наоборот. Очень много аналитики, когда ты готовишься к очередному сопернику.

– Какой вы хотели бы видеть игру «Торпедо»? И каков для вас идеальный футбол?

– Мне еще рано философствовать на такие темы (улыбается). Возможно, лет через двадцать мы поговорим о моем тренерском кредо. А что касается торпедовского футбола… В детстве мы всегда говорили, когда начинался дождь: «Вот, это торпедовская погода!».

«Торпедо» – команда заводская, здесь ценились бойцовские качества. Это не «Спартак», который играл в красивый и техничный футбол. Характер, бойцовские качества – необходимые составляющие для настоящего торпедовца. Ну и преемственность очень важна. Сегодня в команде играет Сергей Шустиков. Точнее, Сергей Сергеевич Шустиков – вы же понимаете, это такая кровь...

Его дед был моим первым тренером, и я слышал множество историй о его преданности клубу. Вспомнить хотя бы рекорд по количеству проведенных за «Торпедо» матчей без замен в союзном чемпионате. А его сын, Сергей Викторович, рассказывал историю, как отец с огромной опухолью на голеностопе, на которую бутсу почти невозможно было натянуть, все равно выходил на поле и играл. Так что в жилах Сергея Сергеевича течет та кровь, которая нужна нашей команде и нашим болельщикам…