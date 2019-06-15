Владимир Федотов: Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление

«ПОПОВИЧУ НУЖНА ПЕРЕДЫШКА»

– «Оренбург» начал сборы в Австрии. Отпуск получился очень коротким – успели отдохнуть от футбола?

– Я думаю о футболе ежесекундно. В июне смотрел вместе с близкими матчи сборной России, анализировал. Это не вызывает напряжения…Часть отпуска провел в Оренбурге, решал бытовые вопросы, а затем вернулся в Екатеринбург. Я же родом из Свердловской области. Городок Михайловск. Ездил туда навестить маму. Десять дней пролетели как один. Не успел встретиться со всеми, с кем хотел.



– Когда команда прошла медобследование?

– 11 июня. Лишнего веса ни у кого нет. Мы заранее об этом договорились с парнями – все оказались профессионалами. Чтобы остаться при своих параметрах, надо было раза два-три поиграть в какие-то подвижные игры.



– Кто-то отсутствует?

– Только Денис Попович. Пока все отдыхали, он выступал за сборную Словении, провел на поле полтора матча.Мы сразу договорились, что первый сбор он почти целиком пропустит. Перезагрузка – жизненная необходимость. Хороший отдых – основа тренировочного процесса. Поповичу сейчас нужна передышка.

– Следили за его выступлениями за сборную?

– А как же! В первом матче он вышел за двадцать восемь минут до конца и каши не испортил.Поэтому в следующей игре появился в стартовом составе.



«ПРОШЛЯКОВЫМ НЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ»

– Кого-нибудь на сборах просматриваете?

– Да. С нами тренируется Данил Полубояринов. Взяли также молодого футболиста из нашей группы подготовки.



– Писали об интересе «Оренбурга» к спартаковцу Даниле Прошлякову. Это правда?

– У нас никогда не было такого интереса, это неверная информация. Нельзя верить всему, что пишет пресса.

– Получается, глобальных перемен в «Оренбурге» не предвидится?

– Глобальных – нет. Но группа игроков, у которых закончились контракты, покинули команду. Значит, необходимо усиление.

– Пытались кого-то удержать?

– Здесь все совпало. Ушли возрастные ребята или те, кому не хватало игровой практики. Мы изначально это предполагали.

– Президент «Оренбурга» говорил о двух-трех новичках.

– Это жизненная необходимость, чтобы иметь обойму, с которой можно будет двигаться по турниру.



«СУТОРМИН МОГ ПЕРЕНЕСТИ СВАДЬБУ ИЗ-ЗА СБОРНОЙ»

– По Алексею Сутормину ситуация не прояснилась? Он уходит или остается?

– На данный момент он работает с нами. Все остальное – разговоры.



– Сутормин – одно из главных открытий РПЛ-2018/19.

– В прошлом сезоне вся команда прогрессировала, и каждый игрок по отдельности заслужил добрых слов за отношение к делу. Надо учитывать: большинство ребят дебютировали в РПЛ. Я благодарен всем. Не только Сутормину. Однако нет времени останавливаться – надо смотреть вперед.

– От кого ждете такого же прогресса в новом сезоне?

– У нас всем есть, куда расти. И все это понимают.



– Сутормин вошел в расширенную заявку сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром, но из-за свадьбы не попал в окончательный список. Алексей расстроился?

– Свадьба Сутормина стала достоянием общественности, но дело обстояло не совсем так, как об этом писалось. Леша мог перенести церемония ради сборной. Однако Станислав Черчесов исключил любые риски, не включил его в итоговый список. Сутормин, разумеется, огорчился этому. Потом провел хороший матч со «Спартаком». Тем самым показал, что правильно воспринял ситуацию. Раз сегодня не вызвали – надо своей игрой доказывать, что достоин приглашения в сборную завтра.



– Но раз Сутормин изначально назначил свадьбу на начало июня, значит, не ожидал своего включения даже в расширенную заявку?

– Для меня это точно не стало неожиданностью. Труд Сутормина не мог не остаться незамеченным. Он сделал много для того, чтобы тренеры сборной обратили на него внимание. Но такая же возможность есть у каждого игрока. Мы постоянно об этом напоминаем ребятам.

«ДОЛГИ ЕСТЬ, НО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ИХ ПОГАСЯТ»

– Как восприняли то, что в следующем сезоне «Оренбург» будет проводить домашние матчи в Самаре?

– Конечно, отрицательно. Как еще это можно воспринимать? Надеемся на здравый смысл. Футбол же есть не только в Москве. Да, сейчас у нас нет стадиона, который подходил бы под регламент и вмещал бы десять тысяч. Но наша 8-тысячная арена заполняется. На домашних матчах классная футбольная атмосфера. Значит, можно сделать поправку в регламенте относительно минимальной вместимости в РПЛ. Лишать болельщиков «Оренбурга» футбола – это преступление! Пока лицензирование не прошли, в качестве резервного заявлен стадион в Самаре. Однако хочется верить, что справедливость будет восстановлена.



– Как оцениваете календарь сезона-2019/20? Старт у «Оренбурга» не самый легкий: два матча на выезде – с «Ростовом» и ЦСКА, затем домашняя игра дома против «Зенита».

– Есть команды с более сложными графиками. Например, «Арсенал» играет с пятью топами подряд перед стартом в Лиге Европы… В общем, выбирать не приходится. Будем готовиться.



– Сами контракт с клубом уже продлили?

– Пока еще нет.



– А когда планируете?

– Сейчас я на сборах, нет времени. В моем соглашении есть пункт об автоматическом продлении. Сейчас обсуждаются нюансы.



– Вас это не беспокоит?

– Нет. От работы не отвлекает. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Получаю большое удовольствие.



– Какая задача поставлена на новый сезон?

– На сегодня нет никаких четких задач. Главное – оставаться конкурентоспособными на уровне премьер-лиги.



– Реально подняться выше седьмого места, которое заняли в РПЛ-2018/19?

– Мы так далеко не смотрим. Есть игра, которую хотим видеть. У нас на горизонте первый матч с «Ростовом» 14 июля. К нему пока и готовимся.



– В прошлом сезоне в «Оренбурге» были проблемы с выплатами. Как сейчас обстоят дела? Нет долгов?

– Есть какая-то часть, но нас заверяют, что в ближайшее время все долги будут погашены. Это временное явление. В этом плане у нас солидный клуб. Никогда не было, чтобы кого-то обманывали.

