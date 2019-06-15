Владимир Федотов: Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 июня 2019 16:23ФутболГригорьевская Юлия

Владимир Федотов: Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление

Главный тренер команды-открытия прошлого сезона рассказал о подготовке к чемпионату-2019/20.

«ПОПОВИЧУ НУЖНА ПЕРЕДЫШКА»

– «Оренбург» начал сборы в Австрии. Отпуск получился очень коротким – успели отдохнуть от футбола?
Я думаю о футболе ежесекундно. В июне смотрел вместе с близкими матчи сборной России, анализировал. Это не вызывает напряжения…Часть отпуска провел в Оренбурге, решал бытовые вопросы, а затем вернулся в Екатеринбург. Я же родом из Свердловской области. Городок Михайловск. Ездил туда навестить маму. Десять дней пролетели как один. Не успел встретиться со всеми, с кем хотел.

– Когда команда прошла медобследование?
– 11 июня. Лишнего веса ни у кого нет. Мы заранее об этом договорились с парнями – все оказались профессионалами. Чтобы остаться при своих параметрах, надо было раза два-три поиграть в какие-то подвижные игры.

– Кто-то отсутствует?
– Только Денис Попович. Пока все отдыхали, он выступал за сборную Словении, провел на поле полтора матча.Мы сразу договорились, что первый сбор он почти целиком пропустит. Перезагрузка – жизненная необходимость. Хороший отдых – основа тренировочного процесса. Поповичу сейчас нужна передышка.

– Следили за его выступлениями за сборную?
– А как же! В первом матче он вышел за двадцать восемь минут до конца и каши не испортил.Поэтому в следующей игре появился в стартовом составе.

«ПРОШЛЯКОВЫМ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ»

1280_864_max-2

– Кого-нибудь на сборах просматриваете?
– Да. С нами тренируется Данил Полубояринов. Взяли также молодого футболиста из нашей группы подготовки.

– Писали об интересе «Оренбурга» к спартаковцу Даниле Прошлякову. Это правда?
– У нас никогда не было такого интереса, это неверная информация. Нельзя верить всему, что пишет пресса.

– Получается, глобальных перемен в «Оренбурге» не предвидится?
– Глобальных – нет. Но группа игроков, у которых закончились контракты, покинули команду. Значит, необходимо усиление.

– Пытались кого-то удержать?
– Здесь все совпало. Ушли возрастные ребята или те, кому не хватало игровой практики. Мы изначально это предполагали.

– Президент «Оренбурга» говорил о двух-трех новичках.
– Это жизненная необходимость, чтобы иметь обойму, с которой можно будет двигаться по турниру.

«СУТОРМИН МОГ ПЕРЕНЕСТИ СВАДЬБУ ИЗ-ЗА СБОРНОЙ»

uopKuRvKuM8

– По Алексею Сутормину ситуация не прояснилась? Он уходит или остается?
– На данный момент он работает с нами. Все остальное – разговоры.

– Сутормин – одно из главных открытий РПЛ-2018/19.
– В прошлом сезоне вся команда прогрессировала, и каждый игрок по отдельности заслужил добрых слов за отношение к делу. Надо учитывать: большинство ребят дебютировали в РПЛ. Я благодарен всем. Не только Сутормину. Однако нет времени останавливаться – надо смотреть вперед.

– От кого ждете такого же прогресса в новом сезоне?
– У нас всем есть, куда расти. И все это понимают.

– Сутормин вошел в расширенную заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром, но из-за свадьбы не попал в окончательный список. Алексей расстроился?
– Свадьба Сутормина стала достоянием общественности, но дело обстояло не совсем так, как об этом писалось. Леша мог перенести церемония ради сборной. Однако Станислав Черчесов исключил любые риски, не включил его в итоговый список. Сутормин, разумеется, огорчился этому. Потом провел хороший матч со «Спартаком». Тем самым показал, что правильно воспринял ситуацию. Раз сегодня не вызвали – надо своей игрой доказывать, что достоин приглашения в сборную завтра.

– Но раз Сутормин изначально назначил свадьбу на начало июня, значит, не ожидал своего включения даже в расширенную заявку?
– Для меня это точно не стало неожиданностью. Труд Сутормина не мог не остаться незамеченным. Он сделал много для того, чтобы тренеры сборной обратили на него внимание. Но такая же возможность есть у каждого игрока. Мы постоянно об этом напоминаем ребятам.

«ДОЛГИ ЕСТЬ, НО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ИХ ПОГАСЯТ»

– Как восприняли то, что в следующем сезоне «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре?
– Конечно, отрицательно. Как еще это можно воспринимать? Надеемся на здравый смысл. Футбол же есть не только в Москве. Да, сейчас у нас нет стадиона, который подходил бы под регламент и вмещал бы десять тысяч. Но наша 8-тысячная арена заполняется. На домашних матчах классная футбольная атмосфера. Значит, можно сделать поправку в регламенте относительно минимальной вместимости в РПЛ. Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление! Пока лицензирование не прошли, в качестве резервного заявлен стадион в Самаре. Однако хочется верить, что справедливость будет восстановлена.

– Как оцениваете календарь сезона-2019/20? Старт у «Оренбурга» не самый легкий: два матча на выезде – с «Ростовом» и ЦСКА, затем домашняя игра дома против «Зенита».
– Есть команды с более сложными графиками. Например, «Арсенал» играет с пятью топами подряд перед стартом в Лиге Европы… В общем, выбирать не приходится. Будем готовиться.

– Сами контракт с клубом уже продлили?
– Пока еще нет.

– А когда планируете?
– Сейчас я на сборах, нет времени. В моем соглашении есть пункт об автоматическом продлении. Сейчас обсуждаются нюансы.

– Вас это не беспокоит?
– Нет. От работы не отвлекает. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Получаю большое удовольствие.

– Какая задача поставлена на новый сезон?
– На сегодня нет никаких четких задач. Главное – оставаться конкурентоспособными на уровне премьер-лиги.

– Реально подняться выше седьмого места, которое заняли в РПЛ-2018/19?
– Мы так далеко не смотрим. Есть игра, которую хотим видеть. У нас на горизонте первый матч с «Ростовом» 14 июля. К нему пока и готовимся.

– В прошлом сезоне в «Оренбурге» были проблемы с выплатами. Как сейчас обстоят дела? Нет долгов?
– Есть какая-то часть, но нас заверяют, что в ближайшее время все долги будут погашены. Это временное явление. В этом плане у нас солидный клуб. Никогда не было, чтобы кого-то обманывали.

13/06 17:00Хоккей
1 января «Сент-Луис» был последним в регулярке. Ошеломительные цифры победыОбладатель Кубка Стэнли в цифрах.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
13/06 19:30Футбол
Сергей Игнашевич: О моем тренерском кредо поговорим лет через двадцатьБывший защитник сборной России, ЦСКА и «Локомотива» поделился планами после своего назначения на пост главного тренера «Торпедо».
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
14/06 17:00Футбол
Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуляВ обновленных рейтингах авторитетного агентства Transfermarkt рыночная цена Александра Кокорина и Павла Мамаева составила ноль евро.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
13/06 23:30Футбол
Кубок Америки-2019: новый шанс для Месси выиграть титул со сборнойСегодня в Бразилии стартует Кубок Америки – главный турнир сборных этого лета. Лионелю Месси предоставляется очередной шанс выиграть хоть что-то со своей национальной командой.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
14/06 09:00Хоккей
Почему НХЛ – лучшая лига мира. Колонка Виталия СлавинаВ НХЛ опять новый чемпион. Применительно к североамериканской лиге именно это меня потрясает больше всего. Не забудем и о том, что Новый год «Сент-Луис» встретил… на последнем месте в общей таблице.
13/06 15:00Хоккей
Валерий Брагин: Просто Тарасенко и Барбашев выбрали правильных женГлавный тренер молодежной сборной России – об обладателях Кубка Стэнли Владимире Тарасенко и Иване Барбашеве, с которыми ему довелось поработать.
13/06 22:00Футбол
Михаил Татаринов: В сборке Сашу и Пашу ждут зэковские законыИзвестный в прошлом советский хоккеист, которому довелось провести 11 месяцев в местах не столь отдаленных, высказался о новом повороте в судьбе Мамаева и Кокорина.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/06 21:30Футбол
Эльвира Тодуа: Могла отбить Дзюбе руки, но не захотела травмироватьЛучший вратарь в истории женской сборной России рассказала о своей дуэли пенальтистов с Артемом Дзюбой в Новогорске.
13/06 20:30Хоккей
Кубок Стэнли в «Бостоне» проиграл один человек. Гнусное предательство!Седьмой матч финала Кубка Стэнли я честно проспал. Утром начал смотреть хайлайты и на второй шайбе «Сент-Луиса» выпал в осадок. Такого гнусного предательства своей команды я не видел никогда!
13/06 20:15Футбол
«Хаджи-младший перейдет в «Спартак», если его отец сменит Кононова»Вокруг красно-белых сейчас много трансферных слухов, связанных с Софьяном Ханни, Александром Ташаевым, Гилерме, Зе Луишем, Эсекиэлем Понсе… А мы решили рассказать о румынском плеймейкере Янисе Хаджи, сыне «карпатского Марадоны», за которого «Спартак» якобы готов заплатить 8,5 млн евро клубу «Вииторул».
14/06 14:29Хоккей
Самая страшная история. Горе в семье вратаря Максима Соколова Оба его сына – 15-летний Арсений и 18-летний Максим – могут быть виновны в убийстве матери. Младший задержан в качестве подозреваемого, старший в больнице.   
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
14/06 07:00Футбол
«Меня бесплатно возит такси». Интервью с главным героем ЧМ-2018. И это не Черчесов!Один из самых колоритных болельщиков ЧМ-2018, тот самый бразилец, который кричал в камеру «В Ростове акуэнна, братан!», рассказал о том, как прошел для него минувший год.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
13/06 13:00Хоккей
Владимир Плющев: Тарасенко никогда не мутил воду, а осаждал тех, кто это делалЗаслуженный тренер России, который работал в юниорских сборных с Владимиром Тарасенко, рассказал о свежеиспеченном обладателе Кубка Стэнли.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
Новости
17:30 Футбол Болельщики «Локомотива» признали Антона Миранчука лучшим игроком сезона
17:04 Футбол Состав «Урала» пополнит польский полузащитник
16:39 Волейбол Сборная России победила Канаду в Лиге наций
16:23 Футбол «Реал» пока не может продать Наваса
16:08 Фигурное катание Дочь Тутберидзе будет тренироваться в США
15:44 ММА Президент Bellator: Это будет прощальный тур Емельяненко
15:27 Футбол В Испании обокрали дом Лукаса Васкеса
15:24 Формула-1 «Макларен»: Для Алонсо нет свободных мест
15:17 Хоккей Алексей Яшин: Еще в январе Биннингтона никто толком не знал, а тут парень сотворил такое
15:05 Футбол Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА
14:59 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Будет здорово, если за победу станут бороться шесть машин
14:50 Футбол Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр в индивидуальном порядке
14:44 Хоккей Алексей Яшин: В «Сент-Луисе» подбирали тактику под конкретных игроков
14:37 Формула-1 Франц Тост: Квят многому научился в «Феррари»
14:32 Футбол «Бавария» поздравила Кана с 50-летием
14:30 Хоккей Эрик Кристенсен: Слышал, что основным претендентом на Бобровского стал «Калгари»
14:23 Футбол «Наполи» планирует приобрести Лосано
14:22 Футбол Артем Ребров: Прооперированное плечо лучше, чем здоровое
14:14 Футбол Артем Тимофеев: Возвращение в «Спартак»? Это восхитительно
14:08 Футбол Будущее Зе Луиша определится на следующей неделе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика