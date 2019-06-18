Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»? - Советский спорт
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18 июня 2019 12:11ФутболЗетилов Игорь

Чтобы повторить успех Украины, нам нужны 16 «Краснодаров»?

В выходные молодежная сборная Украины сенсационно выиграла чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет.

Мы решили разобраться, почему Россия от такого результата бесконечно далеко. И для этого позвонили Николаю Ларину – директору академии «Чертаново», которая является ведущим поставщиком кадров в наши сборные младших возрастов.

«ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАПАДА – ТАМ НЕТ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ КЛУБОВ»

Напомним, что украинцы победили в решающем матче ЧМ-2019 Южную Корею – 3:1. А наша сборная даже не участвовала в финальной стадии, куда не может пробиться с далекого 1995 года. Следующий молодежный чемпионат мира пройдет в 2021-м. Пробиваться туда будут юноши 2001 года рождения, которых с недавних пор тренирует Александр Кержаков. В этой команде тоже есть представители «Чертанова». Как, впрочем, и сборных других возрастных категорий.

– Следили за чемпионатом мира в Польше? – вопрос Ларину.
– Только за результатами, поскольку занят сейчас делами академии и нашей главной команды, которая готовится к своему второму сезону в ФНЛ.

– Тем не менее вы как большой специалист в области молодежного футбола наверняка имеете представление о том, как Украина совершила такой прорыв. Почему у нее получилось, а российские команды 20-летних из года в год проваливают квалификацию?
– Украинцы – молодцы. Однако в молодежном футболе нельзя делать далеко идущие выводы, отталкиваясь только от результатов. У нас ведь как бывает. Выиграем чемпионат Европы для 17-летних – и начинаем кричать: все хорошо, развиваемся. На следующем турнире проваливаемся – и уже все плохо… Но футбол – такая игра, что мяч от штанги может и в ворота залететь, и в поле выскочить. Все уже забыли, что сборная Дмитрия Хомухи брала золото юношеского Евро, в следующем цикле занимала второе место. У нас тоже есть серьезные достижения.

– Но согласитесь, все эти достижения связаны с самыми младшими возрастами. Как только подбираемся к взрослому футболу, сразу чувствуется отставание от европейских и мировых лидеров. Что не так?
– Дело, опять же, не в результате. Если бы сейчас не Украина, а Россия стала бы чемпионом, кардинально ситуация не поменялась бы. Главное отличие постсоветского футбола от европейского – на Западе нет государственного финансирования клубов, а у нас есть. Поэтому там 17- и 18-летние пацаны попадают в команды мастеров. Ведь частным клубам надо обкатывать свою молодежь, раскручивать, продавать. Иначе не будет пополняться бюджет.

У нас же это невыгодно. Зачем рисковать? Нужно отчитаться текущим результатом перед теми, кто выделяет средства сверху. Нет никакой работы на перспективу. Вот и получается: какой-нибудь европейский талант к 19 годам подходит более-менее сложившимся мастером, а наши к этому возрасту в основном имеют опыт выступлений за дубли. Разница существенная.

«ПИНЯЕВА МОГУТ ОПЯТЬ ПРИГЛАСИТЬ В МАНЧЕСТЕР»

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– Но и у нас есть частные клубы. Яркий пример – «Краснодар».
– И посмотрите, как активно там работают с молодежью. Как смело подключают своих ребят к основному составу. Потому что развитие своей академии вписывается в экономическую модель клуба. Но, к сожалению, для премьер-лиги это скорее исключение из правила.

– Были бы у нас 16 «Краснодаров», сейчас повторили бы успех Украины?
– Чем больше частных клубов, тем лучше. А украинский успех… Я же сказал: для победы на чемпионате мира должно многое совпасть. Поколение на поколение не приходится. И не отдельные результаты определяют уровень развития футбола. Главное – вовлеченность молодежи во взрослые соревнования. При системном подходе средний уровень мастерства будет повышаться.

– В сборной, которая будет проходить трехступенчатый отбор на молодежный ЧМ-2021, есть трое воспитанников «Чертанова» – Леонид Герчиков, Алексей Никитенков и Никита Сулейманов. Перспективные ребята?
– Все они поиграли в ПФЛ, а Герчиков даже выходил в основном составе в матчах ФНЛ. Это уже показатель.

– А как дела у 14-летнего Сергея Пиняева, который дважды ездил на стажировку в «МЮ»?
– Он, возможно, и еще поедет.

– Британцы контракт хотят с ним подписать?
– Пока ничего не предлагали. Поэтому он спокойно тренируется в нашей академии. Зато к Пиняеву уже проявляют интерес российские клубы.

«ПРЕЖНИЙ ФОРМАТ МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ УСТАРЕЛ»

– «Чертаново» освоилось в ФНЛ, даже боролось за переходные матчи за попадание в РПЛ. А нужны нашему второму дивизиону такие команды, как «Спартак-2», «Краснодар-2», «Зенит-2»?
– Обязательно! Это же и есть опыт взрослых соревнований. Ребятам перед тем, как попасть в основные команды, нужно поиграть с мужиками на серьезном уровне. Наше «Чертаново» четыре года выступало в ПФЛ, и с каждым следующим сезоном результаты росли. Потом мы безболезненно перешли в ФНЛ.

– Почему питерцы вылетели из ФНЛ?
– В «Зените» шла смена руководства, и клубу было не до «Зенита-2». Считаю, такая команда нужна в ФНЛ и «Локомотиву».

– Новый президент РФС Александр Дюков решил всерьез взяться за подготовку резерва. В чем состоит суть реформ?
– Главная из них – в России появится первенство игроков до 17 лет, которое полностью будет финансировать РФС. Участвуют 12 футбольных академий, матчи с разъездами – дома и в гостях, полноценный чемпионат. И это хорошо. Прежний формат морально устарел. Первенство Москвы получалось сильнее всероссийского финала. Там участвовали команды, которые проигрывали со счетом 0:10… А новый турнир – шанс привлечь внимание к детско-юношескому футболу. И со стороны болельщиков, и со стороны средств массовой информации.

– Что бы вы еще реформировали?
– Я бы разрешил всем клубам поводить матчи на своих стадионах. Взять испанский «Эйбар». Там арена вмещает около 7000, но федерация не переносит игры в аналоги Самары или Саранска. То же самое – «Жирона». Никто не заставляет эту команду играть в Барселоне, до которой час езды. На первом месте должны быть интересы зрителей. Пусть все команды радуют своих болельщиков и арены будут заполняться.

– Намекаете на то, что и «Чертаново» могло бы проводить домашние матчи на своем стадионе?
– Нет, правительство Москвы приняло решение, что в следующем сезоне мы будем проводить домашние игры в спортивном городке «Лужников». А говорил я в первую очередь на «Оренбург» и «Тамбов», которым, судя по всему, придется переехать в Самару и Саранск. Это не совсем правильно.

КАК РОССИЯНАМ ПОПАСТЬ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА 2021 ГОДА

1-й ЭТАП

В первом отборочном раунде Россия проведет 13, 16 и 19 ноября этого года матчи против Уэльса, Польши и Косова. Хозяева - валлийцы. Цель - финишировать в группе на одном из первых двух мест. Либо стать лучшими среди 13 команд, которые займут третьи места.

2-й ЭТАП

28 участников элитного раунда (весна 2020 года) разыграют 7 путевок в финальную стадию Евро-2020. В группе из четырех команд надо по итогам кругового турнира занять первое место.

3-й ЭТАП

В финальном турнире молодежного Евро в июле 2020 года в Северной Ирландии сыграют 8 сборных (включая хозяев). Первые пять получат путевки на ЧМ-2021 (место проведения пока не определено, главный претендент - Бразилия).

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